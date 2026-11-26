Budh Gochar 2026: दिसंबर 2026 में बुध दो बार राशि परिवर्तन करेंगे. जानिए वृश्चिक और धनु गोचर से किन 4 राशियों को धन, करियर और कारोबार में मिल सकते हैं तरक्की के अवसर.

Budh Gochar 2026: दिसंबर 2026 में बुध दो बार राशि परिवर्तन करेंगे. पहले 2 दिसंबर को बुध वृश्चिक राशि में प्रवेश करेंगे और फिर 22 दिसंबर को धनु राशि में गोचर करेंगे. ज्योतिषीय दृष्टि से बुध का यह राशि परिवर्तन काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है. बुध को बुद्धि, वाणी, कारोबार, धन, गणना और संवाद का कारक ग्रह माना जाता है. ऐसे में बुध की बदलती चाल का असर नौकरी, व्यापार, आर्थिक स्थिति और करियर पर देखने को मिल सकता है. खास बात यह है कि दिसंबर के इन दोनों गोचरों से 4 राशियों के लिए धन लाभ और तरक्की के अवसर बन सकते हैं.

दिसंबर में कब-कब होगा बुध का गोचर?

वैदिक ज्योतिष के अनुसार, बुध को ग्रहों का राजकुमार कहा जाता है. यह बुद्धि, तर्क, लेखन, शिक्षा, व्यापार और संवाद क्षमता का प्रतिनिधित्व करता है. कुंडली में बुध की स्थिति व्यक्ति की सोचने-समझने की क्षमता और निर्णय लेने के तरीके से जुड़ी मानी जाती है.

दिसंबर 2026 में बुध दो महत्वपूर्ण राशि परिवर्तन करेंगे.

2 दिसंबर 2026: बुध वृश्चिक राशि में प्रवेश करेंगे.

22 दिसंबर 2026: बुध धनु राशि में प्रवेश करेंगे.

इस तरह महीने के पहले हिस्से में बुध वृश्चिक राशि में रहेंगे और अंतिम हिस्से में धनु राशि में पहुंच जाएंगे. 7 दिसंबर को बुध अस्त भी होंगे और ज्योतिषीय गणना के अनुसार जनवरी 2027 तक अस्त अवस्था में रहेंगे. इसलिए इस महीने बुध के गोचर के साथ उनकी अस्त स्थिति को भी महत्वपूर्ण माना जा रहा है.

1. तुला राशि: आर्थिक मामलों में मिल सकता है लाभ

तुला राशि के जातकों के लिए बुध का वृश्चिक राशि में गोचर दूसरे भाव में होगा. ज्योतिष में दूसरा भाव धन, बचत, परिवार और वाणी से संबंधित माना जाता है. ऐसे में इस राशि के जातकों को आर्थिक मामलों में सकारात्मक अवसर मिल सकते हैं. नौकरीपेशा लोगों को अपनी बात प्रभावी ढंग से रखने का मौका मिल सकता है. कारोबार से जुड़े लोगों को पुराने संपर्कों से फायदा मिलने की संभावना है.

22 दिसंबर को बुध के धनु राशि में पहुंचने के बाद उनका गोचर तीसरे भाव में होगा. इससे साहस, पराक्रम, संवाद और प्रयासों से जुड़े मामलों को बल मिल सकता है. मीडिया, लेखन, मार्केटिंग और कम्युनिकेशन के क्षेत्र में काम करने वालों के लिए समय उपयोगी रह सकता है.

2. वृश्चिक राशि: धन और वाणी से जुड़े मामलों में सुधार

वृश्चिक राशि के जातकों के लिए दिसंबर का बुध गोचर महत्वपूर्ण रहने वाला है. 2 दिसंबर को बुध इसी राशि में प्रवेश करेंगे. यह गोचर लग्न यानी पहले भाव में होगा. इससे व्यक्तित्व, सोच और निर्णय क्षमता से जुड़े मामलों पर प्रभाव पड़ सकता है.

