FacebookTwitterYoutubeInstagram
Advertisement
ब्रेकिंग न्यूज़

कांग्रेस नेता राहुल गांधी का सरकार पर निशाना, बोले-हर 8 में से एक वोट चोरी हुआ है, ये BJP और चुनाव आयोग का सिस्टम है | बिहार चुनाव पर तेजस्वी यादव का बयान, बोले-CCTV गायब हैं तो सवाल उठेंगे, इतनी VVPAT पर्चियां कहां से मिलीं

  • LATEST
  • WEBSTORY
  • TRENDING
Delhi Pollution: दिल्ली-NCR में ठंड और प्रदूषण का दोहरा प्रकोप, आज कई इलाकों में 400 के पार पहुंचा AQI

Delhi Pollution: दिल्ली-NCR में ठंड और प्रदूषण का दोहरा प्रकोप, आज कई इलाकों में 400 के पार पहुंचा AQI

Delhi-NCR में दमघोंटू हवा! प्रदूषण स्तर को देख CM रेखा गुप्ता ने की निजी कर्मचारियों को Work From Home देने की अपील

Delhi-NCR में दमघोंटू हवा! प्रदूषण स्तर को देख CM रेखा गुप्ता ने की निजी कर्मचारियों को Work From Home देने की अपील

Building Collapse: बिल्डिंग के नीचे खड़े लोगों पर भरभराकर गिरी बालकनी, 3 लोगों की मौत, 4 घायल

Building Collapse: बिल्डिंग के नीचे खड़े लोगों पर भरभराकर गिरी बालकनी, 3 लोगों की मौत, 4 घायल

  • PHOTOS
  • VIDEOS
  • ENTERTAINMENT
सुबह खाली पेट चबाएं यह बूटी, कोलेस्ट्रॉल-बीपी और यूरिक एसिड होगा कंट्रोल, बुढ़ापे में भी दिखेंगे जवान 

सुबह खाली पेट चबाएं यह बूटी, कोलेस्ट्रॉल-बीपी और यूरिक एसिड होगा कंट्रोल, बुढ़ापे में भी दिखेंगे जवान

दुनिया का इकलौता वेजिटेरियन सिटी बना ये शहर, जानें भारत में कहां-कहां नॉनवेज फूड्स बेचना बैन है  

दुनिया का इकलौता वेजिटेरियन सिटी बना ये शहर, जानें भारत में कहां-कहां नॉनवेज फूड्स बेचना बैन है

PVR में फिल्में तो खूब देखी होंगी, लेकिन क्या आप जानते हैं इसका फुल फॉर्म

PVR में फिल्में तो खूब देखी होंगी, लेकिन क्या आप जानते हैं इसका फुल फॉर्म

Homeभारत

भारत

Building Collapse: बिल्डिंग के नीचे खड़े लोगों पर भरभराकर गिरी बालकनी, 3 लोगों की मौत, 4 घायल

ओडिशा के कटक शहर कटक शहर के बक्सी बाजार इलाके में शनिवार शाम बड़ा हादसा हो गया. इस हादसे में एक ही परिवार के तीन लोग काल के गाल में समा गए है. आइए जानते है पूरा मामला

Latest News

सुमित तिवारी

Updated : Nov 09, 2025, 09:16 AM IST

Building Collapse: बिल्डिंग के नीचे खड़े लोगों पर भरभराकर गिरी बालकनी, 3 लोगों की मौत, 4 घायल

building collapsed

Add DNA as a Preferred Source

TRENDING NOW

ओडिशा के कटक शहर बड़ी दुर्घटना की खबर सामने आ रही है. कटक शहर के बक्सी बाजार इलाके में शनिवार शाम मनिसाहू चौक के पास स्थित एक जर्जर इमारत की बालकनी का हिस्सा अचानक गिर गया. इस दर्दनाक हादसे में एक ही परिवार के 3 लोगों की जान चली गई, जबकि 4 अन्य लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं. घटना के बाद पूरे इलाके में अफरा-तफरी मच गई, स्थानीय लोगों ने बताया है की ये सभी लोग बिल्डिंग की बालकनी के नीचे खड़े हुए थे तभी अचानक बालकनी भरभराकर गिर गई और इतना बड़ा हादसा हो गया. 

मलबे से बाहर निकाले गए शव

जानकारी के मुताबिक हदीबंधु स्कूल के पास एक पुरानी और जर्जर इमारत की बालकनी अचानक टूटकर नीचे गिर पड़ी. उसी वक्त वहां पास ही एक परिवार के लोग खड़े थे, जो इस मलबे की चपेट में आ गए. मलबे के नीचे दबे लोगों को बाहर निकालने के लिए फायर सर्विस कर्मियों ने तुरंत रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया. कड़ी मशक्कत के बाद मलबे में दबे लोगों को बाहर निकाला गया है तुरंत इलाज के लिए मेडिकल कॉलेज ले जाया गया. 

मुख्यमंत्री ने मुआवजे का किया ऐलान

फिलहाल मेडिकल कॉलेज और हॉस्पिटल के डॉक्टरों ने तीन लोगों को मृत घोषित कर दिया है वही बाकी 4 घायलों को इलाज जारी है. मरने वालों की पहचान 60 साल के अब्दुल जलील, 30 साल के अब्दुल जाहिद और 3 साल के अब्दुल मुजाहिद के रूप में हुई है. तीनों एक ही परिवार के थे और पास के ही झुग्गी इलाके में रहते थे. हीं इस हादसे पर ओडिशा के मुख्यमंत्री मोहन माझी ने गहरा शोक व्यक्त किया है. उन्होंने मृतकों के परिजनों को मुख्यमंत्री राहत कोष से प्रति व्यक्ति ₹4 लाख का मुआवजा देने की घोषणा की है. मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिया है कि हादसे की पूरी जांच की जाए और यह सुनिश्चित किया जाए कि ऐसी जर्जर इमारतें शहर में लोगों की जान के लिए खतरा न बनें. 

अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगलफेसबुकx,   इंस्टाग्रामयूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से.

Read More
Advertisement
लोकप्रिय कहानियाँ
Delhi Pollution: दिल्ली-NCR में ठंड और प्रदूषण का दोहरा प्रकोप, आज कई इलाकों में 400 के पार पहुंचा AQI
Delhi Pollution: दिल्ली-NCR में ठंड और प्रदूषण का दोहरा प्रकोप, आज कई इलाकों में 400 के पार पहुंचा AQI
Delhi-NCR में दमघोंटू हवा! प्रदूषण स्तर को देख CM रेखा गुप्ता ने की निजी कर्मचारियों को Work From Home देने की अपील
Delhi-NCR में दमघोंटू हवा! प्रदूषण स्तर को देख CM रेखा गुप्ता ने की निजी कर्मचारियों को Work From Home देने की अपील
Building Collapse: बिल्डिंग के नीचे खड़े लोगों पर भरभराकर गिरी बालकनी, 3 लोगों की मौत, 4 घायल
Building Collapse: बिल्डिंग के नीचे खड़े लोगों पर भरभराकर गिरी बालकनी, 3 लोगों की मौत, 4 घायल
मूली के साथ खाएंगे ये चीजें तो शरीर में फैलने लगेगा जहर, फायदे की जगह उठाएंगे नुकसान
मूली के साथ खाएंगे ये चीजें तो शरीर में फैलने लगेगा जहर, फायदे की जगह उठाएंगे नुकसान
दिल्ली सरकार जल्द शुरू करेगी अटल कैंटीन, सिर्फ 5 रुपये में मिलेगा पेट भर खाना; ये रहेगा मेन्यू..
दिल्ली सरकार जल्द शुरू करेगी अटल कैंटीन, सिर्फ 5 रुपये में मिलेगा पेट भर खाना; ये रहेगा मेन्यू..
MORE
Advertisement
सर्वाधिक देखे गए
सुबह खाली पेट चबाएं यह बूटी, कोलेस्ट्रॉल-बीपी और यूरिक एसिड होगा कंट्रोल, बुढ़ापे में भी दिखेंगे जवान 
सुबह खाली पेट चबाएं यह बूटी, कोलेस्ट्रॉल-बीपी और यूरिक एसिड होगा कंट्रोल, बुढ़ापे में भी दिखेंगे जवान
दुनिया का इकलौता वेजिटेरियन सिटी बना ये शहर, जानें भारत में कहां-कहां नॉनवेज फूड्स बेचना बैन है  
दुनिया का इकलौता वेजिटेरियन सिटी बना ये शहर, जानें भारत में कहां-कहां नॉनवेज फूड्स बेचना बैन है
PVR में फिल्में तो खूब देखी होंगी, लेकिन क्या आप जानते हैं इसका फुल फॉर्म
PVR में फिल्में तो खूब देखी होंगी, लेकिन क्या आप जानते हैं इसका फुल फॉर्म
Delhi AQI: दिल्ली में नहीं थम रहा प्रदूषण का कहर, जहरीली हवा ने मचाई तबाही, इन इलाकों में AQI 400 के पार
दिल्ली में नहीं थम रहा प्रदूषण का कहर, जहरीली हवा ने मचाई तबाही, इन इलाकों में AQI 400 के पार
8th Pay Commission: सरकारी कर्मचारियों की सिर्फ सैलरी ही नहीं, मिलेंगे कई और फायदे! जानिए 8वें वेतन आयोग से होने वाले बड़े बदलाव
सरकारी कर्मचारियों की सिर्फ सैलरी ही नहीं, मिलेंगे कई और फायदे! जानिए 8वें वेतन आयोग से होने वाले बड़े बदलाव
MORE
पसंदीदा वीडियो
MORE
Advertisement
डीएनए ऑरिजिनल
Bihar election 2025: बिना पहचान नो मतदान! बुर्के में आने वाली वोटरों की ऐसे होगी पहचान, चुनाव आयोग ने बताया तरीका
Bihar election 2025: बिना पहचान नो मतदान! बुर्के में आने वाली वोटरों की ऐसे होगी पहचान, चुनाव आयोग ने बताया तरीका
Sharad Purnima Moon Not Rise Then: शरद पूर्णिमा पर बादलों में छुप जाए चांद तो कैसे रखें खीर? कैसे मिलेगा तब अमृत? 
शरद पूर्णिमा पर बादलों में छुप जाए चांद तो कैसे रखें खीर? कैसे मिलेगा तब अमृत?
Nail Care Tips: नाखूनों का पीलापन-ड्राईनेस इन आसान तरीकों से होगा दूर, नहीं करनी पड़ेगी ज्यादा मेहनत
नाखूनों का पीलापन-ड्राईनेस इन आसान तरीकों से होगा दूर, नहीं करनी पड़ेगी ज्यादा मेहनत
IRCTC के इस टूर पैकेज में सावन माह में करें ज्योतिर्लिंग के दर्शन, जानिए बुकिंग प्रक्रिया
IRCTC के इस टूर पैकेज में सावन माह में करें ज्योतिर्लिंग के दर्शन, जानिए बुकिंग प्रक्रिया
Disha Patani ने पहनी ब्लैक बिकिनी, फोटो देख फैंस बोले 'हाय गर्मी'
Disha Patani ने पहनी ब्लैक बिकिनी, फोटो देख फैंस बोले 'हाय गर्मी'
MORE