‘मुझे नरेंद्र नाम से नफरत है...’, पाकिस्तानी बॉक्सर की बात पर PM मोदी का क्या था रिएक्शन?

कॉमनवेल्थ गेम्स में सिल्वर मेडल जीतकर लौटे भारतीय बॉक्सर नरेंद्र बेरवाल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात के दौरान एक बेहद ही मजेदार किस्सा सुनाया.

खेल का मैदान सिर्फ हार-जीत या मेडल जीतने की जगह नहीं होता, यहां अक्सर ऐसे किस्से भी बन जाते हैं जो सालों-साल याद रखे जाते हैं. ऐसा ही एक मजेदार और दिलचस्प किस्सा भारतीय बॉक्सर नरेंद्र बेरवाल ने सुनाया. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आवास पर रविवार (9 अगस्त 2026) को आयोजित एक सम्मान समारोह के दौरान नरेंद्र बेरवाल ने 2015 का ये वाक्या याद किया.

पीएम मोदी को सुनाया पाकिस्तानी बॉक्सर का किस्सा

ये बात तब की है जब वे वर्ल्ड मिलिट्री गेम्स में हिस्सा ले रहे थे और उनका सामना पाकिस्तान के एक बॉक्सर से हुआ था. मैच तो बेरवाल ने जीत लिया, लेकिन मैच के बाद पाकिस्तानी बॉक्सर के साथ जो उनकी बातचीत हुई, उसे सुनकर खुद प्रधानमंत्री मोदी भी अपनी हंसी नहीं रोक पाए.

सेना के वरिष्ठ अधिकारियों ने दी थी खास हिदायत

भारत और पाकिस्तान के बीच राजनीतिक तनाव की कहानी किसी से छुपी नहीं है. बेरवाल ने बताया कि क्योंकि वह सेना का मुकाबला था और सीमा पर माहौल हमेशा गर्म रहता है, इसलिए मैच से पहले भारतीय सेना के वरिष्ठ अधिकारियों ने उन्हें खास तौर पर हिदायत दी थी. अधिकारियों ने उनसे कहा था कि चाहे जो हो जाए, पाकिस्तान के खिलाफ यह मैच हारना नहीं है.

नरेंद्र बेरवाल ने जीता था मैच

नरेंद्र बेरवाल रिंग में उतरे और पूरे दम-खम के साथ लड़े. उन्होंने पहला राउंड 4-1 से और दूसरा 3-2 से अपने नाम कर लिया और मुकाबला जीत गए. लेकिन इस कड़े मुकाबले में दोनों ही मुक्केबाजों के चेहरों पर कट लग गए थे और खून बहने लगा था. मैच खत्म होने के बाद दोनों खिलाड़ियों को टांके लगवाने के लिए एक साथ ही अस्पताल जाना पड़ा.

अस्पताल में जब दोनों बॉक्सर एक-दूसरे के पास बैठे थे, तब पाकिस्तानी खिलाड़ी ने बेरवाल की तरफ देखा और थोड़े सोच-विचार के बाद बड़े मायूस अंदाज में बोला, "भाई, एक बात बोलूं?" बेरवाल ने मुस्कुराते हुए कहा, "हां, बिल्कुल बोलो."

#WATCH | "Pakistani boxer said to me 'Aapka naam Narender hai, aapke coach ka naam Narender hai, aapke Pradhan Mantri ka naam Narendra hai. Mujhe Narendra naam se nafrat ho gayi hai'..." says Heavyweight boxer and silver medallist Narender Berwal narrating his conversation with a… pic.twitter.com/qvmwO5D2sz — ANI (@ANI) August 10, 2026

'मुझे तो अब नरेंद्र नाम से ही नफरत हो गई'

तब उस पाकिस्तानी बॉक्सर ने कहा, "2014 में आपके देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बने. आपके साथ जो इंडियन आर्मी के कोच आए हैं, उनका नाम भी नरेंद्र राणा है और अब रिंग में जिससे मेरा मुकाबला हुआ, आपका नाम भी नरेंद्र ही है. भाई, मुझे तो अब नरेंद्र नाम से ही नफरत होने लगी है."

जैसे ही बेरवाल ने यह मजेदार किस्सा सुनाया, पूरे कमरे में ठहाके गूंज उठे और खुद पीएम नरेंद्र मोदी भी अपनी हंसी नहीं रोक पाए. इस मुलाकात के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने देश का नाम रोशन करने वाले खिलाड़ियों से व्यक्तिगत रूप से बात की, उनकी मेहनत की तारीफ की और भारतीय खेलों को नई ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए उनका हौसला बढ़ाया. लेकिन नरेंद्र बेरवाल का यह अनूठा किस्सा उस पूरी महफिल की सबसे यादगार बात बन गया.

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