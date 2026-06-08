FacebookTwitterYoutubeInstagram
Advertisement
  • LATEST
दुनिया का सबसे खतरनाक वायरस कौन-सा है? एक बार लक्षण दिखे तो बचना लगभग नामुमकिन, डॉक्टर भी हो जाते हैं अलर्ट

दुनिया का सबसे खतरनाक वायरस कौन-सा है? एक बार लक्षण दिखे तो बचना लगभग नामुमकिन, डॉक्टर भी हो जाते हैं अलर्ट

अंतरराष्ट्रीय मंच पर चमका उत्तराखंड का आपदा प्रबंधन मॉडल, BRICS बैठक में हुई सिल्क्यारा रेस्क्यू की सराहना

अंतरराष्ट्रीय मंच पर चमका उत्तराखंड का आपदा प्रबंधन मॉडल, BRICS बैठक में हुई सिल्क्यारा रेस्क्यू की सराहना

TMC नेता जहांगीर खान को क्यों किया गया गिरफ्तार? विदेश भागने की थी तैयारी, जानिए पूरा मामला

TMC नेता जहांगीर खान को क्यों किया गया गिरफ्तार? विदेश भागने की थी तैयारी, जानिए पूरा मामला

  • PHOTOS
  • ENTERTAINMENT
Test में डेब्यू मैच के पहले ओवर में विकेट लेने वाले भारतीय गेंदबाज, लिस्ट में मानव सुथार की एंट्री

Test में डेब्यू मैच के पहले ओवर में विकेट लेने वाले भारतीय गेंदबाज, लिस्ट में मानव सुथार की एंट्री

पिता का बिजनेस हुआ ठप, फिर बेटे ने खड़ी कर दी 300 करोड़ की कंपनी

पिता का बिजनेस हुआ ठप, फिर बेटे ने खड़ी कर दी 300 करोड़ की कंपनी

भारत में किस रूट पर चली थी पहली इलेक्ट्रिक ट्रेन? अब तक कितने प्रतिशत रेल नेटवर्क का विद्युतीकरण हुआ, जानिए

भारत में किस रूट पर चली थी पहली इलेक्ट्रिक ट्रेन? अब तक कितने प्रतिशत रेल नेटवर्क का विद्युतीकरण हुआ, जानिए

Homeभारत

भारत

अंतरराष्ट्रीय मंच पर चमका उत्तराखंड का आपदा प्रबंधन मॉडल, BRICS बैठक में हुई सिल्क्यारा रेस्क्यू की सराहना

BRICS डिजास्टर रिस्क रिडक्शन वर्किंग ग्रुप की दूसरी तकनीकी बैठक में उत्तराखंड के बेहतरीन आपदा प्रबंधन मॉडल की सराहना की गई.

Latest News

Gaurav Barar

Updated : Jun 08, 2026, 11:42 AM IST

अंतरराष्ट्रीय मंच पर चमका उत्तराखंड का आपदा प्रबंधन मॉडल, BRICS बैठक में हुई सिल्क्यारा रेस्क्यू की सराहना
Add DNA as a Preferred Source

TRENDING NOW

प्राकृतिक आपदाओं और भारी बारिश जैसी चुनौतियों से जूझने वाले उत्तराखंड ने आपदा प्रबंधन के क्षेत्र में वैश्विक स्तर पर अपनी एक मजबूत पहचान बनाई है. भारत की अध्यक्षता में ओडिशा के पुरी में (3 से 5 जून 2026 तक) आयोजित BRICS डिजास्टर रिस्क रिडक्शन (DRR) वर्किंग ग्रुप की दूसरी तकनीकी बैठक में उत्तराखंड के आपदा प्रबंधन मॉडल की जमकर तारीफ की गई.

