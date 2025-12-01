FacebookTwitterYoutubeInstagram
Homeभारत

भारत

भूकंप के दायरे में देश की 75 प्रतिशत आबादी! हैरान कर देगा ये Earthquake map

हाल ही में ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स (BIS) द्वारा जारी मैप ने देश में हडकंप मचा दिया है. भारत में भूकंप का खतरा अब पहले से ज्यादा बढ़ गया है. BIS के अनुसार अब देश की 75 प्रतिशत से ज्यादा आबादी ऐसी जगह पर रह रही है जहां पर भूकंप जानलेवा हो सकता है.

Latest News

सुमित तिवारी

Updated : Dec 01, 2025, 11:54 AM IST

भूकंप के दायरे में देश की 75 प्रतिशत आबादी! हैरान कर देगा ये Earthquake map

Seismic Zonation Map

बीते दिनों में हमने दुनिया में कई जगहों से भूकंप की खबरें सुनी और पढ़ी. 4.6 अरब साल पहले जब पृथ्वी बनी थी, तो इन्हीं प्लेटों की टक्कर से ऊंचे-ऊंचे पहाड़ बने, हिमालयन रेंज भी इन्हीं में से एक है. इस समय भारत ने भूकंप का नया नक्शा जारी किया है, जिसमें हिमालयन रेंज की प्लेट्स 200 सालों से खिसकी तक नहीं है. इस नक्शे को लेकर देश में हड़कंप मचा हुआ है. दरअसल ऐसा माना जा रहा है कि अगर हिमालयन रेंज की प्लेट्स 200 सालों से खिसकी तक नहीं है. तो इसका मतलब है कि कभी भी बहुत बड़ा भूकंप आ सकता है. इतना ही नहीं इस नक्शे के आधार पर देश की 75% आबादी नए डेंजर जोन VI में रह रही है.

क्या है IS 1893 (Part 1) कोड   

भारत सरकार की संस्था ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स (BIS) ने नया भूकंप जोखिम नक्शा जारी किया है. ये नक्शा 'IS 1893 (Part 1)  2025' नाम के कोड का हिस्सा है और जनवरी 2025 से पूरे देश में लागू हो चुका है.  इसका मकसद नई इमारतों, पुलों और हाईवे को भूकंप-रोधी बनाना है, ताकि जान-माल का नुकसान कम हो.  BIS के मुताबकि देश की 75 प्रतिशत आबादी ऐसी जगहों पर रह रही है जहां भूकंप जानलेवा हो सकता है.  पुराने नक्से में हिमालय को जोन IV और V में बांटा गया था, लेकिन नई रिसर्च ने साफ कर दिया कि यहां 200 साल से प्लेट्स लॉक हैं, यानी तनाव जमा हो रहा है. 

क्या है सीस्मिक जोनेशन मैप?


इस वजह से ऐसा माना जा रहा है कि अगर झटका कम से कम 8.0 या उससे भी ज्यादा तीव्रता का हो सकता है. सरल शब्दों में समझें तो यह देश को भूकंप के खतरे के आधार पर चार मुख्य जोनों में बांटता है- जोन II (कम खतरा), जोन III (मध्यम), जोन IV (उच्च) और जोन V (बहुत उच्च) और अब नया जोन VI (अल्ट्रा-हाई) जोड़ा गया है. यह मैप पीक ग्राउंड एक्सेलरेशन (PGA) पर आधारित है, जो जमीन के हिलने की तीव्रता को ग्रेविटी (g) के प्रतिशत में मापता है.

