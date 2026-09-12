जिनपिंग से पहले भारत आई उनकी खास कार... क्या है होंगकी N701 की खासियत?

BRICS 2026: चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग ब्रिक्स समिट में शामिल होने आज भारत पहुंच गए हैं. उनके पहुंचने से पहले उनकी विशेष कार होंगकी N701 भारत पहुंची गई थी. हर विदेशी दौर पर जिनपिंग इसी कार का इस्तेमाल करते हैं. आइए जानते हैं कि कार की खासियत क्या है?

चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग भारत पहुंच गए हैं

शी जिनपिंग ब्रिक्स समिट में शामिल होंगे

वह 7 साल बाद भारत के दौरे पर आए हैं

भारत आई उनकी कार भी चर्चा में है

BRICS 2026: चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग के भारत दौरे से पहले दिल्ली में एक ऐसी कार ने सबका ध्यान खींच लिया है, जिसे काले कवर से पूरी तरह ढककर एयरपोर्ट से ले जाया गया. सोशल मीडिया पर सामने आई फोटो और वीडियो के बाद इस कार को लेकर चर्चा तेज हो गई हैं. दावा किया जा रहा है कि कवर के नीचे शी जिनपिंग की बेहद खास और सुरक्षा से लैस होंगकी N701 अल्ट्रा लग्जरी कार हो सकती है. आइए जानते हैं कि इस कार की खासियत क्या है.

मीडिया रिपोर्ट्स की मानें तो जिनपिंग के भारत पहुंचने से पहले उनकी विशेष कार को पहुंचा दिया गया था. राष्ट्राध्यक्षों के विदेश दौरों के दौरान उनकी आधिकारिक और सुरक्षा वाली गाड़ियों को पहले मेजबान देश में भेज दिया जाता है.

इन गाड़ियों को अक्सर कार्गो विमान के जरिए भेजा जाता है और एयरपोर्ट से सुरक्षित स्थान तक ले जाते समय उन्हें कवर से ढक दिया जाता है. इसका मकसद सिर्फ कार को धूल, बारिश या धूप से बचाना नहीं होता, बल्कि उसकी पहचान और बारीकियों को भी अनावश्यक रूप से सार्वजनिक होने से रोकना है.

काले कवर में क्यों लाई गई जिनपिंग की कार?

विदेशी दौरे पर आने वाले किसी राष्ट्राध्यक्ष की गाड़ी आम कार नहीं होती। इसमें सुरक्षा से जुड़े कई खास इंतजाम होते हैं और इसलिए उसे सार्वजनिक नहीं किया जाता है. कार को ढककर ले जाने से रास्ते में उसकी तस्वीरें लेने, उसके डिजाइन और सुरक्षा व्यवस्था का बारीकी से निरीक्षण करने जैसी संभावनाएं कम हो जाती हैं. इसके अलावा, लंबी दूरी तक परिवहन के दौरान कवर कार को धूल, बारिश और दूसरे बाहरी नुकसान से भी बचाता है.

क्यों है शी जिनपिंग की सीक्रेट?

शी जिनपिंग के काफिले में सबसे ज्यादा चर्चा Hongqi N701 की होती है. होंगकी चीन का प्रतिष्ठित लग्जरी कार ब्रांड है. चीनी भाषा में होंगकी का अर्थ ‘रेड फ्लैग’ यानी लाल झंडा होता है. N701 कोई ऐसी कार नहीं है, जिसे आम ग्राहक बाजार से खरीद सकता है.

इसे चीन के शीर्ष राजनीतिक नेतृत्व के इस्तेमाल के लिए तैयार की गई विशेष आर्मर्ड माना जाता है. इस कार की तकनीकी और सुरक्षा से जुड़ी ज्यादातर जानकारी सार्वजनिक नहीं की गई है. यही गोपनीयता इसे दुनिया की सबसे चर्चित सरकारी कारों में शामिल करती है.

