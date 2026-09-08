पीएम मोदी पर टिप्पणी मामले में राहुल गांधी को झटका, हाईकोर्ट ने मानहानि का मामला रद्द करने से किया इनकार

राहुल गांधी ने गिरगांव मजिस्ट्रेट के 28 अगस्त, 2019 के उस आदेश को चुनौती दी थी, जिसमें उनके खिलाफ दायर श्रीश्रीमल की शिकायत पर आपराधिक प्रक्रिया शुरू करने का आदेश दिया गया था.

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ कथित अपमानजनक टिप्पणी मामले में बॉम्बे हाईकोर्ट ने कांग्रेस सांसद राहुल गांधी के खिलाफ जारी समन रद्द करने से इनकार कर दिया है. साल 2019 में एक मजिस्ट्रेट अदालत ने यह समन जारी किया था, जिसे राहुल गांधी ने हाईकोर्ट में चुनौती दी. मंगलवार (8 सितंबर, 2026) को हाईकोर्ट ने उनकी याचिका खारिज कर दी. हालांकि, कोर्ट ने निचली अदालत को मानहानि की शिकायत पर सुनवाई टालने के अपने पहले के निर्देश को छह हफ्ते के लिए आगे बढ़ा दिया. राहुल गांधी ने यह अवधि बढ़ाने का अनुरोध किया था, ताकि वह सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर कर सकें.

जस्टिस एन. आर. बोरकर की सिंगल बेंच ने समन के खिलाफ राहुल गांधी की याचिका पर कहा कि अदालत को मजिस्ट्रेट के आदेश में कोई त्रुटि और अवैधता नजर नहीं आई और इसलिए उसमें हस्तक्षेप करने का कोई कारण नहीं है. हाईकोर्ट ने कहा, 'इस अदालत को आदेश में कोई खामी नहीं मिली इसलिए याचिका खारिज की जाती है.' शिकायतकर्ता एम. एच. श्रीश्रीमल ने हाईकोर्ट में राहुल गांधी की याचिका का विरोध करते हुए कहा था कि भारतीय जनता पार्टी (BJP) का सदस्य होने के नाते वह भी अपने नेता के खिलाफ की गई टिप्पणियों से आहत हैं.

राहुल गांधी की इस दलील को हाईकोर्ट ने मानने से इनकार कर दिया कि शिकायतकर्ता पीड़ित पक्ष नहीं हैं, क्योंकि टिप्पणियां राजनीतिक पार्टी के खिलाफ नहीं, बल्कि एक व्यक्ति के खिलाफ की गई थीं. जस्टिस बोरकर ने कहा कि भाजपा 'सदस्यों के एक वर्ग वाली निर्धारित संस्था' है और शिकायतकर्ता श्रीश्रीमल 2018 से पार्टी के सक्रिय सदस्य हैं. हाईकोर्ट ने कहा, 'प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बीजेपी का एक प्रमुख चेहरा हैं और इसलिए उनके खिलाफ की गई किसी भी टिप्पणी का पार्टी के सदस्यों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, ऐसा नहीं कहा जा सकता.'

हाईकोर्ट ने कहा कि राहुल गांधी की टिप्पणियां क्या व्यक्तिगत प्रकृति की थीं और सिर्फ प्रधानमंत्री मोदी को निशाना बनाकर की गई थीं, यह सबूतों और गवाहों के बयानों की जांच के बाद मुकदमे के दौरान ही निर्धारित किया जा सकता है. राहुल गांधी के वकील सुदीप पसबोला ने अदालत से 2021 में जारी अंतरिम आदेश को आठ हफ्ते तक बढ़ाने का अनुरोध किया, ताकि कांग्रेस नेता इस फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील कर सकें. हालांकि, श्रीश्रीमल के वकील ने इसका विरोध करते हुए कहा कि इस मामले में 2021 से ही सुनवाई पूरी तरह रुकी हुई है. हालांकि, जस्टिस बोरकर ने अंतरिम आदेश की अवधि छह सप्ताह के लिए बढ़ा दी.

राहुल गांधी ने गिरगांव मजिस्ट्रेट के 28 अगस्त, 2019 के उस आदेश को चुनौती दी थी, जिसमें उनके खिलाफ दायर श्रीश्रीमल की शिकायत पर आपराधिक प्रक्रिया शुरू करने का आदेश दिया गया था. शिकायत में आरोप लगाया गया था कि राहुल गांधी ने 20 सितंबर 2018 को राजस्थान में एक जनसभा के दौरान प्रधानमंत्री मोदी को लेकर कथित टिप्पणी की थी.

श्रीश्रीमल ने अपनी शिकायत में आरोप लगाया था कि रैली के दौरान प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ की गई टिप्पणी के अलावा राहुल गांधी ने 24 सितंबर 2018 को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक वीडियो भी पोस्ट किया था, जिसमें ऐसी ही अपमानजनक टिप्पणियां की गई थीं.

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