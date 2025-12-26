FacebookTwitterYoutubeInstagram
Advertisement
ब्रेकिंग न्यूज़

प्रधानमंत्री मोदी ने राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से की मुलाकात

  • LATEST
  • WEBSTORY
  • TRENDING
Deepti Sharma: बुमराह, भुवनेश्वर, अर्शदीप भी नहीं कर पाए ये कारनामा, दीप्ति शर्मा ने रच दिया इतिहास, अपने नाम दर्ज किया ये खास रिकार्ड

बुमराह, भुवनेश्वर, अर्शदीप भी नहीं कर पाए ये कारनामा, दीप्ति शर्मा ने रच दिया इतिहास, अपने नाम दर्ज किया ये खास रिकार्ड

क्या होता है Dashcam, जिसने खोल दी IT मैनेजर से गैंगरेप की पोल, शरीर पर मिले हैवानियत के निशान

क्या होता है Dashcam, जिसने खोल दी IT मैनेजर से गैंगरेप की पोल, शरीर पर मिले हैवानियत के निशान

Today Horoscope: शनिवार को इन राशियों को खर्च और भावनाओं पर रखना होगा कंट्रोल तो कुछ की होगी धैर्य की परीक्षा

शनिवार को इन राशियों को खर्च और भावनाओं पर रखना होगा कंट्रोल तो कुछ की होगी धैर्य की परीक्षा

  • PHOTOS
  • ENTERTAINMENT
इनकम टैक्स फाइलिंग हुई और आसान, ई-पोर्टल पर आया ये नया अपडेट

इनकम टैक्स फाइलिंग हुई और आसान, ई-पोर्टल पर आया ये नया अपडेट

8th Pay Commission लागू होने के बाद बदल जाएंगे ये 2 बड़े नियम? नए साल से पहले केंद्रीय कर्मचारियों को जानना जरूरी

8th Pay Commission लागू होने के बाद बदल जाएंगे ये 2 बड़े नियम? नए साल से पहले केंद्रीय कर्मचारियों को जानना जरूरी

ये भारतीय मूल की महिला बनीं सबसे अमीर CEO, नेटवर्थ के मामले में सत्या नडेला-सुंदर पिचाई को छोड़ा पीछे

ये भारतीय मूल की महिला बनीं सबसे अमीर CEO, नेटवर्थ के मामले में सत्या नडेला-सुंदर पिचाई को छोड़ा पीछे

Homeभारत

भारत

पद्म श्री या भारत रत्न को नाम का हिस्सा बनाना गलत, बॉम्बे हाई कोर्ट ने दिया बड़ा आदेश

बॉम्बे हाईकोर्ट ने भारत में दिए जाने वाले सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न, पद्म श्री, पद्म भूषण और पद्म विभूषण को लेकर एक अहम निर्देश दिया है. कोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट के 1995 के फैसले का पालन अनिवार्य बताया.

Latest News

राजा राम

Updated : Dec 26, 2025, 07:36 PM IST

पद्म श्री या भारत रत्न को नाम का हिस्सा बनाना गलत, बॉम्बे हाई कोर्ट ने दिया बड़ा आदेश
Add DNA as a Preferred Source

TRENDING NOW

भारत में दिए जाने वाले सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न, पद्म श्री, पद्म भूषण और पद्म विभूषण को लेकर बॉम्बे हाईकोर्ट ने एक अहम निर्देश दिया है. कोर्ट ने कहा है कि इन सम्मानों को किसी भी पुरस्कार विजेता के नाम के आगे या पीछे लिखना कानून के खिलाफ है. हाईकोर्ट ने साफ किया कि ये सम्मान किसी तरह की उपाधि नहीं हैं और इनका इस्तेमाल नाम के हिस्से के रूप में नहीं किया जा सकता. दरअसल, यह टिप्पणी बॉम्बे हाईकोर्ट की न्यायमूर्ति सोमशेखर सुंदरेशन की पीठ ने एक सार्वजनिक ट्रस्ट से जुड़े विवाद की सुनवाई के दौरान की. सुनवाई के समय अदालत की नजर याचिका के शीर्षक पर पड़ी, जहां एक पद्म श्री पुरस्कार विजेता का नाम “पद्म श्री डॉ. शरद एम. हर्डीकर” के रूप में दर्ज था. 

नागरिक सम्मान को नाम के साथ जोड़ना सही नहीं

कोर्ट ने इस पर नाराजगी जताते हुए कहा कि किसी भी कानूनी दस्तावेज में इस तरह से नागरिक सम्मान को नाम के साथ जोड़ना सही नहीं है.  न्यायमूर्ति सुंदरेशन ने कहा कि अदालत का यह कर्तव्य है कि वह इस विषय पर पहले से मौजूद कानून और सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों को दोहराए हाईकोर्ट ने 1995 में सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ के ऐतिहासिक फैसले का हवाला दिया. उस फैसले में साफ कहा गया था कि भारत रत्न और पद्म पुरस्कार सम्मान हैं, न कि उपाधियां. इसलिए इनका इस्तेमाल उपसर्ग (Prefix) या प्रत्यय (Suffix) के रूप में नहीं किया जा सकता. 

