FacebookTwitterYoutubeInstagram
Advertisement
  • LATEST
क्या ईरान युद्ध में मध्यस्थता के नाम पर ईनाम मांग रहा पाकिस्तान? अमेरिका के सामने 10 अरब डॉलर के लिए गिड़गिड़ा रहा

क्या ईरान युद्ध में मध्यस्थता के नाम पर ईनाम मांग रहा पाकिस्तान? अमेरिका के सामने 10 अरब डॉलर के लिए गिड़गिड़ा रहा

कोविड पॉजिटिव के फाइनल खेलने से लेकर फकीरी की शर्मनाक हरकत तक, जानें कॉमनवेल्थ गेम्स के 5 सबसे बड़े विवाद

कोविड पॉजिटिव के फाइनल खेलने से लेकर फकीरी की शर्मनाक हरकत तक, जानें कॉमनवेल्थ गेम्स के 5 सबसे बड़े विवाद

बुलडोजर एक्शन पर बंटे जज, FIR दर्ज होने पर घर गिरा सकती है सरकार या नहीं? HC का स्पलिट वर्डिक्ट

बुलडोजर एक्शन पर बंटे जज, FIR दर्ज होने पर घर गिरा सकती है सरकार या नहीं? HC का स्पलिट वर्डिक्ट

  • PHOTOS
  • ENTERTAINMENT
भारत की वो 4 नदियां जिनका खंभात की खाड़ी में खत्म होता है सफर, दुनिया में मशहूर है यहां का ज्वार-भाटा

भारत की वो 4 नदियां जिनका खंभात की खाड़ी में खत्म होता है सफर, दुनिया में मशहूर है यहां का ज्वार-भाटा

अन्ना आंदोलन से लेकर वन रैंक-वन पेंशन तक, जंतर-मंतर के 5 बड़े प्रोटेस्ट जिन्होंने देश को झकझोर दिया

अन्ना आंदोलन से लेकर वन रैंक-वन पेंशन तक, जंतर-मंतर के 5 बड़े प्रोटेस्ट जिन्होंने देश को झकझोर दिया

किसान की बेटी ने Vikram-1 के 'दिमाग' पर काम कर लूटी वाहवाही, DRDO के बाद ऐसे स्काईरूट एयरोस्पेस पहुंची थीं Prithvi Sanghani

किसान की बेटी ने Vikram-1 के 'दिमाग' पर काम कर लूटी वाहवाही, DRDO के बाद ऐसे स्काईरूट एयरोस्पेस पहुंची थीं Prithvi Sanghani

हिंदी न्यूज़भारत

भारत

बुलडोजर एक्शन पर बंटे जज, FIR दर्ज होने पर घर गिरा सकती है सरकार या नहीं? HC का स्पलिट वर्डिक्ट

हाईकोर्ट फैमुद्दीन और उसके परिवार के सदस्यों की याचिका पर सुनवाई कर रहा था, जिसमें आरोप लगाया गया कि हमीरपुर जिले के थाना सुमेरपुर में उनके एक रिश्तेदार के खिलाफ पॉक्सो और धर्मांतरण मामले में प्राथमिकी दर्ज होने के बाद पुलिस की मिलीभगत में भीड़ ने उनके मकान को निशाना बनाया.

Latest News

Neelam

Updated : Jul 22, 2026, 07:39 PM IST

बुलडोजर एक्शन पर बंटे जज, FIR दर्ज होने पर घर गिरा सकती है सरकार या नहीं? HC का स्पलिट वर्डिक्ट

इलाहाबाद हाईकोर्ट (ANI)

Add DNA as a Preferred Source

TRENDING NOW

बुलडोजर एक्शन मामले में अतिरिक्त कदम उठाए जाने की जरूरत को लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट की दो जजों की बेंच ने स्पलिट वर्डिक्ट दिया है. हाईकोर्ट के सीनियर जज जस्टिस अतुल श्रीधरन ने निर्देश दिया कि प्राथमिकी दर्ज किए जाने की तारीख से दो साल तक आरोपी का मकान ध्वस्त करने के लिए कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी. वहीं दूसरे जज जस्टिस सिद्धार्थ नंदन ने कहा कि ऐसा कोई निर्देश नहीं दिया जा सकता. अब बेंच ने मामले को मुख्य न्यायाधीश के पास भेज दिया है.

जस्टिस श्रीधरन ने सोमवार (20 जुलाई, 2026) को अपने फैसले में कहा था, 'नगर पालिका कानूनों के उल्लंघन के बहाने किसी अपराध के आरोपी व्यक्ति के मकान को ध्वस्त करने की जल्दबाजी अस्वीकार्य है क्योंकि कार्यकारी विवेक का प्रतिशोधात्मक प्रयोग है, इसलिए प्राथमिकी दर्ज किए जाने की तिथि से दो साल में उसका मकान ध्वस्त करने की कोई कार्रवाई नहीं की जा सकती.'

जस्टिस नंदन ने अपने फैसले में कहा कि हमेशा यह माना जाता है कि सरकार सिर्फ कानून के अनुसार और प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का पालन करते हुए ही आगे बढ़ेगी. पीड़ित व्यक्ति के पास हाईकोर्ट जाने का रास्ता हमेशा खुला रहता है. उन्होंने कहा, 'मेरे विचार से इसके लिए कोई समय सीमा तय नहीं की जा सकती क्योंकि असल में ऐसा करने से उस समय सीमा के दौरान कानून के अमल पर रोक लग जाएगी.' इसके बाद मामला चीफ जस्टिस को भेज दिया गया.

