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हिंदी न्यूज़भारत

भारत

BRICS Summit 2026: 11 देशों का जमावड़ा दिल्ली में ... 11 से 13 सितंबर तक क्या खुला रहेगा और क्या बंद?

BRICS Summit 2026: दिल्ली के भारत मंडपम में 12-13 सितंबर को ब्रिक्स समिट का आयोजन होगा. इसमें शामिल होने के लिए 11 देशों के राष्ट्राध्यक्ष व प्रतिनिधि भारत आएंगे. ऐसे में दो दिन दिल्ली में VVIP मूवमेंट होगा, जिस कारण कई बदलाव किए गए हैं.आइए जानते हैं कि इस दौरान क्या खुला रहेगा और क्या बंद रहेगा.

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Manoj Mishra

Updated : Sep 11, 2026, 09:15 AM IST

BRICS Summit 2026: 11 देशों का जमावड़ा दिल्ली में ... 11 से 13 सितंबर तक क्या खुला रहेगा और क्या बंद?

ब्रिक्स समिट का आयोजन 12-13 सितंबर को किया जाएगा. 

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  • दिल्ली में 12-13 सितंबर को ब्रिक्स समिट का आयोजन किया जाएगा 
  •  समिट में शामिल होने के लिए 11 देशों के प्रतिनिधि दिल्ली आएंगे 
  • समिट के लिए दिल्ली में सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए है 
  • आइए जानते हैं कि इस दौरान क्या बंद रहेगा और क्या खुला?

BRICS Summit 2026: इस बार भारत 18वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की मेजबानी कर रहा है. BRICS 2026 का आयोजन नई दिल्ली के भारत मंडपम में 12-13 सितंबर को किया जाएगा, जिसमें 11 देशों के राष्ट्राध्यक्ष व प्रतिनिधि शामिल होंगे. ऐसे में दिल्ली में आज से ही सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है. VVIP मूवमेंट को देखते हुए दिल्ली के कई इलाकों में ट्रैफिक डायवर्ट किया गया है. आइए जानते हैं कि 11 से 13 सितंबर के बीच दिल्ली में क्या खुला रहेगा और क्या बंद रहेगा. 

क्या है आज बंद?  

समिट की तैयारियों के मद्देनजर दिल्ली में 11 सितंबर को सार्वजनिक अवकाश घोषित किया गया है. आज दिल्ली में सभी स्कूल और सरकारी कार्यालय बंद रहेंगे. वहीं बैंक, निजी कार्यालय और दिल्ली मेट्रो जैसी जरूरी सेवाएं सामान्य रूप से चलती रहेंगी. सेंट्रल दिल्ली और VVIP काफिलों की आवाजाही वाले इलाकों में लोगों को ट्रैफिक डायवर्जन और देरी का सामना करना पड़ सकता है.

ये स्कूल रहेंगे बंद 

दिल्ली शिक्षा निदेशालय के अंतर्गत आने वाले सभी सरकारी, सरकारी सहायता प्राप्त और मान्यता प्राप्त गैर-सहायता प्राप्त निजी स्कूल आज बंद रहेंगे. दिल्ली के उप-राज्यपाल की ओर से BRICS Summit को देखते हुए सार्वजनिक अवकाश की घोषणा की गई है.

दिल्ली सरकार के कार्यालयों के साथ-साथ स्वायत्त निकाय और दिल्ली सरकार के अधीन आने वाले सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम भी आज बंद रहेंगे. सोमवार से स्कूल और सरकारी कार्यालय खुलेंगे. 

क्या खुला रहेगा?

आज दिल्ली में बैंक बंद नहीं रहेंगे. बैंकिंग सेवाएं सामान्य रूप से जारी रहेंगी. प्राइवेट कंपनियां और ऑफिस खुलेंगे रहेंगे. सेंट्रल दिल्ली और उन इलाकों में जहां विदेशी मेहमानों या VVIP के काफिलों की आवाजाही होगी, वहां कर्मचारियों को ट्रैफिक जाम, डायवर्जन और रास्ते में अस्थायी पाबंदियों का सामना करना पड़ सकता है. प्रशासन की ओर से कंपनियों को जहां संभव हो, कर्मचारियों को वर्क फ्रॉम होम की सुविधा देने की सलाह दी गई है.

क्या बंद रहेगी मेट्रो?

BRICS Summit के दौरान दिल्ली मेट्रो की सेवाएं सामान्य रूप से सभी रूटों पर जारी रहेंगी. जाम और ट्रैफिक डायवर्ट को देखते हुए लोग मेट्रो का इस्तेमाल कर सकते हैं. सुप्रीम कोर्ट मेट्रो स्टेशन पर स्थित दिल्ली मेट्रो म्यूजियम 11 से 13 सितंबर तक बंद रहेगा. 

VVIP और विदेशी प्रतिनिधिमंडलों की आवाजाही को सुचारू बनाने के लिए दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने व्यापक ट्रैफिक प्लान तैयार किया है. समिट से जुड़ी सुरक्षा और यातायात व्यवस्था के लिए करीब 4,800 ट्रैफिक पुलिसकर्मियों की तैनाती की गई है.

किए जाएंगे 22 ट्रैफिक डायवर्जन 

VVIP काफिलों की रिहर्सल और वास्तविक आवाजाही के दौरान 22 चिन्हित डायवर्जन पॉइंट्स पर ट्रैफिक को नियंत्रित किया जाएगा. मथुरा रोड, सरदार पटेल मार्ग, शांति पथ, जनपथ, अशोक रोड, बाराखंबा रोड, टॉल्स्टॉय मार्ग, अफ्रीका एवेन्यू रोड, नीति मार्ग और एपीजे अब्दुल कलाम रोड समेत 35 से ज्यादा प्रमुख सड़कें अलग-अलग समय पर प्रभावित हो सकती हैं.

बदल सकते हैं बसों के रूट 

VVIP मूवमेंट के दौरान दिल्ली की कई बसों के रूट में बदलाव किया जा सकता है. कुछ रूट पर बसों को थोड़े समय के लिए रोका भी जा सकता है. दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने लोगों को सलाह दी है कि वह जरूरी यात्रा के लिए घर से निकलने से पहले ट्रैफिक अपडेट जरूर देख लें और संभव हो तो वैकल्पिक मार्ग या मेट्रो का इस्तेमाल करें.

ये भी पढ़ें - 7 साल बाद भारत में शी जिनपिंग और मोदी होंगे आमने-सामने... LAC से लेकर कारोबार तक इन बड़े मद्दों पर होगी चर्चा

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