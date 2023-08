जिस 'हरामी नाले' से आया था अजमल कसाब, अब वहां लगाया गया सिक्योरिटी टावर

डीएनए हिंदी: मुंबई पर जब आतंकी हमला हुआ था तो अजमल कसाब समेत तमाम आतंकी पानी के रास्ते भारत में घुसे थे. ये लोग एक नाव से 'हरामी नाले' के रास्ते भारत की सीमा में दाखिल हुए थे. 26 नवंबर 2008 को हुई इस घटना के लगभग 15 साल बाद अब इस हरामी नाले की सुरक्षा चाक चौबंद कर दी गई है. वहां एक सिक्योरिटी टावर लगाया गया है ताकि निगरानी रखी जा सके. वहां सुरक्षा के इंतजाम देखने खुद देश के गृहमंत्री अमित शाह पहुंचे. उन्होंने ट्वीट करके जानकारी दी कि BSF ने इस नाले की सुरक्षा बढ़ा दी है और 24 घंटे अब इस पर निगरानी रखी जा रही है.

गुजरात के समुद्री तट पर मौजूद इस हरामी नाले से अब कोई भी दुश्मन घुसपैठ नहीं कर सकेगा. यहां बनाए गए 'ओ पी टावर' की मदद से ऐसी घुसपैठों को रोका जाएगा और इस रास्ते पर 24 घंटे नजर रखी जाएगी. अमति शाह ने शनिवार को भुज के कोटेश्वर तट पर मुरिंग प्लेस का भूमि पूजन और शिलान्यास किया. उन्होंने बीएसएफ के जवानों की तारीफ करते हुए कहा कि हम समझते हैं कि आप किन दुर्लभ और कठिन परिस्थितियों में काम करते हैं.

Inspected the Harami Nala Creek in Kutch, Gujarat, and also the BSF BOPs there. It is one of the most inhospitable areas along the Indo-Pak border. The name Harami Nala is derived from its deceptive nature and also from its notoriety of being exploited by infiltrators in the… pic.twitter.com/cxafe344NS