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हिंदी न्यूज़भारत

भारत

दिल्ली में बैठे रूसी राष्ट्रपति पुतिन ... मणिपुर क्यों पहुंच गए अमेरिकी राजदूत सर्जियो गोर, क्या चाहते हैं ट्रंप?

भारत ब्रिक्स समिट के जरिए चीन और इसके सदस्य देशों से रिश्ते मजबूत करने की कोशिश में है. वहीं अमेरिका के राजदूत सर्जियो गोर देश के अलग अलग राज्यों का दौरा कर रहे हैं. कल वह मणिपुर के दौरे पर गए थे. आइए जानते हैं कि इसकी पीछे का कारण क्या है.

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डीएनए हिंदी वेब डेस्क

Updated : Sep 12, 2026, 01:55 PM IST

दिल्ली में बैठे रूसी राष्ट्रपति पुतिन ... मणिपुर क्यों पहुंच गए अमेरिकी राजदूत सर्जियो गोर, क्या चाहते हैं ट्रंप?

मणिपुर सीएम से अमेरिकी राजदूत ने मुलाकाल की. 
 

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  • अमेरिकी राजदूत कल मणिपुर के दौरे पर थे 
  • मणिपुर से पहले वह दार्जिलिंग दौरे पर गए थे 
  • उन्होंने मणिपुर के सीएम से भी मुलाकात की 
  • आइए जानते हैं उनके दौरे का कारण क्या है?

रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन कल से भारत में हैं. वह नई दिल्ली में आयोजित हो रहे 18वें ब्रिक्स सम्मेलन में शामिल होने भारत आए हैं. दिल्ली 11 देशों के प्रतिनिधियों का जमावड़ा लगा है. ऐसे में भारत में अमेरिका के राजदूत सर्जियो गोर कल मणिपुर पहुंचे. इससे पहले वह दार्जिलिंग भी गए थे. आइए जानते हैं कि जब दिल्ली में ब्रिक्स सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है, तो अमेरिकी राजदूर मणिपुर क्यों गए, इसके पीछे की वजह क्या है?

क्यों मणिपुर गए सर्जियो गोर?

भारत में अमेरिकी राजदूत सर्जियो गोर कल मणिपुर की राजधानी इंफाल पहुंचे, जहां उन्होंने राज्यपाल अजय कुमार भल्ला और मुख्यमंत्री युमनाम खेमचंद सिंह से मुलाकात की. अमेरिकी राजदूत का मणिपुर दौरा ऐसे समय हुआ है, जब पूर्वोत्तर भारत में विकास, निवेश और भारत-अमेरिका आर्थिक सहयोग को लेकर केंद्र सरकार लगातार जोर दे रही है.

दौरे के बाद क्या कहा अमेरिकी राजदूत ने?

मुलाकात के बाद सर्जियो गोर ने सोशल मीडिया पर अपनी बातचीत की जानकारी साझा की. उन्होंने एक्स पर पोस्ट कर राज्यपाल अजय कुमार भल्ला के साथ मुलाकात को उपयोगी बताया. साथ ही उन्होंने भारत और अमेरिका के बीच लगातार बातचीत और सहयोग के महत्व पर भी चर्चा की. इसके बाद उन्होंने मुख्यमंत्री युमनाम खेमचंद सिंह से भी मुलाकात की और मणिपुर को लेकर उनकी प्राथमिकताओं और विजन के बारे में जानकारी ली.

क्या चाहता है अमेरिका?

सर्जियो गोर ने मुख्यमंत्री के साथ हुई बातचीत में भारत और अमेरिका के आर्थिक संबंधों को और मजबूत करने की संभावनाओं पर विचार व्यक्त किए. उन्होंने बताया कि इस दौरान सीएम के साथ भारत और अमेरिका आर्थिक रिश्तों को बढ़ाने के लिए मिलकर काम करने के मुद्दे पर चर्चा हुई. सीएम युमनाम खेमचंद सिंह ने अमेरिकी राजदूत को मणिपुर संगाई फेस्टिवल में दोबारा शामिल होने का निमंत्रण भी दिया.

