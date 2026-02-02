बौद्ध धर्मगुरु दलाई लामा को मिला ग्रैमी अवॉर्ड, उन्हें इस खास प्रोजेक्ट के लिए दिया गया ये सम्मान

बौद्ध धर्मगुरु दलाई लामा ने अपने प्रेरणादायक और अर्थपूर्ण जीवन में एक और ऐतिहासिक उपलब्धि जोड़ ली है. 90 साल की उम्र में ग्रैमी अवॉर्ड से सम्मानित किया गया है.

बौद्ध धर्मगुरु दलाई लामा ने अपने प्रेरणादायक और अर्थपूर्ण जीवन में एक और ऐतिहासिक उपलब्धि जोड़ ली है. 90 साल की उम्र में उन्होंने वह कर दिखाया है, जो शायद ही किसी ने सोचा हो. 68वें ग्रैमी अवॉर्ड्स में दलाई लामा ने अपना पहला ग्रैमी जीतकर फिर सुर्खियों में आ गए हैं. यह सम्मान उन्हें उनके खास ऑडियो प्रोजेक्ट 'मेडिटेशन: द रिफ्लेक्शन्स ऑफ हिज होलीनेस द दलाई लामा' के लिए मिला है.

इस उपलब्धि के बाद उन्होंने एक्स पोस्ट में लिखा

इस उपलब्धि के बाद दलाई लामा ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट कर अपनी खुशी जाहिर की. उन्होंने लिखा, "मैं यह सम्मान कृतज्ञता और विनम्रता के साथ स्वीकार करता हूं. मैं इसे व्यक्तिगत चीज के तौर पर नहीं देखता, बल्कि इसे हमारी साझा सार्वभौमिक जिम्मेदारी की पहचान मानता हूं. मेरा सच में मानना ​​है कि शांति, करुणा, हमारे पर्यावरण की देखभाल, और मानवता की एकता की समझ सभी आठ अरब इंसानों की सामूहिक भलाई के लिए जरूरी हैं. मैं आभारी हूं कि यह ग्रैमी सम्मान इन संदेशों को और ज्यादा लोगों तक फैलाने में मदद कर सकता है."

इस कैटेगरी में मिला अवॉर्ड

दलाई लामा को यह ग्रैमी बेस्ट ऑडियोबुक, नरेशन और स्टोरीटेलिंग रिकॉर्डिंग कैटेगरी में मिला. इस अवॉर्ड की घोषणा ग्रैमी के प्री-टेलीकास्ट समारोह में की गई थी, जिसे यूट्यूब पर लाइव भी दिखाया गया.

खास बात यह रही कि यह पहला मौका था जब किसी विश्व-प्रसिद्ध आध्यात्मिक गुरु को इस श्रेणी में ग्रैमी अवॉर्ड से सम्मानित किया गया. दलाई लामा खुद समारोह में मौजूद नहीं थे, इसलिए उनकी ओर से यह अवॉर्ड मशहूर सिंगर और सॉन्गराइटर रूफस वेनराइट ने स्वीकार किया, जो इस प्रोजेक्ट का हिस्सा भी रहे हैं.

ये प्रोजेक्ट सिर्फ एक एल्बम नहीं बल्कि एक अनुभव

अगर इस ऑडियो प्रोजेक्ट की बात करें, तो यह सिर्फ एक एल्बम नहीं है, बल्कि एक अनुभव है. इसमें बोले गए मेडिटेशन, दलाई लामा की शिक्षाएं और संगीत का बेहद सुंदर मेल देखने को मिलता है. इस एल्बम का संगीत हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत से प्रेरित है, जो सुनने वाले को शांति, आत्मचिंतन और मानसिक संतुलन की अनुभूति कराता है.(ये खबर आईएएनएस के इनपुट के साथ लिखी गई है.)