इस तीन दिवसीय महत्वपूर्ण बैठक में ब्राजील, रूस, भारत, चीन, दक्षिण अफ्रीका, मिस्र, इथियोपिया, ईरान, संयुक्त अरब अमीरात, सऊदी अरब और इंडोनेशिया सहित 11 ब्रिक्स सदस्य और साझेदार देशों के वरिष्ठ अधिकारियों, तकनीकी विशेषज्ञों और नीति निर्माताओं ने हिस्सा लिया. बैठक का मुख्य मकसद आपदाओं के जोखिम को कम करने, मजबूत बुनियादी ढांचे के निर्माण, स्थानीय स्तर पर मौसम की सटीक चेतावनी प्रणाली और त्वरित राहत तंत्र पर अनुभवों को साझा करना था.

वैश्विक मंच पर उत्तराखंड का प्रतिनिधित्व

इस सम्मेलन में दुनिया भर के देशों ने आपदा प्रबंधन के क्षेत्र में अपने सफल प्रयोगों को सामने रखा. इसी कड़ी में उत्तराखंड की ओर से एसडीआरएफ के सेनानायक अर्पण यदुवंशी (IPS) और यूएलएमएमसी के निदेशक शांतनु सरकार ने राज्य का प्रतिनिधित्व किया. दोनों अधिकारियों ने उत्तराखंड राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के तहत किए जा रहे तकनीकी सुधारों, तैयारियों और राहत कार्यों पर एक शानदार प्रस्तुति दी.

प्रस्तुति के दौरान उत्तराखंड की कठिन भौगोलिक परिस्थितियों, भूस्खलन, भारी बारिश, ग्लेशियर झीलों के खतरे और चारधाम यात्रा से जुड़े जोखिमों को दुनिया के सामने रखा गया. साथ ही यह भी बताया गया कि कैसे विभिन्न सरकारी एजेंसियां आपसी तालमेल और एडवांस वॉर्निंग सिस्टम की मदद से लोगों की जान बचा रही हैं.

सिल्क्यारा टनल रेस्क्यू की गूंज

इस बैठक में विशेष रूप से सिल्क्यारा टनल रेस्क्यू ऑपरेशन और धराली आपदा प्रबंधन के सफल अभियानों को केस स्टडी के रूप में पेश किया गया. वहां मौजूद अंतरराष्ट्रीय प्रतिनिधियों ने माना कि बेहद कठिन और चुनौतीपूर्ण हालात में धैर्य, आधुनिक तकनीक, प्रशासनिक तालमेल और मानवीय संवेदनशीलता का यह एक बेजोड़ उदाहरण है. बैठक में उत्तराखंड की त्वरित और प्रभावी रिस्पॉन्स क्षमता को दुनिया के लिए एक आदर्श मॉडल के रूप में रेखांकित किया गया.

राज्य सरकार के विजन को दिया श्रेय

एसडीआरएफ के सेनानायक अर्पण यदुवंशी ने इस सफलता का श्रेय राज्य सरकार के विजन को देते हुए कहा, "मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के संवेदनशील और सक्रिय दृष्टिकोण के कारण आज राज्य में आपदा से निपटने की तैयारियां बेहद मजबूत हैं. वैज्ञानिक प्लानिंग और सही समय पर लिए गए फैसलों से हम आपदा के नुकसान को काफी कम करने में सफल रहे हैं. पहाड़ में आपदा प्रबंधन सिर्फ राहत सामग्री बांटने तक सीमित नहीं है, बल्कि इसके लिए स्थानीय लोगों की भागीदारी और हाई-टेक मॉनिटरिंग बहुत जरूरी है."

