क्या जेल से छूटने के बाद आजम खान बसपा करेंगे ज्वाइन? शिवपाल यादव के बयान कर दिया सब कुछ साफ

यूपी में चुनाव अभी बहुत दूर है लेकिन 2 साल की जेल के बाद आजम खान के बाहर आते ही चुनावी हवा के झोंके चलने शुरू हो गए हैं. अब देखना ये होगा कि सपा या बसपा आजम खान किसका साथ देते हैं.

उत्तर प्रदेश के पूर्व कैबिनेट मंत्री और सपा के सीनियर लीडर आजम खान लगभग दो सालों की सजा काटकर जमानत पर जेल से बाहर आए हैं. उनके बाहर आते ही वे कौन सी पार्टी ज्वाइन करेंगे इस पर राजनीतिक गलियारों में चर्चाएं तेज हैं. कई खबरें सामने आ रही है कि जेल से छूटने के बाद आजम खान बसपा के साथ हाथ मिला सकते हैं तो वहीं कुछ का मानना है कि वह अपने पुराने दल के ही सहयोगी रहेगे. इस सब के बीच सपा नेता शिवपाल यादव के एक बयान ने सब कुछ साफ कर दिया है.

2 साल की सजा के बाद जमानत

सीतापुर जेल से 2 साल की सजा काटने के बाद जमानत पर पूर्व सपा नेता आजम खान के बाहर आते ही शिवपाल ने इस मुद्दे पर टिप्पणी की हैं. समाजवादी पार्टी के नेता शिवपाल यादव ने उन अटकलों को "अफवाह" करार दिया कि आजम खान बहुजन समाज पार्टी (बसपा) में शामिल हो सकते हैं. शिवपाल यादव ने न्यूज एजेंसी से बात करते हुए कहा, "आजम खान साहब के किसी और पार्टी में शामिल होने का सवाल ही नहीं उठता. वह समाजवादी पार्टी के साथ रहे हैं और हमेशा रहेंगे."

फर्जी मामलों का हुए थे शिकार

उन्होंने आगे कहा कि "सपा और उसका नेतृत्व हमेशा खान साहब के साथ खड़ा रहा है और आगे भी रहेगा. जहां तक उनके किसी पार्टी में शामिल होने की बात है, ये महज अफवाहें हैं. अब हम जल्द ही उनसे मिलेंगे." शिवपाल का कहना है कि उनके खिलाफ सैकड़ों फर्जी मामले दर्ज किए गए थे. अदालत ने उन्हों जमानत दी इसलिए हम अदालतों का शुक्रिया अदा करते हैं. आजम खान फर्जी मामलों में फंसे हुए थे, वह राजनीतिक साजिश का शिकार हुए थे और इन साजिशों के पीछे कौन है ये भी हम सभी अच्छे से जानते हैं.

केशव प्रसाद मौर्य का एक्स पोस्ट वायरल

इस बीच, उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने एक्स पर एक पोस्ट में कहा कि अगर आजम खान बसपा में भी शामिल हो जाते हैं, तो भी 2027 के विधानसभा चुनावों में भाजपा की संभावनाओं पर इसका कोई असर नहीं पड़ेगा. उन्होंने कहा, "मोहम्मद आजम ख़ान सपा में रहें या बसपा में जाएं, 2027 में सपा और बसपा दोनों की हार निश्चित है."