इस दौरान जातक अपनी योजनाओं को बेहतर तरीके से प्रस्तुत कर सकते हैं. नौकरी में अपनी योग्यता दिखाने के अवसर मिल सकते हैं. कारोबारियों को नई रणनीति बनाने और पुराने कामकाज की समीक्षा करने का मौका मिल सकता है.

इसके बाद 22 दिसंबर को बुध धनु राशि में पहुंचेंगे, जहां उनका गोचर दूसरे भाव में होगा. यह स्थिति धन, बचत और पारिवारिक मामलों के लिए महत्वपूर्ण मानी जाती है. आर्थिक योजना बनाने और आय के नए विकल्प तलाशने के लिए समय अनुकूल रह सकता है.

3. कुंभ राशि: करियर और कमाई के बनेंगे नए रास्ते

कुंभ राशि के जातकों के लिए बुध का पहला गोचर दसवें भाव में होगा. ज्योतिष में दसवां भाव कर्म, नौकरी, पेशा और सामाजिक प्रतिष्ठा का प्रतिनिधित्व करता है. ऐसे में नौकरीपेशा लोगों को कार्यक्षेत्र में अपनी प्रतिभा दिखाने का अवसर मिल सकता है.

कारोबार करने वाले जातक नई व्यावसायिक योजनाओं पर काम कर सकते हैं. किसी महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट या काम में बातचीत के जरिए आगे बढ़ने का मौका मिल सकता है.

22 दिसंबर को बुध के धनु राशि में पहुंचने के बाद उनका गोचर ग्यारहवें भाव में होगा. यह भाव आय, लाभ, इच्छाओं की पूर्ति और सामाजिक संपर्कों से जुड़ा माना जाता है. ऐसे में आमदनी बढ़ाने के प्रयासों में सफलता मिलने की संभावना बन सकती है. पुराने निवेश या व्यावसायिक संपर्कों से भी लाभ के अवसर मिल सकते हैं.

4. मीन राशि: भाग्य का मिलेगा साथ, नौकरी में तरक्की के योग

मीन राशि के जातकों के लिए बुध का वृश्चिक राशि में गोचर नौवें भाव में होगा. नौवां भाव भाग्य, धर्म, उच्च शिक्षा और लंबी दूरी की यात्राओं से जुड़ा माना जाता है. इस दौरान शिक्षा, प्रशिक्षण और नई जानकारी हासिल करने की दिशा में अच्छे अवसर मिल सकते हैं.

नौकरी की तलाश कर रहे लोगों को सकारात्मक खबर मिल सकती है. जो लोग विदेश से जुड़े काम या उच्च शिक्षा की योजना बना रहे हैं, उन्हें अपने प्रयास आगे बढ़ाने का मौका मिल सकता है.

22 दिसंबर को बुध धनु राशि में प्रवेश करेंगे, जहां उनका गोचर दसवें भाव में होगा. इससे करियर और पेशेवर जीवन से जुड़े मामलों पर विशेष ध्यान रहेगा. नौकरीपेशा लोगों को नई जिम्मेदारी मिल सकती है. कारोबारियों के लिए अपने काम का विस्तार करने और नई व्यावसायिक योजनाओं पर विचार करने का समय रह सकता है.

बुध गोचर के दौरान किन बातों का रखें ध्यान?

ज्योतिष में बुध को बुद्धि, वाणी और व्यापार का कारक माना जाता है. इसलिए इस ग्रह के राशि परिवर्तन के दौरान बातचीत में स्पष्टता रखना, सोच-समझकर निर्णय लेना और आर्थिक मामलों में सावधानी बरतना अच्छा माना जाता है.

बुध के अस्त होने की अवधि में किसी भी महत्वपूर्ण फैसले को जल्दबाजी में लेने से बचने की सलाह दी जाती है. खासकर निवेश, कारोबार और नौकरी से जुड़े मामलों में पूरी जानकारी जुटाना जरूरी है.

ध्यान दें कि यहां बताया गया राशिफल चंद्र राशि पर आधारित सामान्य ज्योतिषीय आकलन है. वास्तविक परिणाम व्यक्ति की जन्मकुंडली में बुध की स्थिति, दशा और अन्य ग्रहों के प्रभाव पर भी निर्भर करते हैं.