यह भी पढ़ें: बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रही हिंसा को नहीं किया जा सकता नजरअंदाज, भारत ने मोहम्मद यूनुस सरकार को कटघरे में किया खड़ा

कोई भी व्यक्ति इस नियम को नजरअंदाज नहीं कर सकती

कोर्ट ने यह भी कहा कि संविधान के अनुच्छेद 141 के तहत सुप्रीम कोर्ट का फैसला देश की सभी अदालतों और नागरिकों पर लागू होता है. इसका मतलब है कि कोई भी व्यक्ति या संस्था इस नियम को नजरअंदाज नहीं कर सकती. हाईकोर्ट ने निर्देश दिया कि भविष्य में अदालती कार्यवाही के दौरान सभी पक्ष इस नियम का सख्ती से पालन करें. साथ ही निचली अदालतों को भी यह सुनिश्चित करने को कहा गया कि उनके रिकॉर्ड में किसी व्यक्ति के नाम के साथ पद्म या अन्य नागरिक सम्मान न जोड़े जाएं.  बहरहाल, अदालत के मुताबिक, इन सम्मानों की गरिमा इसी में है कि उन्हें सम्मान के रूप में देखा जाए, न कि नाम का हिस्सा बनाकर. 

अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगलफेसबुकx,   इंस्टाग्रामयूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से

Read More
Advertisement
सर्वाधिक देखे गए
इनकम टैक्स फाइलिंग हुई और आसान, ई-पोर्टल पर आया ये नया अपडेट
इनकम टैक्स फाइलिंग हुई और आसान, ई-पोर्टल पर आया ये नया अपडेट
8th Pay Commission लागू होने के बाद बदल जाएंगे ये 2 बड़े नियम? नए साल से पहले केंद्रीय कर्मचारियों को जानना जरूरी
8th Pay Commission लागू होने के बाद बदल जाएंगे ये 2 बड़े नियम? नए साल से पहले केंद्रीय कर्मचारियों को जानना जरूरी
ये भारतीय मूल की महिला बनीं सबसे अमीर CEO, नेटवर्थ के मामले में सत्या नडेला-सुंदर पिचाई को छोड़ा पीछे
ये भारतीय मूल की महिला बनीं सबसे अमीर CEO, नेटवर्थ के मामले में सत्या नडेला-सुंदर पिचाई को छोड़ा पीछे
धरती का तीसरा ध्रुव किस पर्वत को कहा जाता है? यह क्यों माना जाता है पृथ्वी की जीवनरेखा
धरती का तीसरा ध्रुव किस पर्वत को कहा जाता है? यह क्यों माना जाता है पृथ्वी की जीवनरेखा
दुनिया में किस देश के बच्चे हैं मैथ्स में सबसे ज्यादा शार्प? जानें किस पायदान पर आता है भारत
दुनिया में किस देश के बच्चे हैं मैथ्स में सबसे ज्यादा शार्प? जानें किस पायदान पर आता है भारत
MORE
Advertisement
धर्म
Numerology: सेल्फ डाउट में रहते हैं इन तारीखों पर जन्मे लोग, ओवरथिंकिंग से बिगाड़ लेते हैं बना हुआ काम
Numerology: सेल्फ डाउट में रहते हैं इन तारीखों पर जन्मे लोग, ओवरथिंकिंग से बिगाड़ लेते हैं बना हुआ काम
Budh Dosh: बच्चे के​ झिझकने से लेकर पढ़ाई न करने की वजह हो सकता है बुधदोष, ये उपाय करते ही दिखेगा असर
बच्चे के​ झिझकने से लेकर पढ़ाई न करने की वजह हो सकता है बुधदोष, ये उपाय करते ही दिखेगा असर
खरमास में पंचक का अशुभ योग आज से हुआ शुरू, इन राशियों को 28 दिसंबर तक रहना होगा सतर्क वरना होगा बड़ा नुकसान
खरमास में पंचक का अशुभ योग आज से हुआ शुरू, इन राशियों को 28 दिसंबर तक रहना होगा सतर्क वरना होगा बड़ा नुकसान
Vastu Effects On Travel: सप्ताह के 7 दिनों में किस किस दिशा में यात्रा करना होता है अशुभ, मुश्किलों से भर जाता है रास्ता
सप्ताह के 7 दिनों में किस किस दिशा में यात्रा करना होता है अशुभ, मुश्किलों से भर जाता है रास्ता
Vastu tips: इस दिशा में वास्तुदोष प्रकट होने पर पति पत्नी में होता है झगड़ा, वास्तु की ये 4 गलतियां करा देती हैं Divorce
इस दिशा में वास्तुदोष प्रकट होने पर पति पत्नी में होता है झगड़ा, वास्तु की ये 4 गलतियां करा देती हैं Divorce
MORE
Advertisement