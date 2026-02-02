FacebookTwitterYoutubeInstagram
ब्रेकिंग न्यूज़

Budget 2026: दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने बजट को सराहा, कहा- विकास को मिलेगी नई गति

Silver and Gold Price: सोने-चांदी की कीमतों में लगातार तीसरे दिन गिरावट, जानिए आज आपके शहर में क्या है रेट?

बिहार बोर्ड की इंटरमीडिएट परीक्षाओं का आज से आगाज, जानें नकल रोकने के लिए BSEB का क्या है प्लान

भारत की किस NIT को कहते हैं King of NITs? जानें NIRF रैंकिंग के अलावा और क्या है वजह

भारत की वो जगह जहां इंसानों को कलश में दफनाया जाता था, जानें Budget 2026 में क्यों हुआ जिक्र

अचानक धुंधला दिखने के साथ वेट का कम होना टाइप 1.5 डायबिटीज का है संकेत, जानें क्यों ये मानी जाती है ज्यादा खतरनाक

Homeभारत

भारत

Budget 2026: दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने बजट को सराहा, कहा- विकास को मिलेगी नई गति

केंद्र सरकार द्वारा रविवार को पेश किए गए आम बजट पर दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने सकारात्मक प्रतिक्रिया दी. इस बजट को उन्होंने विकास को आगे बढ़ाने वाला रास्ता बताया है.

सुमित तिवारी

Updated : Feb 02, 2026, 01:17 PM IST

केंद्र सरकार द्वारा रविवार को पेश किए गए आम बजट पर दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने सकारात्मक प्रतिक्रिया दी. आम बजट को उन्होंने देश को विकास के रास्ते पर आगे बढ़ाने वाला बताया. मुख्यमंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार ने बजट पेश किया, जिसे पूरे देश ने देखा और सुना. इसके लिए उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, वित्त मंत्री और गृह मंत्री का आभार व्यक्त किया.

यह बजट रोजगार सृजन को बढ़ावा देने वाला है-मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता 

मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने सोमवार को पत्रकारों को संबोधित करते हुए कहा कि यह बजट रोजगार सृजन को बढ़ावा देने वाला है और युवाओं व महिलाओं को आगे बढ़ने के लिए व्यापक अवसर प्रदान करता है. आज दिल्ली सरकार केंद्र सरकार के साथ मिलकर सभी योजनाओं पर मिलकर काम कर सकती है, जिससे विकास की गति और तेज होगी. बजट में दिल्ली के लिए किए गए आवंटन पर भी उन्होंने धन्यवाद व्यक्त किया.

हर वर्ग को भरोसा और सहारा देने वाला बजट-सीएम रेखा गुप्ता

उन्होंने कहा कि यह बजट हर वर्ग को भरोसा और सहारा देने वाला है, साथ ही देश की अर्थव्यवस्था को मजबूती प्रदान करने वाला है. यह बजट तीन बड़े कर्तव्यों से प्रेरित है; इसमें आर्थिक वृद्धि को तेज करना, लोगों की आकांक्षाओं को पूरा कर उन्हें आगे बढ़ाना और सबका साथ, सबका विकास की भावना को सशक्त करना शामिल है. मुख्यमंत्री ने आगे कहा कि यह बजट देश की प्रगति को नए आयाम देने वाला है और दिल्ली के हित में है. महिलाओं के लिए हॉस्टल की सुविधा, रोजगार के नए अवसर और सुधारात्मक कदमों से जनता को सीधा लाभ मिलेगा. उन्होंने बताया कि दिल्ली के लिए 1348 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है, जिसके लिए उन्होंने केंद्र सरकार का आभार जताया.

केंद्र शासित योजनाओं के बजट में बढ़ोतरी

रेखा गुप्ता ने कहा कि केंद्र शासित योजनाओं के बजट में बढ़ोतरी की गई है. गृह मंत्री द्वारा दिल्ली पुलिस का बजट बढ़ाकर 12,500 करोड़ रुपए किया गया है. वहीं, केंद्र द्वारा संचालित अस्पतालों के लिए फंड बढ़ाकर 10 हजार करोड़ रुपए कर दिया गया है. इसके साथ ही वित्त मंत्री द्वारा ऑरेंज इकॉनमी पर दिए गए जोर का उल्लेख करते हुए उन्होंने कहा कि दिल्ली इसमें अपना पूरा योगदान देगी.

यह बजट देश के हर वर्ग को भरोसा देता है- सीएम रेखा गुप्ता

बजट को विकास की दिशा में मजबूत कदम बताते हुए मुख्यमंत्री ने कहा, "यह बजट देश के हर वर्ग को भरोसा देता है. यह गरीबों को सहारा देने वाला, युवाओं को अवसर देने वाला और महिलाओं को सम्मान व सशक्तिकरण देने वाला बजट है. यह देश की अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाने और एक स्पष्ट रोडमैप प्रस्तुत करने वाला बजट है. वित्त मंत्री द्वारा बताए गए तीन कर्तव्य वास्तव में सराहनीय हैं. यह बजट युवाओं, महिलाओं और मध्यम वर्ग, सभी के लिए नए अवसर लेकर आया है और भारत की प्रगति को नए आयाम तक ले जाने वाला साबित होगा."

भारत की किस NIT को कहते हैं King of NITs? जानें NIRF रैंकिंग के अलावा और क्या है वजह
भारत की वो जगह जहां इंसानों को कलश में दफनाया जाता था, जानें Budget 2026 में क्यों हुआ जिक्र
अचानक धुंधला दिखने के साथ वेट का कम होना टाइप 1.5 डायबिटीज का है संकेत, जानें क्यों ये मानी जाती है ज्यादा खतरनाक
भारत का ये राज्य कहलाता देश की आर्थिक रीढ़, इसी के बल पर वर्ल्ड की तीसरी सुपरपावर इकोनॉमी बनने जा रहा इंडिया
क्या है NIMHANS 2.0 और Tele-MANAS? केंद्रीय बजट 2026 में घोषणा के बाद क्यों हो रही इसकी चर्चा
इन तारीखों में जन्मे लोगों के अंदर होती है भविष्य देखने की क्षमता, 90 प्रतिशत प्रेडिक्शन होती हैं सच
Horoscope 1 February: राशि के अनुसार कैसा रहेगा धन, करियर और सेहत का हाल, पढ़ें आज का अपना राशिफल
Numerology: टैलेंट नहीं, सही दिशा तय करेगा भविष्य! इन तारीखों पर जन्मे लोगों को ये साल दिखा देगा आईना
शनि-मंगल और राहु पूरी फरवरी इन 4 राशियों का बिगाड़ेंगे खेल, परिवार में तनाव और बड़ा आर्थिक नुकसान से लगेगा बड़ा झटका
इन तारीखों पर जन्मे लोग खुद के बनाए बजट पर फेर देते हैं पानी, अकाउंट में पैसे देखते ही शुरू हो जाती है फिजूलखर्ची
