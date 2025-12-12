Chittoor Bus Accident: आंध्र प्रदेश में भीषण सड़क हादसा, खाई में गिरी 35 यात्रियों से भरी बस, 9 की मौत

Bus Accident In Andhra Pradesh: आंध्र प्रदेश के चित्तूर (Chittoor Bus Accident) से सड़क हादसे की बड़ी खबर सामने आई है. यहां 35 यात्रियों से भरी बस एक गहरी खाई में जा गिरी. खबर में आगे पढ़िए पूरी जानकारी

Bus Accident In Andhra Pradesh: आंध्र प्रदेश के चित्तूर (Chittoor Bus Accident) से सड़क हादसे की बड़ी खबर सामने आई है. यहां यात्रियों से भरी गहरी खाई में गिर गई. इस हादसे में अभी तक 9 लोगों की जान चली गई है. वहीं कई लोग बताएं जा रहे है. बताया जा रहा है कि इस बस 35 यात्री सवार थे. सूचना पर पुलिस की टीमें मौके पर पहुंची हैं. घायलों को अस्पताल पहुंचाया गया है. बचाव कार्य जारी है.

गुरूवार-शुक्रवार की दरमियानी रात हुआ हादसा

प्राप्त जानकारी के मुताबिक ये हादसा गुरूवार-शुक्रवार की दरमियानी रात अल्लूरी सीताराम राजू जिले में चिंतुरु-मारेदुमिल्ली घाट सड़क के पास हुआ. बस में सवार सभी यात्री तीर्थ यात्रा के लिए निकले थे. 35 यात्रियों के अलावा एक बस ड्राइवर और एक कंडक्टर था. सभी यात्रियों ने प्राइवेट बस को बुक करवाया था. वे भद्राचलम घूमने के बाद अन्नावरम जा रहे थे. यह घटना आधी रात के बाद घाट रोड पर घटी. पुलिस को संदेह है कि चालक तीखे मोड़ पर नियंत्रण खो बैठा और तुलसीपाका के पास नौवें मील के पत्थर पर सुरक्षा दीवार से टकरा गया, जिसके कारण यह हादसा हुआ.

अब तक 9 शव बरामद

चूंकि ये घटना पहाड़ी क्षेत्र में हुई है, यहां पर मोबाइल नेटवर्क बिल्कुल भी उलब्ध नहीं हैं. इसलिए सूचना मोथुगुंटा के अधिकारियों तक पहुंचने में कुछ समय लगा. मगर सूचना मिलते ही वो तुरंत मौके पर पहुंचे. अधिकारियों ने घायलों को चिंतूर सरकारी अस्पताल पहुंचाया. अब तक 9 शव बरामद किए गए हैं और अधिकारियों के अनुसार मृतकों की संख्या बढ़ने की संभावना है.

