अंतरराष्ट्रीय मंच पर चमका उत्तराखंड का आपदा प्रबंधन मॉडल, BRICS बैठक में हुई सिल्क्यारा रेस्क्यू की सराहना

BRICS डिजास्टर रिस्क रिडक्शन वर्किंग ग्रुप की दूसरी तकनीकी बैठक में उत्तराखंड के बेहतरीन आपदा प्रबंधन मॉडल की सराहना की गई.

प्राकृतिक आपदाओं और भारी बारिश जैसी चुनौतियों से जूझने वाले उत्तराखंड ने आपदा प्रबंधन के क्षेत्र में वैश्विक स्तर पर अपनी एक मजबूत पहचान बनाई है. भारत की अध्यक्षता में ओडिशा के पुरी में (3 से 5 जून 2026 तक) आयोजित BRICS डिजास्टर रिस्क रिडक्शन (DRR) वर्किंग ग्रुप की दूसरी तकनीकी बैठक में उत्तराखंड के आपदा प्रबंधन मॉडल की जमकर तारीफ की गई.

इस तीन दिवसीय महत्वपूर्ण बैठक में ब्राजील, रूस, भारत, चीन, दक्षिण अफ्रीका, मिस्र, इथियोपिया, ईरान, संयुक्त अरब अमीरात, सऊदी अरब और इंडोनेशिया सहित 11 ब्रिक्स सदस्य और साझेदार देशों के वरिष्ठ अधिकारियों, तकनीकी विशेषज्ञों और नीति निर्माताओं ने हिस्सा लिया. बैठक का मुख्य मकसद आपदाओं के जोखिम को कम करने, मजबूत बुनियादी ढांचे के निर्माण, स्थानीय स्तर पर मौसम की सटीक चेतावनी प्रणाली और त्वरित राहत तंत्र पर अनुभवों को साझा करना था.

वैश्विक मंच पर उत्तराखंड का प्रतिनिधित्व

इस सम्मेलन में दुनिया भर के देशों ने आपदा प्रबंधन के क्षेत्र में अपने सफल प्रयोगों को सामने रखा. इसी कड़ी में उत्तराखंड की ओर से एसडीआरएफ के सेनानायक अर्पण यदुवंशी (IPS) और यूएलएमएमसी के निदेशक शांतनु सरकार ने राज्य का प्रतिनिधित्व किया. दोनों अधिकारियों ने उत्तराखंड राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के तहत किए जा रहे तकनीकी सुधारों, तैयारियों और राहत कार्यों पर एक शानदार प्रस्तुति दी.

प्रस्तुति के दौरान उत्तराखंड की कठिन भौगोलिक परिस्थितियों, भूस्खलन, भारी बारिश, ग्लेशियर झीलों के खतरे और चारधाम यात्रा से जुड़े जोखिमों को दुनिया के सामने रखा गया. साथ ही यह भी बताया गया कि कैसे विभिन्न सरकारी एजेंसियां आपसी तालमेल और एडवांस वॉर्निंग सिस्टम की मदद से लोगों की जान बचा रही हैं.

सिल्क्यारा टनल रेस्क्यू की गूंज

इस बैठक में विशेष रूप से सिल्क्यारा टनल रेस्क्यू ऑपरेशन और धराली आपदा प्रबंधन के सफल अभियानों को केस स्टडी के रूप में पेश किया गया. वहां मौजूद अंतरराष्ट्रीय प्रतिनिधियों ने माना कि बेहद कठिन और चुनौतीपूर्ण हालात में धैर्य, आधुनिक तकनीक, प्रशासनिक तालमेल और मानवीय संवेदनशीलता का यह एक बेजोड़ उदाहरण है. बैठक में उत्तराखंड की त्वरित और प्रभावी रिस्पॉन्स क्षमता को दुनिया के लिए एक आदर्श मॉडल के रूप में रेखांकित किया गया.

राज्य सरकार के विजन को दिया श्रेय

एसडीआरएफ के सेनानायक अर्पण यदुवंशी ने इस सफलता का श्रेय राज्य सरकार के विजन को देते हुए कहा, "मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के संवेदनशील और सक्रिय दृष्टिकोण के कारण आज राज्य में आपदा से निपटने की तैयारियां बेहद मजबूत हैं. वैज्ञानिक प्लानिंग और सही समय पर लिए गए फैसलों से हम आपदा के नुकसान को काफी कम करने में सफल रहे हैं. पहाड़ में आपदा प्रबंधन सिर्फ राहत सामग्री बांटने तक सीमित नहीं है, बल्कि इसके लिए स्थानीय लोगों की भागीदारी और हाई-टेक मॉनिटरिंग बहुत जरूरी है."

आपदा प्रबंधन सचिव विनोद कुमार सुमन के निर्देशन में चल रहे कार्यों की जानकारी देते हुए यूएलएमएमसी के निदेशक शांतनु सरकार ने बताया कि रिमोट सेंसिंग, डेटा एनालिटिक्स और भू-स्थानिक तकनीक जैसी आधुनिक तकनीकें भविष्य की आपदाओं से निपटने में गेम-चेंजर साबित हो रही हैं. ब्रिक्स देशों की इस बैठक में उत्तराखंड के मॉडल को सराहना मिलना राज्य के लिए एक गौरवशाली उपलब्धि है. यह उत्तराखंड आपदा प्रबंधन प्राधिकरण और SDRF के जवानों की दिन-रात की मेहनत को मिली एक बड़ी अंतरराष्ट्रीय मान्यता है, जो देश-दुनिया को आपदाओं से लड़ना सिखा रही है.