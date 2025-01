दिल्ली के बुराड़ी इलाके में सोमवार रात बड़ा हादसा हो गया. यहां एक पांच मंजिला इमारत भरभराकर गिर गई. मलबे में 20 से ज्यादा लोगों के दबे होने की आशंका है. सूचना मिलते ही पुलिस, फायर बिग्रेड और एनडीआरएफ की टीमें मौके पर पहुंच गई हैं. रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है. अब तक 8 लोगों को मलबे से निकाला जा चुका है.

दिल्ली अग्निशमन सेवा (DFS) के प्रमुख अतुल गर्ग ने कहा कि मलबे के नीचे कई लोग फंसे हुए हैं. घटना बुराड़ी स्थित ऑस्कर स्कूल के पास शाम करीब 6:56 बजे के करीब हुई. आपातकालीन सेवाओं मौके पर मौजूद हैं. घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है. उन्होंने बताया कि एनडीआरएफ और दमकल की 9 गाड़ियां राहत-बचाव कार्य में जुटी हैं.

प्रारंभिक जांच में इमारत गिरने की वजह से दीवारें कमजोर होना बताया जा रहा है. 250 गज की जमीन पर चार मंजिला इमारत बनी हुई थी. यह एक अंडर कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग थी. पुलिस के साथ मिलकर कई टीमें मलबे में फंसे लोगों को खोजने और बचाने जुटी हुई हैं.

#WATCH | Several fire tenders and Ambulances reach Delhi's Burari area where a building collapsed. Several people are feared trapped.



