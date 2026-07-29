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भारत

'नहीं गिराई जानी चाहिए थी बाबरी मस्जिद- ये कहना, एंटी नेशनल नहीं', क्यों ऐसा बोला HC, जानें पूरा मामला

जस्टिस महादेव जामदार ने बाबरी मस्जिद को लेकर प्रदर्शन पर कहा, 'इनके अनुसार बाबरी मस्जिद नहीं गिराई जानी चाहिए थी, ऐसा इनका मानना है. ये बात एंटी-नेशनल कैसे हो गई? ये राष्ट्र विरोधी नहीं है. ये सिर्फ इनका विचार है. सबको अपने विचार रखने का अधिकार है.

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Neelam

Updated : Jul 29, 2026, 07:00 PM IST

'नहीं गिराई जानी चाहिए थी बाबरी मस्जिद- ये कहना, एंटी नेशनल नहीं', क्यों ऐसा बोला HC, जानें पूरा मामला

बॉम्बे हाईकोर्ट (Image Source: Bombay High Court)

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बॉम्बे हाईकोर्ट ने बुधवार (29 जुलाई, 2026) को सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया (SDPI) के दो सदस्यों के खिलाफ पुलिस के उस आदेश को रद्द कर दिया, जिसके चलते उनका मुंबई में प्रवेश बैन है. उनके खिलाफ यह आदेश बाबरी मस्जिद पर उनके एक बयान को लेकर दिया गया था. कोर्ट ने कहा कि यह कहना- बाबरी मस्जिद गिराई नहीं जानी चाहिए थी, राष्ट्र विरोधी नहीं है, ये सिर्फ उनका विचार है.

बार एंड बेंच की रिपोर्ट के अनुसार पुलिस के आदेश पर बॉम्बे हाईकोर्ट ने सख्त आपत्ति जताई और पूछा कि कांग्रेस और शिवसेना (उद्धव बालासाहेब ठाकरे) जैसे राष्ट्रीय राजनीतिक दल के नाम भी एफआईआर में थे, तो उनके खिलाफ कोई एक्शन लिया. कोर्ट ने कहा कि सेलेक्टिव कार्रवाई नहीं की जानी चाहिए. यह कार्रवाई चयनात्मक लग रही है.

कांग्रेस और शिवसेना (UBT) को लेकर क्या बोला HC?

जज ने कहा, 'एफआईआर राजनीतिक दलों के खिलाफ भी है, लेकिन याचिकाकर्ताओं पर ही एक्शन लिया गया. पुलिस की कार्रवाई चयनात्मक नहीं होनी चाहिए.  क्या आपने कांग्रेस और शिवसेना (यूबीटी) के कार्यकर्ताओं के खिलाफ एक्शन लिया? सिर्फ इसलिए कि ये लोग एक विशेष धर्म से हैं, आपने एक्शन लिया?' कोर्ट ने कहा कि अयोध्या की बाबरी मस्जिद को लेकर अपने विचार व्यक्त करना और ये कहना कि मस्जिद गिराई नहीं जानी चाहिए थी, एंटी नेशनल नहीं है. हर नागरिक को अपने विचार रखने का अधिकार है. 

बाबरी मस्जिद प्रदर्शन पर जज ने क्या कहा?

जस्टिस महादेव जामदार ने बाबरी मस्जिद को लेकर प्रदर्शन पर कहा, 'इनके अनुसार बाबरी मस्जिद नहीं गिराई जानी चाहिए थी, ऐसा इनका मानना है. ये बात एंटी-नेशनल कैसे हो गई? ये राष्ट्र विरोधी नहीं है. ये सिर्फ इनका विचार है. सबको अपने विचार रखने का अधिकार है.

क्या है मामला?

फिरोज अब्दुल वाहब खान और मोहम्मद रफीक गुलाम रसूल अंसारी ने 3 दिसंबर, 2025 के पुलिस के एक आदेश को हाईकोर्ट में चुनौती दी है. आदेश के अनुसार याचिकाकर्ताओं को मुंबई से एक साल के लिए निष्कासित कर दिया गया था. याचिका के अनुसार पुलिस ने 2024 और 2025 में दर्ज तीन एफआईआर को लेकर यह आदेश दिया था. वक्फ संशोधन बिल, चेंबूर-गोवांडी में सीमेंट गोदामों से होने वाले प्रदूषण और बाबरी मस्जिद को लेकर 2024 और 2025 में ये एफआईआर दर्ज हुई थीं.

याचिकाकर्ताओं के वकील इब्राहिम हरबत ने आदेश पर आपत्ति जताई और कहा कि एफआईआर में लगे आरोपों में से किसी भी आरोप के लिए महाराष्ट्र पुलिस एक्ट का सेक्शन 56 नहीं लगाया जा सकता है. यह सेक्शन ऐसे अपराधों में निष्कासन की अनुमति देता है, जिसमें लोगों या पब्लिक प्रॉपर्टी को खतरे की आशंका हो.

PFI से लिंक पर क्या बोला HC?

वकील के तर्क पर जज ने कहा कि एफआईआर में सिर्फ नारेबाजी का जिक्र था, उसमें किसी व्यक्ति या पब्लिक प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचाए जाने की कोई बात नहीं कही गई है. सुनवाई के दौरान चीफ पब्लिक प्रोसेक्यूटर शिरीश हिरे ने याचिकार्ताओं के प्रतिबंधित संगठन पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया (PFI) के साथ लिंक का भी आरोप लगाया. हालांकि, कोर्ट ने कहा कि कारण बताओ नोटिस में इसका जिक्र नहीं था इसलिए इस पर भरोसा नहीं किया जा सकता है.

यह भी पढ़ें:- 250 पुलिसकर्मी भी जख्मी, उनको किसने पीटा? CJP प्रोटेस्ट में छात्रों से ज्यादती के आरोपों पर SC ने क्या कहा, अब होगी जांच

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