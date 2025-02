बजट सत्र 2025 (Budget Session 2025) की शुरुआत राष्ट्रपति के अभिभाषण के साथ हो चुकी है. राष्ट्रपति ने इस दौरान कहा कि देश प्रगति के रास्ते पर चल रहा है. उन्होंने महाकुंभ हादसे पर दुख भी जाहिर किया. राष्ट्रपति के बजट अभिभाषण पर जब पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी की प्रतिक्रिया लेने की कोशिश मीडिया ने की, तो उन्होंने सीधे तौर पर कोई जवाब नहीं दिया. हालांकि, इस दौरान वह अपने बेटे और लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी और बेटी प्रियंका गांधी से बातचीत करती दिखीं. इस दौरान उन्होंने अभिभाषण को बोरिंग बताते हुए राष्ट्रपति के लिए पूअर लेडी शब्द का प्रयोग किया. पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा कि भाषण के अंत तक राष्ट्रपति काफी थक गई थीं.

सोनिया और राहुल की बातचीत का वीडियो वायरल

राष्ट्रपति के अभिभाषण पर सोनिया गांधी से जब प्रतिक्रिया ली गई, तो उन्होंने मीडिया से बात नहीं की. हालांकि, इस दौरान उनका और राहुल गांधी की बातचीत का वीडियो वायरल हो रहा है. इसमें राहुल गांधी भाषण के बारे में कहते हैं, 'बोरिंग...नो कमेंट्स.' इसके जवाब में सोनिया कहती हैं, 'पूअर लेडी... अंत तक वह (प्रेसिडेंट) काफी थक गई थीं.' सोशल मीडिया पर वायरल इस वीडियो पर कुछ यूजर्स कह रहे हैं कि कांग्रेस और गांधी परिवार ने राष्ट्रपति का अपमान किया है.