मणिपुर को लेकर गोर ने कही ये बड़ी बात 

अमेरिकी राजदूत ने मणिपुर को लेकर सकारात्मक टिप्पणी भी की. मणिपुर सरकार के मुताबिक, बैठक के दौरान गोर ने कहा कि मणिपुर अपनी शानदार प्राकृतिक खूबसूरती के लिए जाना जाने वाला अद्भुत स्थान है.

उन्होंने पूर्वोत्तर भारत के विकास पर पीएम मोदी के प्रयासो की भी सराहना की और कहा कि भारत जैसे विविधतापूर्ण देश के लिए पूर्वोत्तर का विकास महत्वपूर्ण है.

राज्यपाल और मुख्यमंत्री से मुलाकात से पहले सर्जियो गोर ने मणिपुर के ऐतिहासिक और सांस्कृतिक स्थलों का दौरा किया। उन्होंने कांग्ला किले का दौरा किया, जो कभी पुराने मणिपुर राज्य का प्रमुख राजनीतिक और सांस्कृतिक केंद्र हुआ करता था.

गोर क्यों गए इंफाल की फेमस मार्केट?

गोर इंफाल के मशहूर ख्वाइरामबंद एमा केइथेल बाजार का भी दौरा किया. यह बाजार खास तौर पर महिला दुकानदारों और कारोबारियों के लिए जाना जाता है. इस दौरे के जरिए अमेरिकी राजदूत ने मणिपुर की स्थानीय संस्कृति, इतिहास और सामाजिक जीवन को करीब से समझने की कोशिश की. उनके इस दौरे को औपचारिक राजनयिक मुलाकातों के साथ-साथ पूर्वोत्तर भारत को समझने की उनकी कोशिश के तौर पर भी देखा जा रहा है.

हर्षवर्धन श्रृंगला ने गोर को क्यों बुलाया दार्जिलिंग?

मणिपुर दौरे से पहले सर्जियो गोर पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग गए थे. उनका यह दौरा राज्यसभा सांसद और पूर्व विदेश सचिव हर्षवर्धन श्रृंगला के व्यक्तिगत निमंत्रण पर हुआ था. श्रृंगला अमेरिका में भारत के राजदूत भी रह चुके हैं.गोर ने दार्जिलिंग यात्रा को लेकर कहा कि जब वह पहली बार भारत आए थे, तब उनका गर्मजोशी से स्वागत करने वालों में हर्षवर्धन श्रृंगला भी शामिल थे. 

आखिर मणिपुर दौरा क्यों अहम है?

सर्जियो गोर का मणिपुर दौरा ऐसे समय में हुआ है, जब भारत और अमेरिका के बीच आर्थिक और रणनीतिक सहयोग का लगातार विस्तार हो रहा है. उनकी इंफाल यात्रा के दौरान किसी बड़े नए समझौते या विशेष परियोजना की घोषणा नहीं हुई, लेकिन मुख्यमंत्री के साथ आर्थिक संबंधों और सहयोग की संभावनाओं पर हुई बातचीत महत्वपूर्ण मानी जा रही है. 

पूर्वोत्तर भारत रणनीतिक रूप से भी बेहद महत्वपूर्ण क्षेत्र है, क्योंकि इसकी सीमाएं कई पड़ोसी देशों से लगती हैं और यह दक्षिण-पूर्व एशिया के साथ भारत की कनेक्टिविटी में अहम भूमिका निभाता है. ऐसे में सर्जियो गोर का दार्जिलिंग के बाद मणिपुर दौरा केवल पर्यटन यात्रा नहीं माना जा रहा है. 

इसे भारत-अमेरिका संबंधों को दिल्ली से बाहर राज्यों और क्षेत्रीय स्तर तक मजबूत करने की व्यापक कोशिश के रूप में देखा जा रहा है. खासकर मणिपुर जैसे पूर्वोत्तर राज्य में अमेरिकी राजदूत की मौजूदगी और राज्य नेतृत्व के साथ आर्थिक सहयोग पर बातचीत आने वाले समय में दोनों देशों के रिश्तों के क्षेत्रीय आयाम को और मजबूत कर सकती है.

ये भी पढ़ें - मोदी-जिनपिंग मुलाकात से पहले भारत को चीन का ‘तोहफा’, 6 साल बाद फिर शुरू होगी ये सेवा... क्या होगा फायदा?

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