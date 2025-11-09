Building Collapse: बिल्डिंग के नीचे खड़े लोगों पर भरभराकर गिरी बालकनी, 3 लोगों की मौत, 4 घायल

ओडिशा के कटक शहर कटक शहर के बक्सी बाजार इलाके में शनिवार शाम बड़ा हादसा हो गया. इस हादसे में एक ही परिवार के तीन लोग काल के गाल में समा गए है. आइए जानते है पूरा मामला

ओडिशा के कटक शहर बड़ी दुर्घटना की खबर सामने आ रही है. कटक शहर के बक्सी बाजार इलाके में शनिवार शाम मनिसाहू चौक के पास स्थित एक जर्जर इमारत की बालकनी का हिस्सा अचानक गिर गया. इस दर्दनाक हादसे में एक ही परिवार के 3 लोगों की जान चली गई, जबकि 4 अन्य लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं. घटना के बाद पूरे इलाके में अफरा-तफरी मच गई, स्थानीय लोगों ने बताया है की ये सभी लोग बिल्डिंग की बालकनी के नीचे खड़े हुए थे तभी अचानक बालकनी भरभराकर गिर गई और इतना बड़ा हादसा हो गया.

मलबे से बाहर निकाले गए शव

जानकारी के मुताबिक हदीबंधु स्कूल के पास एक पुरानी और जर्जर इमारत की बालकनी अचानक टूटकर नीचे गिर पड़ी. उसी वक्त वहां पास ही एक परिवार के लोग खड़े थे, जो इस मलबे की चपेट में आ गए. मलबे के नीचे दबे लोगों को बाहर निकालने के लिए फायर सर्विस कर्मियों ने तुरंत रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया. कड़ी मशक्कत के बाद मलबे में दबे लोगों को बाहर निकाला गया है तुरंत इलाज के लिए मेडिकल कॉलेज ले जाया गया.

मुख्यमंत्री ने मुआवजे का किया ऐलान

फिलहाल मेडिकल कॉलेज और हॉस्पिटल के डॉक्टरों ने तीन लोगों को मृत घोषित कर दिया है वही बाकी 4 घायलों को इलाज जारी है. मरने वालों की पहचान 60 साल के अब्दुल जलील, 30 साल के अब्दुल जाहिद और 3 साल के अब्दुल मुजाहिद के रूप में हुई है. तीनों एक ही परिवार के थे और पास के ही झुग्गी इलाके में रहते थे. हीं इस हादसे पर ओडिशा के मुख्यमंत्री मोहन माझी ने गहरा शोक व्यक्त किया है. उन्होंने मृतकों के परिजनों को मुख्यमंत्री राहत कोष से प्रति व्यक्ति ₹4 लाख का मुआवजा देने की घोषणा की है. मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिया है कि हादसे की पूरी जांच की जाए और यह सुनिश्चित किया जाए कि ऐसी जर्जर इमारतें शहर में लोगों की जान के लिए खतरा न बनें.

