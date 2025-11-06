FacebookTwitterYoutubeInstagram
बिहार के सबसे ज्यादा बेगूसराय में 30.37 %, सबसे कम शेखपुरा में 26.04 % डाले गए

भारतीय वोटर लिस्ट में अपना नाम देख क्या बोली ब्राजीलियाई मॉडल? पहला वीडियो आया सामने

वोट डालने के बाद खेसारी लाल ने पवन सिंह को दिया जवाब, बोले- शिक्षा ही राष्ट्र निर्माण करती है सिर्फ मंदिर जाकर मैं शिक्षक नहीं बनूंगा

यूपी बोर्ड ने जारी किया 10वीं-12वीं परीक्षाओं का टाइम टेबल, जानें किस तारीख को होगा कौन सा एग्जाम

कौन है इन्फ्लुएंसर अनुनय सूद? जिसकी 32 साल की उम्र में हुई मौत, जानिए कैसे मशहूर हुआ ये डिजिटल स्टार

किस केमिकल से बनी होती है वोटिंग वाली स्याही? आखिर क्यों नहीं जल्दी मिटती, समझें साइंस

Bihar Election 2025: गिरिराज सिंह से लेकर विजय सिन्हा और नितिन नबीन तक, इन नेताओं ने डाले वोट, देखिए तस्वीरें

भारत

भारत

भारतीय वोटर लिस्ट में अपना नाम देख क्या बोली ब्राजीलियाई मॉडल? पहला वीडियो आया सामने

राहुल गांधी के दावे वाली ब्राजीलियाई मॉडल लारिसा ने अब वीडियो के माध्यम से रिएक्शन दिया है. उन्होंने कहा है कि ये किसी चुटकुले से कम नहीं कि मेरी तस्वीर का इस्तेमाल भारत की वोटर लिस्ट हो रहा है.

सुमित तिवारी

Updated : Nov 06, 2025, 12:00 PM IST

भारतीय वोटर लिस्ट में अपना नाम देख क्या बोली ब्राजीलियाई मॉडल? पहला वीडियो आया सामने

Brazilian model larissa

आपको याद होगा कि कुछ दिनों पहले राहुल गांधी ने एक हैरान कर देने वाला दावा किया था. उनका कहना था कि हरियाणा की वोटर लिस्ट में ब्राजीलियाई मॉडल का नाम हैं. इतना ही नहीं ये 22 बार वोट भी दे चुकी है. सबसे हैरान कर देने बात तो ये है कि अब इस ब्राजीलियाई मॉडल का रिएक्शन वीडियो भी सामने आ गया है. जो कि बहुत शॉकिंग है. ब्राजीलियाई मॉडल लारिसा उस समय हैरान रह गईं जब उन्हें पता चला कि उनकी तस्वीर का कथित रूप से हरियाणा की मतदाता सूची में कई बार इस्तेमाल किया गया है.

हरियाणा चुनाव में बड़ा फ्रॉड

दरअसल ये मामला तब सामने आया जब राहुल गांधी ने 2024 के हरियाणा विधानसभा चुनावों में बड़े पैमाने पर वोटर फ्रॉड का आरोप लगाते हुए इस तस्वीर का उदाहरण दिया. उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि हरियाणा में करीब 25 लाख वोट फर्जी डाले गए है. उनके इस दावे पर मुहर लगाने का काम किया है. ब्राजीलियाई मॉडल लारिसा ने क्योंकि राहुल गांधी ने लारिसा की फोटो दिखाते हुए कहा था कि ये एक ब्राजीलियाई मॉडल है जो राज्य की वोटर लिस्ट में अलग-अलग नामों जैसे 'स्वीटी', 'सीमा' और 'सरस्वती' के रूप में 22 बार दिखाई दी. 

ब्राजीलियाई मॉडल लारिसा का रिएक्शन

और अधिक हैरान कर देने वाली बात तो ये है कि ब्राजीलियाई मॉडल लारिसा ने अब इस मुद्दे पर रिएक्शन दिया है. एक वीडियो जारी करते हुए उन्होंने ये कन्फर्म किया है हा ये तस्वीर उन्हीं की है. उन्होंने वीडियो जारी करते हुए कहा कि 'दोस्तों, मैं आपको एक चुटकुला सुनाने जा रही हूं. यह बहुत पागलपन है! मेरी एक पुरानी तस्वीर का इस्तेमाल भारत में वोट डालने के लिए किया जा रहा है. सोचिए, मैं छोटी थी जब ये तस्वीर ली गई थी और अब मेरी वही तस्वीर किसी भारतीय मतदाता के रूप में इस्तेमाल हो रही है! लोग मेरी तस्वीर को लेकर आपस में बहस कर रहे हैं, यह तो अविश्वसनीय है.'

 

लारिसा ने बताया

लारिसा आगे कहती है  कि 'एक पत्रकार ने उनके कार्यस्थल से संपर्क किया और इंस्टाग्राम पर उनसे भारत के चुनावों में उनकी कथित भागीदारी पर टिप्पणी मांगी. उन्होंने इस पूरी स्थिति को अविश्वसनीय और अजीबोगरीब बताते हुए कहा, 'मेरे एक दोस्त ने मुझे एक और तस्वीर भेजी है. आप यकीन नहीं करेंगे कि उन्होंने मेरे साथ क्या किया है!' एआई असिस्टेंट ग्रोक (Grok) ने उनकी प्रतिक्रिया का अनुवाद करते हुए स्पष्ट किया कि लारिसा को ये देख अचंभा हुआ और वो हैरत में हैं और उनकी तस्वीर के गलत इस्तेमाल का खंडन करती हैं. 