आपदा प्रबंधन सचिव विनोद कुमार सुमन के निर्देशन में चल रहे कार्यों की जानकारी देते हुए यूएलएमएमसी के निदेशक शांतनु सरकार ने बताया कि रिमोट सेंसिंग, डेटा एनालिटिक्स और भू-स्थानिक तकनीक जैसी आधुनिक तकनीकें भविष्य की आपदाओं से निपटने में गेम-चेंजर साबित हो रही हैं. ब्रिक्स देशों की इस बैठक में उत्तराखंड के मॉडल को सराहना मिलना राज्य के लिए एक गौरवशाली उपलब्धि है. यह उत्तराखंड आपदा प्रबंधन प्राधिकरण और SDRF के जवानों की दिन-रात की मेहनत को मिली एक बड़ी अंतरराष्ट्रीय मान्यता है, जो देश-दुनिया को आपदाओं से लड़ना सिखा रही है.

Read More
Advertisement
सर्वाधिक देखे गए
Test में डेब्यू मैच के पहले ओवर में विकेट लेने वाले भारतीय गेंदबाज, लिस्ट में मानव सुथार की एंट्री
Test में डेब्यू मैच के पहले ओवर में विकेट लेने वाले भारतीय गेंदबाज, लिस्ट में मानव सुथार की एंट्री
पिता का बिजनेस हुआ ठप, फिर बेटे ने खड़ी कर दी 300 करोड़ की कंपनी
पिता का बिजनेस हुआ ठप, फिर बेटे ने खड़ी कर दी 300 करोड़ की कंपनी
भारत में किस रूट पर चली थी पहली इलेक्ट्रिक ट्रेन? अब तक कितने प्रतिशत रेल नेटवर्क का विद्युतीकरण हुआ, जानिए
भारत में किस रूट पर चली थी पहली इलेक्ट्रिक ट्रेन? अब तक कितने प्रतिशत रेल नेटवर्क का विद्युतीकरण हुआ, जानिए
EV For Women: कम बजट में बेस्ट हैं महिलाओं के लिए ये 5 इलेक्ट्रिक स्कूटर, जानिए कीमत और रेंज
EV For Women: कम बजट में बेस्ट हैं महिलाओं के लिए ये 5 इलेक्ट्रिक स्कूटर, जानिए कीमत और रेंज
Loan Scheme: शुरू करना है अपना बिजनेस? UP में ऐसे मिलेगा बिना ब्याज- गारंटी के 5 लाख का लोन, जानें स्कीम
Loan Scheme: शुरू करना है अपना बिजनेस? UP में ऐसे मिलेगा बिना ब्याज- गारंटी के 5 लाख का लोन, जानें स्कीम
Advertisement
धर्म
Numerology: गुस्से में कौन सा मूलांक कैसे करता है रिएक्ट? अपनी बर्थडेट से जाने अपना एंग्री ट्रिगर प्वाइंट
गुस्से में कौन सा मूलांक कैसे करता है रिएक्ट? अपनी बर्थडेट से जाने अपना एंग्री ट्रिगर प्वाइंट
Numerology: दोस्ती दिल से निभाते हैं इन तारीखों पर जन्मे लोग, नहीं बर्दाश्त करते धोखा
Numerology: दोस्ती दिल से निभाते हैं इन तारीखों पर जन्मे लोग, नहीं बर्दाश्त करते धोखा
Today Horoscope 03 June 2026: कर्क और कन्या राशि वालों को होगा लाभ, जानें आज मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल
कर्क और कन्या राशि वालों को होगा लाभ, जानें आज मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल
Numerology: जन्म मूलांक बता देगा किस दिन चमकेगी आपकी किस्मत? अपनी बर्थडेट से जानें जून महीने का सबसे शुभ दिन  
जन्म मूलांक बता देगा किस दिन चमकेगी आपकी किस्मत? अपनी बर्थडेट से जानें जून महीने का सबसे शुभ दिन
Ratna Shastra: कौन-सा रत्न पहनने से चमकता है भाग्य? राशि के अनुसार जानें अपना शुभ रत्न और इसके लाभ
कौन-सा रत्न पहनने से चमकता है भाग्य? राशि के अनुसार जानें अपना शुभ रत्न और इसके लाभ
MORE
Advertisement