बहुजन समाज पार्टी (बसपा) में बीते कुछ दिनों से लगातार संगठनात्मक बदलाव होते नजर आ रहे हैं. इसी बीच मायावती ने आनंद कुमार को लेकर बड़ा ऐलान किया है.

बसपा चीफ मायावती एक के बाद एक लगातार बड़े-बड़े ऐलान कर रही हैं. बुधवार, 5 मार्च को भी मायावती ने अपने X अकाउंट पर पोस्ट करते हुए जानकारी साझा करते हुए बताया कि उन्होंने अपने भाई आनंद कुमार को नेशनल कोऑर्डिनेटर के पद से हटा दिया है. उन्होंने बताया कि आनंद कुमार अब बसपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष पद पर ही बने रहेंगे. इसके साथ ही अब नेशनल कोऑर्डिनेटर की जिम्मेदारी रणधीर बेनीवाल को सौंपी गई है.

मायावती ने कही ये बात

मायावती ने एक्स पर पोस्ट करते हुए कहा, "काफी लम्बे समय से निस्वार्थ सेवा व समर्पण के साथ कार्यरत बीएसपी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष श्री आनन्द कुमार, जिन्हें अभी हाल ही में नेशनल कोआर्डिनेटर भी बनाया गया था, उन्होंने पार्टी व मूवमेन्ट के हित के मद्देनज़र एक पद पर रहकर कार्य करने की इच्छा व्यक्त की है, जिसका स्वागत."

उन्होंने आगे कहा, "ऐसे में श्री आनन्द कुमार पहले की ही तरह बीएसपी राष्ट्रीय उपाध्यक्ष पद पर रहते हुए सीधे मेरे दिशा-निर्देशन में पूर्ववत अपनी जिम्मेदारियों को निभाते रहेंगे. और अब उनकी जगह यूपी के जिला सहारनपुर निवासी श्री रणधीर बेनीवाल को नेशनल कोआर्डिनेटर की नई जिम्मेदारी दी गई है."

रणधीर बेनीवाल बनेंगे नेशनल कोआर्डिनेटर

इस प्रकार, अब श्री रामजी गौतम, राज्यसभा सासंद व श्री रणधीर बेनीवाल बीएसपी नेशनल कोआर्डिनेटर के रूप में सीधे तौर पर मेरे दिशा-निर्देशन में देश के विभिन्न राज्यों की जिम्मेदारियों को संभालेंगे. पार्टी को उम्मीद है कि ये लोग पूरी ईमानदारी व निष्ठा के साथ कार्य करेंगे.

