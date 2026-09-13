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हिंदी न्यूज़भारत

भारत

'अब भी अपने दिमाग से काम नहीं ले रहे हैं', BSP से निकालने के बाद आकाश आनंद पर क्यों भड़कीं मायावती?

बसपा प्रमुख ने बीते तीन सितंबर को आकाश को पार्टी के राष्ट्रीय समन्वयक पद से हटा दिया था और इसके बाद 10 सितंबर को उन्हें पार्टी से निष्कासित भी कर दिया था. उसके दो दिन उन्होंने ऐलान किया कि आनंद के बेटों को BSP में कोई पद नहीं दिया जाएगा.

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डीएनए हिंदी वेब डेस्क

Updated : Sep 13, 2026, 02:14 PM IST

'अब भी अपने दिमाग से काम नहीं ले रहे हैं', BSP से निकालने के बाद आकाश आनंद पर क्यों भड़कीं मायावती?

बीएसपी प्रमुख आकाश आनंद पर क्यों भड़कीं?

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  • मायावती ने 3 सितंबर को आकाश आनंद को नेशनल कन्वेनर के पद से हटा दिया था.
  • 12 सितंबर को मायावती ने कहा कि आकाश या ईशान को BSP में कोई जिम्मेदारी नहीं मिलेगी.
  • मायावती ने आरोप लगाया कि आकाश आनंद अपने ससुर के बहकावे में आकर काम कर रहे हैं. 

बहुजन समाज पार्टी (BSP) की अध्यक्ष मायावती ने हाल ही में पार्टी से निष्कासित किए गए अपने भतीजे आकाश आनंद पर रविवार को आरोप लगाया कि वह अब भी अपने ससुर अशोक सिद्धार्थ के बहकावे में आकर काम कर रहे हैं. उन्होंने मीडिया से बातचीत में कहा कि आकाश अब भी अपने दिमाग से काम नहीं कर रहे हैं. 
 
बीएसपी चीफ ने कहा, 'बसपा से निकाले गए लोगों ने पिछले एक-दो दिनों में पार्टी के कार्यकर्ताओं में यह भ्रम फैलाया है कि बहन जी (मायावती) काफी बीमार हैं और इसीलिए वह मीडिया में न आकर बड़े-बड़े मामलों के बारे में भी सीधे ट्वीट के जरिए ही लोगों को जानकारी दे रही हैं.'

आकाश आनंद ने रात में फोन कर पूछा- बहन जी बीमार हैं?

उन्होंने कहा कि आकाश ने पार्टी प्रभारी आलोक कुमार को शनिवार रात करीब 10 बजे फोन कर पूछा कि क्या ‘बहन जी’ बीमार हैं? मायावती ने कहा कि इस पर आलोक कुमार ने आकाश को बताया कि बसपा प्रमुख बिल्कुल ठीक हैं और अपने काम में व्यस्त हैं. उन्होंने कहा कि आकाश ने कुमार से कहा कि वह उनके फोन करने के बारे में मायावती को न बताएं. उत्तर प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा, 'यह भी काफी गंभीरता से सोचने की बात है. इस मामले में आकाश की मंशा सही भी हो सकती है और गलत भी, लेकिन ऐसा लगता है कि आकाश अब भी अपने दिमाग से काम नहीं कर रहा है, बल्कि (अपने ससुर) अशोक सिद्धार्थ के दिमाग से ही काम कर रहा है.'

मायावती ने आकाश को BSP से निकाला

बसपा प्रमुख ने बीते तीन सितंबर को आकाश को पार्टी के राष्ट्रीय समन्वयक पद से हटा दिया था और इसके बाद 10 सितंबर को उन्हें पार्टी से निष्कासित भी कर दिया था. हालांकि, मायावती ने यह भी दावा किया कि उन्होंने हाल ही में जो भी कड़े फैसले लिए हैं, उनसे पार्टी और बहुजन आंदोलन को नुकसान के बजाय काफी फायदा ही हो रहा है. इससे डॉ. भीमराव आंबेडकर और बसपा के संस्थापक कांशीराम का अधूरा रहा कारवां ‘काफी तेजी’ से गति भी पकड़ रहा है.

आकाश और ईशान को नहीं मिलेगी कोई जिम्मेदारी: मायावती

मायावती ने 12 सितंबर को एक्स पर पोस्ट करके क्लियर कर दिया था कि आकाश आनंद या फिर ईशान आनंद को बीएसपी में ना रखने का ऐलान कर दिया था. उन्होंने लिखा, 'मुझे मजबूरी में अपने सबसे छोटे भाई आनन्द कुमार को अपने साथ रखने की भी जरूरत पड़ी.यह मेरी देखभाल करने के साथ-साथ मेरी पूरी निगरानी में पार्टी की अहम जिम्मेदारियों को भी काफी लम्बे समय से निभा रहे हैं, लेकिन इसका लाभ अब उनके परिवार के लोग भी उठाएं तो यह पार्टी और मूवमेन्ट के हित में सही नहीं होगा. इसीलिए आज मेरा अन्तिम यही फैसला व प्रतिज्ञा भी है कि आनंद के किसी भी बेटे को बीएसपी में किसी भी छोटे-बड़े पद पर बने रहकर राजनीति करने का मौका नहीं दिया जायेगा. अगर जरूरत पड़ी तो आनंद अपनी बेटी दीपिका आनंद की मदद ले सकते हैं, जो इस समय वकालत की पढ़ाई कर रही है.'

BSP को तीन सेक्टर में बांटा गया: मायावती

मायावती ने तीन सितंबर को लखनऊ में हुई बसपा की अखिल भारतीय बैठक में लिए गए फैसलों का जिक्र करते हुए बताया कि पार्टी से जुड़े कार्यों को युद्ध स्तर पर गति देने के लिए अखिल भारतीय स्तर पर बसपा को तीन सेक्टर में बांटा गया है, जिसके तहत सेक्टर एक में उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड को शामिल किया गया है तथा वह खुद सीधे तौर पर इसके कार्यों की निगरानी कर रही हैं. उन्होंने कहा कि देश के बाकी राज्यों में जहां पार्टी का संगठन है, उन्हें दो सेक्टर में बांटकर पार्टी के वरिष्ठ तथा जिम्मेदार लोगों को अलग से केंद्रीय सेक्टर प्रभारी भी बना दिया गया है, जिनके कार्यों की रिपोर्ट वह पहले की ही तरह बीच-बीच में लखनऊ में भी लेती रहेंगी.

मायावती ने बताया कि पार्टी में मुख्य सेक्टर प्रभारी का पद अब समाप्त कर दिया गया है. उन्होंने कहा कि अब सेक्टरों के केंद्रीय प्रभारियों के कार्यों की सीधी रिपोर्ट बसपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष आनंद कुमार पार्टी प्रमुख को सौंपेंगे. आनंद कुमार मायावती के भाई और आकाश आनंद के पिता हैं. मायावती ने मानदेय बढ़ाने और संविदा के बजाय पक्की नौकरी देने समेत विभिन्न मांगों को लेकर राजधानी लखनऊ में जारी 58 हजार पंचायत सहायकों के आंदोलन का भी जिक्र करते हुए कहा कि सरकार उनकी मांगों पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करे तो बेहतर होगा.

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