हाईकोर्ट फैमुद्दीन और उसके परिवार के सदस्यों की याचिका पर सुनवाई कर रहा था. याचिका में आरोप लगाया गया कि हमीरपुर जिले के थाना सुमेरपुर में उनके एक रिश्तेदार के खिलाफ पॉक्सो और धर्मांतरण मामले में प्राथमिकी दर्ज होने के बाद पुलिस की मिलीभगत में भीड़ ने उनके मकान को निशाना बनाया. बाद में फैमुद्दीन को भी इस मामले में आरोपी बना दिया गया और अब उन्हें डर है कि उनका घर गिराया जा सकता है. उनके मुताबिक उनकी संपत्तियों को ध्वस्त करने के लिए चिन्हित किया गया है.

राज्य सरकार के वकील का कहना है कि यह याचिका समय से पूर्व दाखिल की गई है क्योंकि कोई वाद कारण उत्पन्न नहीं हुआ है और याचिकाकर्ताओं को जारी नोटिस पर उन्हें जवाब देना है. इस पर जस्टिस श्रीधरन ने कहा कि अदालत में कई ऐसे मामले आए हैं जहां प्राथमिकी दर्ज किए जाने के बाद आरोपियों को ध्वस्तीकरण का नोटिस भेजा गया और इसके बाद बुलडोजर एक्शन हुआ. हालांकि, जस्टिस नंदन ने कहा कि यह कोर्ट यह जानती है कि आबादी बढ़ने की वजह से तेजी से अनाधिकृत निर्माण बढ़ा है, लेकिन इससे अवैध निर्माण को न्यायोचित नहीं ठहराया जा सकता. उन्होंने कहा कि ऐसे मामलों में जवाबदेही तय किए जाने की जरूरत है.

यह भी पढ़ें:- नमाज के लिए स्थान दिए जाने के मामले में SC पहुंचा मुस्लिम पक्ष, बोला- भोजशाला से 2KM दूर दी है जगह...

Read More
Advertisement
सर्वाधिक देखे गए
भारत की वो 4 नदियां जिनका खंभात की खाड़ी में खत्म होता है सफर, दुनिया में मशहूर है यहां का ज्वार-भाटा
भारत की वो 4 नदियां जिनका खंभात की खाड़ी में खत्म होता है सफर, दुनिया में मशहूर है यहां का ज्वार-भाटा
अन्ना आंदोलन से लेकर वन रैंक-वन पेंशन तक, जंतर-मंतर के 5 बड़े प्रोटेस्ट जिन्होंने देश को झकझोर दिया
अन्ना आंदोलन से लेकर वन रैंक-वन पेंशन तक, जंतर-मंतर के 5 बड़े प्रोटेस्ट जिन्होंने देश को झकझोर दिया
किसान की बेटी ने Vikram-1 के 'दिमाग' पर काम कर लूटी वाहवाही, DRDO के बाद ऐसे स्काईरूट एयरोस्पेस पहुंची थीं Prithvi Sanghani
किसान की बेटी ने Vikram-1 के 'दिमाग' पर काम कर लूटी वाहवाही, DRDO के बाद ऐसे स्काईरूट एयरोस्पेस पहुंची थीं Prithvi Sanghani
Hydrogen Train: वंदे भारत से कितना सस्ता है हाइड्रोजन ट्रेन का सफर, एक-दूसरे से कैसे अलग हैं दोनों?
Hydrogen Train: वंदे भारत से कितना सस्ता है हाइड्रोजन ट्रेन का सफर, एक-दूसरे से कैसे अलग हैं दोनों?
Kargil Vijay Diwas कब-क्यों मनाया जाता है? कारगिल का पुराना नाम क्या था, असली हीरो कौन? जानिए इस युद्ध से जुड़ी 10 अनसुनी बातें
Kargil Vijay Diwas कब-क्यों मनाया जाता है? कारगिल का पुराना नाम क्या था, असली हीरो कौन? जानिए इस युद्ध से जुड़ी 10 अनसुनी बातें
MORE
Advertisement
धर्म
Numerology: गुस्से में कौन सा मूलांक कैसे करता है रिएक्ट? अपनी बर्थडेट से जाने अपना एंग्री ट्रिगर प्वाइंट
गुस्से में कौन सा मूलांक कैसे करता है रिएक्ट? अपनी बर्थडेट से जाने अपना एंग्री ट्रिगर प्वाइंट
Numerology: दोस्ती दिल से निभाते हैं इन तारीखों पर जन्मे लोग, नहीं बर्दाश्त करते धोखा
Numerology: दोस्ती दिल से निभाते हैं इन तारीखों पर जन्मे लोग, नहीं बर्दाश्त करते धोखा
Today Horoscope 03 June 2026: कर्क और कन्या राशि वालों को होगा लाभ, जानें आज मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल
कर्क और कन्या राशि वालों को होगा लाभ, जानें आज मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल
Numerology: जन्म मूलांक बता देगा किस दिन चमकेगी आपकी किस्मत? अपनी बर्थडेट से जानें जून महीने का सबसे शुभ दिन  
जन्म मूलांक बता देगा किस दिन चमकेगी आपकी किस्मत? अपनी बर्थडेट से जानें जून महीने का सबसे शुभ दिन
Ratna Shastra: कौन-सा रत्न पहनने से चमकता है भाग्य? राशि के अनुसार जानें अपना शुभ रत्न और इसके लाभ
कौन-सा रत्न पहनने से चमकता है भाग्य? राशि के अनुसार जानें अपना शुभ रत्न और इसके लाभ
MORE
Advertisement