रिपोर्ट्स के मुताबिक N701 की लंबाई करीब 5.5 मीटर यानी लगभग 18 फीट है. इसके बाहरी डिजाइन में होंगकी ब्रांड की बड़ी और आकर्षक ग्रिल दिखाई देती है. कार पर लाल झंडे वाला एम्बलम भी इसकी पहचान का हिस्सा है.

क्या है जिनपिंग के कार की खासियत?

N701 को लेकर कई तरह की रिपोर्टें सामने आती रही हैं. मीडिया रिपोर्ट्स की मानें तो यह आर्मर्ड कार है. जिसमें बुलेटप्रूफ ग्लास, मजबूत बॉडीवर्क और खास सुरक्षा वाले पहिए व टायर लगाए गए हैं.

कुछ रिपोर्ट्स में यह दावा भी किया गया है कि कार में धमाकों और रासायनिक हमलों से बचाव के इंतजाम मौजूद हैं. हालांकि, इन दावों और कार की वास्तविक सुरक्षा तकनीक की विस्तृत जानकारी होंगकी या चीनी सरकार की ओर से सार्वजनिक तौर पर पुष्टि नहीं की गई है.

इसी तरह इसके इंजन को लेकर भी अलग-अलग दावे मिलते हैं. कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक N701 में 6.0 लीटर V12 इंजन हो सकता है, जिसकी ताकत करीब 408 हॉर्सपावर बताई जाती है, लेकिन कार के आधिकारिक तकनीकी स्पेसिफिकेशन पूरी तरह सार्वजनिक नहीं हैं.

विदेश दौरों पर पहले भी दिख चुकी है N701

दिल्ली में नजर आई यह अल्ट्रा लग्जरी कार शी जिनपिंग की पहली विदेशी यात्रा पर नहीं पहुंची है. इससे पहले भी उनके कई विदेशी दौरों के दौरान इस कार को देखा गया है. रूस, अमेरिका, हांगकांग और मिस्र जैसे दौरे के दौरान जिनपिंग के साथ इस विशेष कार की मौजूदगी सामने आ चुकी है.

हर बार इसकी तस्वीरें सामने आने के बाद कार की सुरक्षा और तकनीक को लेकर चर्चा हुई है. खास बात यह है कि चीन अपने सर्वोच्च राजनीतिक नेतृत्व के लिए किसी विदेशी लग्जरी ब्रांड की कार के बजाय घरेलू ब्रांड होंगकी को प्राथमिकता देता है.

क्या है होंगकी का इतिहास?

होंगकी का चीन के राजनीतिक नेतृत्व से बहुत पुराना संबंध है. यह ब्रांड 1958 में शुरू हुआ था और दशकों से चीनी सरकारी तंत्र व शीर्ष नेतृत्व से जुड़ा रहा है. समय के साथ होंगकी एक बड़े लग्जरी कार ब्रांड के रूप में विकसित हुआ, लेकिन चीन के राजनीतिक नेतृत्व से उसका विशेष संबंध आज भी कायम है.

N701 इसी रिश्ते का आधुनिक उदाहरण मानी जाती है. यह सिर्फ एक लग्जरी कार नहीं, बल्कि चीनी नेतृत्व की सुरक्षा, प्रतिष्ठा और घरेलू ऑटोमोबाइल क्षमता का प्रतीक भी है.

दिल्ली में पुतिन की ऑरस भी मौजूद

ब्रिक्स सम्मेलन के दौरान दिल्ली में सिर्फ शी जिनपिंग की होंगकी N701 ही चर्चा में नहीं है. रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन भी अपनी खास ऑरस सेनेट के साथ भारत पहुंचे हैं. यह रूस में तैयार की गई बेहद सुरक्षित सरकारी कार है. पुतिन के भारत दौरों के दौरान ऑरस पहले भी चर्चा में रही है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी पुतिन के साथ उनकी इस खास कार में सफर कर चुके हैं.

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