भारत

RIL पर 1.55 बिलियन डॉलर गैस चोरी का आरोप, CBI ने की जांच की मांग; बॉम्बे हाईकोर्ट ने जारी किया नोटिस

Bombay High Court on RIL: बॉम्बे हाई कोर्ट ने RIL को एक नोटिस जारी किया है और रिलायंस पर ONGC की 1.55 बिलियन डॉलर गैस चुराने का आरोप लगा है.

मोहम्मद साबिर

Updated : Nov 14, 2025, 01:19 PM IST

भारत की सबसे बड़ी कंपनियों में से एक रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड के खिलाफ कोर्ट में एक मामला चल रहा है. दरअसल, बॉम्बे हाई कोर्ट ने RIL को एक नोटिस जारी किया है और रिलायंस पर ONGC की 1.55 बिलियन डॉलर गैस चुराने का आरोप लगा है. CBI ने इस मामले में जांच करने की मांग की है, जिसकी वजह से हाई कोर्ट ने नोटिस जारी कर दिया है. आइए जानते हैं कि पूरा मामला क्या है. 

रिलायंस पर लगा गैस चोरी का आरोप

याचिका के अनुसार, रिलायंस ने 2004 से 2013-14 तक KG-D6 फील्ड की पेट्रोलियम ब्लॉक्स में ऐसी ड्रिलिंग की है, जिसके बाद ONGC के हिस्से की गैस निकाल ली. वहीं गैस का मूल्य 1.55 बिलियन डॉलर बताया जा रहा है. इसके साथ ही 174.9 मिलिन डॉलर ब्याज भी बताया जा रहा है. इस याचिका में ऐसा भी कहा गया है कि RIL और उसके निदेशकों के खिलाफ चोरी, धोखाधड़ी और विश्वासभंग जैसे अपराध के तहत जांच की जाए. कोर्ट ने 11 नवंबर 2025 को CBI और केंद्र सरकार से जवाब मांगा था. वहीं अब अगली सुनवाई 18 नवंबर को होगी. 

रिलायंस ने क्या कहा

रिलायंस का कहना है कि गैस माइग्रेटरी थी. यानी  वो खुद ही उनके वेल्स में आ गई थी. हालांकि कंपनी को इसे निकालने का अधिकार था. लेकिन D&M नाम की एक फर्म ने इसकी जांच की और कन्फर्म किया कि रिलायंस ने बिना किसी परमिशन के गैस निकाली है. बता दें कि रिलायंस का कहना है कि गैस खुद से आई थी. ऐसे में अब बॉम्बे हाई कोर्ट के नोटिस जारी करने के बाद इस मामले में सीबीआई जांच करेगी और जांच कोर्ट को भेजेगी. उसके बाद ही आगे की सुनवाई होगी. 

