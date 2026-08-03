जंतर-मंतर पर पहलवानों के प्रदर्शन से बरी होने तक... ये है ब्रजभूषण के यौन उत्पीड़न केस की पूरी टाइमलाइन

साल 2023 में छह महिला पहलवानों ने रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया (WFI) के पूर्व प्रमुख ब्रजभूषण और WFI के पूर्व असिस्टेंट सेक्रेटरी विनोद तोमर पर यौन शोषण के आरोप लगाए थे, जिस पर दिल्ली पुलिस ने 15 जून, 2023 को इंडियन पीनल कोड के सेक्शन 354, 354ए, 354डी और 506(1) के तहत चार्जशीट दायर की थी.

2023 में जंतर-मंतर पर ब्रजभूषण के खिलाफ यौन शोषण मामले को लेकर धरने पर बैठे थे पहलवान (Image Source: ANI)

महिला पहलवानों के साथ यौन शोषण केस में बीजेपी नेता ब्रजभूषण शरण सिंह को दिल्ली की कोर्ट ने बरी कर दिया है. सोमवार (3 अगस्त, 2026) को दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने सबूतों के अभाव में उन्हें बरी कर दिया. एडशिनल चीफ ज्यूडिशियल मजिस्ट्रेट (ACJM) अश्विनी पंवार ने यह फैसला सुनाया है.

महिला पहलवानों के लिए सीनियर एडवोकेट रेबेका जॉन पेश हुए, जबकि ब्रजभूषण सिंह के लिए एडवोकेट राजीव मोहन पेश हुए थे. दोनों पक्षों के दलीलें सुनने के बाद कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया था.

किस मामले में बरी हुए ब्रजभूषण शरण सिंह, ये है पूरी टाइमलाइन

साल 2023 में छह महिला पहलवानों ने रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया (WFI) के पूर्व प्रमुख ब्रजभूषण और WFI के पूर्व असिस्टेंट सेक्रेटरी विनोद तोमर पर यौन शोषण के आरोप लगाए थे, जिस पर दिल्ली पुलिस ने 15 जून, 2023 को इंडियन पीनल कोड के सेक्शन 354, 354ए, 354डी और 506(1) के तहत चार्जशीट दायर की थी. ब्रजभूषण पर POCSO एक्ट के तहत भी मामला दर्ज हुआ था, लेकिन बाद में शिकायकर्ता ने शिकायत वापस ले ली इसलिए वह मामला बंद हो गया.

18 जनवरी 2023 को जंतर-मंतर पर पहलवानों ने प्रदर्शन शुरू किया और 19 जनवरी को बबीता फोगाट प्रदर्शनकारियों से मिलीं और सरकार से बात करने का भरोसा दिलाया. इसके बाद 20 जनवरी को विनेश फोगाट ने भारतीय ओलंपिक संघ, पीएमओ, तत्कालीन खेल मंत्री अनुराग ठाकुर और गृहमंत्री को ट्वीट कर शिकायत दर्ज कराई. 21 जनवरी को अनुराग ठाकुर से मुलाकात के बाद पहलवानों ने धरना समाप्त कर दिया.

23 जनवरी, 2023 को पहलवानों की शिकायतों की जांच के लिए ओवरसाइट कमेटी बनाई गई, जिसने अप्रैल में भारतीय ओलंपिक संघ को अपनी रिपोर्ट सौंपी. इसके बाद 6 महिला पहलवानों ने कनॉट प्लेस में शिकायत दर्ज करवाई और 23 अप्रैल को फिर से जंतर-मंतर पर पहलवानों का धरना शुरू हो गया. 25 अप्रैल को मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा, जहां 28 अप्रैल को दिल्ली पुलिस ने कहा कि उसी दिन पहलवानों की शिकायत दर्ज की जाएगी.

15 जून, 2023 को दिल्ली पुलिस ने इंडियन पीनल कोड के सेक्शन 354, 354ए, 354डी और 506(1) के तहत चार्जशीट दायर की थी.

10 मई, 2024 को ट्रायल कोर्ट ने ब्रजभूषण सिंह के खिलाफ पांच महिला पहलवानों को परेशान करने के आरोप में यौन उत्पीड़न और महिलाओं की गरिमा को ठेस पहुंचाने के आरोप तय किए. कोर्ट ने माना था कि ब्रजभूषण सिंह के खिलाफ आईपीसी की धारा 354 और 354ए के तहत लगाए गए आरोपों के लिए पर्याप्त सबूत हैं.

ट्रायल कोर्ट ने यह भी कहा कि सेक्श 506(1) के तहत भी ब्रजभूषण सिंह के खिलाफ आरोप तय करने के लिए पर्याप्त सबूत मौजूद हैं. ब्रजभूषण के साथ विनोद तोमर के खिलाफ भी आरोप तय किए गए. विनोद तोमर पर एक महिला पहलवान को डराने और धमकाने का आरोप लगा था.

10 मई, 2024 को ट्रायल कोर्ट ने ब्रजभूषण सिंह के खिलाफ पांच महिला पहलवानों को परेशान के आरोप में यौन उत्पीड़न और महिलाओं की गरिमा को ठेस पहुंचाने के आरोप तय किए. कोर्ट ने माना था कि ब्रजभूषण सिंह के खिलाफ आईपीसी की धारा 354 और 354ए के तहत लगाए गए आरोपों के लिए पर्याप्त सबूत हैं.

21 मई को दोनों आरोपियों ने खुद को निर्दोष बताते हुए मुकदमे का सामना करने का फैसला किया और 26 जुलाई, 2025 से अभियजन पक्ष के 32 गवाहों की गवाही शुरू हुई और 25 मई, 2026 को पूरी हुई. 8 जून को दोनों आरोपियों के बयान दर्ज किए गए और 9 जून से 2 जुलाई के बीच अंतिम बहस चली. इसके बाद कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया और 3 अगस्त को ब्रजभूषण को बरी करने का फैसला सुनाया गया.

कोर्ट के फैसले पर क्या बोले ब्रजभूषण शरण सिंह?

ब्रजभूषण शरण सिंह ने कोर्ट के फैसले पर कहा कि उन्होंने पहले जो कहा था, वही सही साबित हुआ है. उनके वकील ने कहा कि वह कोर्ट के विस्तृत आदेश का इंतजार कर रहे है. वकील ने कहा कि शुरुआत से ही हम यही रहे कि शिकायत और शिकायतकर्ता के बयानों में विसंगतियां और विरोधाभास थे.