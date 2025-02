Budget 2025: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की ओर से सांसद में आज बजट 2025-26 पेश किया गया. इस बजट में ₹20,000 करोड़ रुपए का आवंटन परमाणु ऊर्जा मिशन को लेकर किया गया है. सरकार ऐसे समय में न्यूक्लियर पावर मिशन को लेकर संजीदगी दिखा रहा है. इस मिशन का लक्ष्य 2033 तक 5 छोटे मॉड्यूलर रिएक्टर (SMR) को प्रारंभ करना है. इससे भारत परमाणु ऊर्जा के क्षेत्र में बड़ा कीर्तिमान स्थापित करेगा. भारत सरकार का ये कदम ऊर्जा और परमाणु ऊर्जा दोनों ही लेहाज से एक बड़ा स्टेप साबित होने वाला है.

निर्मला सीतारमण ने कही ये सारी बातें

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की ओर से इसको लेकर बजट प्रस्तुत करने के क्रम में एक बड़ी घोषणा की गई. सरकार की तरफ से ये घोषणा भारत की परमाणु ऊर्जा की क्षमताओं कतो मजबूत करने के लक्ष्य से की गई है. भारत की कोशिश छोटे रिएक्टर (BSR) को डेवलप करने के प्लान के ऐलान को लेकर है. वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की ओर से कहा गया है कि विकसित भारत के लिए परमाणु ऊर्जा मिशन बेहद अहम हैं. भारत के लिए 2047 तक कम से कम 100 गीगावाट परमाणु ऊर्जा की जरूरत है. इसे हासिल करने के लिए के प्राइवेट क्षेत्रों के साथ एक्टिव साझेदारी के लिए परमाणु ऊर्जा अधिनियम और परमाणु क्षति के लिए नागरिक दायित्व अधिनियम में संशोधन किए जाएंगे.'

#UnionBudget2025 | Finance Minister Nirmala Sitharaman says, "Nuclear Energy Mission for Viksit Bharat. Development of at least 100 gW of Nuclear energy by 2047 is essential for our energy transition. For active partnerships with the private sectors towards this goal, amendments… pic.twitter.com/Q5XiYJmvqO