'टब में डुबोकर की पोती की हत्या', आरोपी ने जमानत के लिए लगाई अर्जी तो बोला कोर्ट- 80 साल बाद भी लोगों की सोच...

जस्टिस नेर्लिकर की बेंच ने अपने आदेश में कहा कि यह बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है कि आजादी के 80 साल बाद भी हमारे देश में लोग अब भी बेटे को प्राथमिकता देते हैं.

बॉम्बे हाईकोर्ट ने एक बेहद अहम टिप्पणी करते हुए कहा है कि बहुत दुख की बात है कि देश को आजाद हुए करीब 80 साल हो गए, लेकिन आज भी लोग बेटों को प्रथमिकता देते हैं. हाईकोर्ट ने उस शख्स की जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए यह टिप्पणी की है, जिस पर अपनी एक महीने की पोती की हत्या का आरोप है. कोर्ट ने जमानत से इनकार करते हुए कहा कि परिवार एक और बेटी नहीं चाहता था, ये कितनी दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि आजादी के 80 साल बाद भी लोग बेटे को प्रथमिकता देते हैं.

पुलिस के अनुसार पहले परिवार ने मनगढ़ंत कहानी बनाई कि शायद बच्ची को जानवर उठाकर ले गया था और उसने उसकी हत्या कर दी और फिर जल्दबाजी में उसका अंतिम संस्कार भी कर दिया गया, लेकिन जब बच्ची को कब्र से निकाला गया तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट में मौत का कारण दम घुटना निकला. बॉम्बे हाईकोर्ट की नागपुर बेंच के जस्टिस एम. एम. नेर्लिकर ने नौ सितंबर के आदेश में आरोपी गोपीनाथ जानकू प्रधान की जमानत याचिका खारिज कर दी.

गोपीनाथ जानकू प्रधान के खिलाफ 2023 में महाराष्ट्र के पूर्वी इलाके के गढ़चिरौली जिले में पुलिस ने हत्या और साक्ष्य नष्ट करने के आरोप में मामला दर्ज किया था. पुलिस के अनुसार, गोपीनाथ जानकू प्रधान ने बेटे और बहू की एक महीने की बच्ची को टब में डुबोकर मार दिया, क्योंकि परिवार एक और बेटी नहीं चाहता था. आरोपी ने अपनी जमानत याचिका में खुद को निर्दोष बताते हुए कहा कि इस मामले में उसकी सह-आरोपी बच्ची की मां को पहले ही जमानत मिल चुकी है.

जस्टिस नेर्लिकर की बेंच ने अपने आदेश में कहा कि यह बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है कि आजादी के 80 साल बाद भी हमारे देश में लोग अब भी बेटे को प्राथमिकता देते हैं. बेंच ने कहा कि बच्ची की हत्या इसलिए कर दी गई क्योंकि परिवार एक और बेटी नहीं चाहता था. हाईकोर्ट ने कहा, 'इस मामले में आरोपी परिवार के सभी सदस्यों ने यह शोर मचाया कि किसी ने बच्ची की हत्या कर दी और ऐसा माहौल बनाया कि शायद कोई जानवर उसे उठा ले गया हो.' हाईकोर्ट ने कहा कि बच्ची का अंतिम संस्कार भी जल्दबाजी में कर दिया गया.

पुलिस के अनुसार एक स्थानीय निवासी को परिवार पर शक हुआ इसलिए उसने शिकायत दर्ज करवाई. इसके बाद बच्ची के शव को कब्र से निकालकर पोस्टमार्टम कराया गया, जिसमें मौत का कारण डूबने से दम घुटना बताया गया. आरोपी गोपीनाथ जानकू प्रधान को जमानत देने से इनकार करते हुए हाईकोर्ट ने कहा कि आरोपी का आचरण और जिस तरीके से अपराध को अंजाम दिया गया, उसे देखते हुए उसे कोई राहत नहीं दी जा सकती.



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