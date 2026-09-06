दिल्ली के सत्य निकेतन में इमारत गिरी, कई छात्रों के फंसे होने की आशंका, अब-तक क्या-क्या पता है?

भारत
Satya Niketan Building collapse: दिल्ली फायर ब्रिगेड ने बताया कि उन्हें इस घटना की जानकारी दोपहर 1:30 बजे मिली. घटनास्थल पर बचाव अभियान जारी है. आशंका है कि अभी मलबे में 20 से 30 लोग दबे हो सकते हैं.
Delhi Building Collapse: दक्षिण दिल्ली के सत्य निकेतन इलाके में एक इमारत गिर गई है जिसके मलबे के नीचे कई लोगों के फंसे होने की आशंका है. ये इमारत मोतीबाग इलाके में सत्य निकेतन स्थित शिव मंदिर के पास गिरी. दिल्ली फायर ब्रिगेड मौके पर मौजूद है और घटनास्थल पर बचाव अभियान जारी है.
अधिकारियों ने बताया है कि दमकल की आठ गाड़ियां और विभिन्न विभागों की कई बचाव टीम मौके पर भेजी गई हैं. पुलिस की टीम भी घटनास्थल पर पहुंच गईं और इलाके की घेराबंदी कर दी गई है. ढही इमारत की प्रकृति को लेकर अलग-अलग जानकारी सामने आई है. बताया जा रहा है कि इसका इस्तेमाल छात्रावास के रूप में किया जा रहा था. मलबे में अब भी कई छात्रों के फंसे होने की आशंका जताई जा रही है. अब तक मलबे से चार लोगों को रेस्क्यू किया गया है. जानकारी मिली है कि ध्वस्त हुई इमारत के मालिक का नाम आनंद बंसल है.
मौके पर पहुंचे भाजपा विधायक अनिल शर्मा ने कहा, "यह बहुत ही दुखद घटना है. "यह बहुत ही दुखद घटना है; इससे दुखद घटना नहीं हो सकती. अलग-अलग जगहों से पढ़ने वाले बच्चे आते हैं, वे यहां रह रहे थे, इमारत गिर गई है. सटीक आंकड़ा बता पाना मुश्किल है कि कितने बच्चे हैं. हमें पक्का पता है कि छात्र अंदर फसे हुए हैं. NDRF और MCD ने दो छात्रों को पहले ही बचा लिया है. कुछ छात्र अंदर से फोन भी कर रहे हैं और ऐसा लगता है कि कुछ और लोग भी अंदर फंसे हैं, इसलिए बचाव कार्य जारी है. हम भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं और मुख्यमंत्री ने यहां पूरी टीम भेजी हैं. पूरी सरकार बहुत चिंतित है और छात्रों को बचाने पर ध्यान दे रही है. यही हमारा मुख्य मकसद है."
#WATCH | दिल्ली: दक्षिण-पश्चिम दिल्ली में सत्य निकेतन के पास इमारत गिरने की घटना पर भाजपा विधायक अनिल शर्मा ने कहा, "यह बहुत ही दुखद घटना है; इससे दुखद घटना नहीं हो सकती। अलग-अलग जगहों से पढ़ने वाले बच्चे आते हैं, वे यहां रह रहे थे; इमारत गिर गई है। सटीक आंकड़ा बता पाना मुश्किल… pic.twitter.com/MLQrNCAknA— ANI_HindiNews (@AHindinews) September 6, 2026
कांग्रेस सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने इमारत गिरने की घटना पर सवाल उठाते हुए कहा कि यहां पुलिस और एंबुलेंस बहुत देर से आई है. दीपेंद्र हुड्डा ने कहा, "यहां पुलिस और एंबुलेंस बहुत देर से आई है। यह पहली घटना नहीं है. साकेत में भी बच्चों ने अपनी जान गवाई थी. ये PGs जो चल रहे हैं उनका कोई मापदंड नहीं है. हम सभी ने कहा था कि इनकी जांच करनी चाहिए. आज हम सभी के लिए दुख का समय है. यह राजनीति का नहीं बल्कि बचाव का समय है. फायर और बिल्डिंग सेफ्टी को लेकर सवाल उठ रहे हैं. दिल्ली में हर साल इस प्रकार की घटना घट रही है. अब और कितने छात्रों की जान जाएगी. सरकार को जवाब देना होगा."
#WATCH दिल्ली: दक्षिण-पश्चिम दिल्ली के सत्य निकेतन के पास एक इमारत गिर गई।— ANI_HindiNews (@AHindinews) September 6, 2026
इस पर कांग्रेस सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने कहा, "... यहां पुलिस और एंबुलेंस बहुत देर से आई है। यह पहली घटना नहीं है। साकेत में भी बच्चों ने अपनी जान गवाई थी। ये PGs जो चल रहे हैं उनका कोई मापदंड नहीं है। हम… pic.twitter.com/lDWfxE59ND