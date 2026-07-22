बुलडोजर एक्शन पर बंटे जज, FIR दर्ज होने पर घर गिरा सकती है सरकार या नहीं? HC का स्पलिट वर्डिक्ट

हाईकोर्ट फैमुद्दीन और उसके परिवार के सदस्यों की याचिका पर सुनवाई कर रहा था, जिसमें आरोप लगाया गया कि हमीरपुर जिले के थाना सुमेरपुर में उनके एक रिश्तेदार के खिलाफ पॉक्सो और धर्मांतरण मामले में प्राथमिकी दर्ज होने के बाद पुलिस की मिलीभगत में भीड़ ने उनके मकान को निशाना बनाया.

बुलडोजर एक्शन मामले में अतिरिक्त कदम उठाए जाने की जरूरत को लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट की दो जजों की बेंच ने स्पलिट वर्डिक्ट दिया है. हाईकोर्ट के सीनियर जज जस्टिस अतुल श्रीधरन ने निर्देश दिया कि प्राथमिकी दर्ज किए जाने की तारीख से दो साल तक आरोपी का मकान ध्वस्त करने के लिए कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी. वहीं दूसरे जज जस्टिस सिद्धार्थ नंदन ने कहा कि ऐसा कोई निर्देश नहीं दिया जा सकता. अब बेंच ने मामले को मुख्य न्यायाधीश के पास भेज दिया है.

जस्टिस श्रीधरन ने सोमवार (20 जुलाई, 2026) को अपने फैसले में कहा था, 'नगर पालिका कानूनों के उल्लंघन के बहाने किसी अपराध के आरोपी व्यक्ति के मकान को ध्वस्त करने की जल्दबाजी अस्वीकार्य है क्योंकि कार्यकारी विवेक का प्रतिशोधात्मक प्रयोग है, इसलिए प्राथमिकी दर्ज किए जाने की तिथि से दो साल में उसका मकान ध्वस्त करने की कोई कार्रवाई नहीं की जा सकती.'

जस्टिस नंदन ने अपने फैसले में कहा कि हमेशा यह माना जाता है कि सरकार सिर्फ कानून के अनुसार और प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का पालन करते हुए ही आगे बढ़ेगी. पीड़ित व्यक्ति के पास हाईकोर्ट जाने का रास्ता हमेशा खुला रहता है. उन्होंने कहा, 'मेरे विचार से इसके लिए कोई समय सीमा तय नहीं की जा सकती क्योंकि असल में ऐसा करने से उस समय सीमा के दौरान कानून के अमल पर रोक लग जाएगी.' इसके बाद मामला चीफ जस्टिस को भेज दिया गया.

हाईकोर्ट फैमुद्दीन और उसके परिवार के सदस्यों की याचिका पर सुनवाई कर रहा था. याचिका में आरोप लगाया गया कि हमीरपुर जिले के थाना सुमेरपुर में उनके एक रिश्तेदार के खिलाफ पॉक्सो और धर्मांतरण मामले में प्राथमिकी दर्ज होने के बाद पुलिस की मिलीभगत में भीड़ ने उनके मकान को निशाना बनाया. बाद में फैमुद्दीन को भी इस मामले में आरोपी बना दिया गया और अब उन्हें डर है कि उनका घर गिराया जा सकता है. उनके मुताबिक उनकी संपत्तियों को ध्वस्त करने के लिए चिन्हित किया गया है.

राज्य सरकार के वकील का कहना है कि यह याचिका समय से पूर्व दाखिल की गई है क्योंकि कोई वाद कारण उत्पन्न नहीं हुआ है और याचिकाकर्ताओं को जारी नोटिस पर उन्हें जवाब देना है. इस पर जस्टिस श्रीधरन ने कहा कि अदालत में कई ऐसे मामले आए हैं जहां प्राथमिकी दर्ज किए जाने के बाद आरोपियों को ध्वस्तीकरण का नोटिस भेजा गया और इसके बाद बुलडोजर एक्शन हुआ. हालांकि, जस्टिस नंदन ने कहा कि यह कोर्ट यह जानती है कि आबादी बढ़ने की वजह से तेजी से अनाधिकृत निर्माण बढ़ा है, लेकिन इससे अवैध निर्माण को न्यायोचित नहीं ठहराया जा सकता. उन्होंने कहा कि ऐसे मामलों में जवाबदेही तय किए जाने की जरूरत है.

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