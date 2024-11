Noida Building Collapse News: नोएडा के बहलोलपुर गांव में जहां इमारत गिरी है, वहां एक मकान की नींव खुदाई हो रही थी. इमारत के पास सैलून की दुकान है.

दिल्ली से सटे नोएडा में बड़ा हादसा हुआ है. सेक्टर-63 के बहलोलपुर गांव में सोमवार को तीन मंजिला इमारत भरभराकर गिर गई. इसमें कई लोगों को मलबे में दबे होने की आशंका है. सूचना मिलते ही पुलिस प्रशासन मौके पर पहुंच गया है. मलबे को हटाया जा रहा है. बताया जा रहा है कि बिल्डिंग के पास नींव खुदाई हो रही थी. इमारत के पास सैलून की दुकान है.

जानकारी के मुताबिक, हादसा सेक्टर 63 के बहलोलपुर गांव में हनुमान मंदिर के पास हुआ. यहां तीन मंजिला बिल्डिंग के पास प्लॉट में नींव खोदी जा रही थी. इससे बगल की दीवार धसक गई और पूरी बिल्डिंग भरभारकर गिर गई. मलबे से 2 लोगों को बाहर निकाला गया है. उन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है.

#WATCH | Noida, Uttar Pradesh: A house collapsed in Bahlolpur near Hanuman Mandir under the Sector 63 police station area. Police and administration officials are present. Rescue operation is underway.



More details awaited. pic.twitter.com/3sXT9aQADB

पुलिस अधिकारी ने कहा कि अभी कुछ लोगों के दबे होने की आशंका है. इमारत के पास एक सैलून था. जिसके ऊपर बिल्डिंग गिर गई. मौके पर वरिष्ठ अधिकारी मौजूद हैं. राहत और बचाव का कार्य चल रहा है.

