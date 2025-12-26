पद्म श्री या भारत रत्न को नाम का हिस्सा बनाना गलत, बॉम्बे हाई कोर्ट ने दिया बड़ा आदेश

बॉम्बे हाईकोर्ट ने भारत में दिए जाने वाले सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न, पद्म श्री, पद्म भूषण और पद्म विभूषण को लेकर एक अहम निर्देश दिया है. कोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट के 1995 के फैसले का पालन अनिवार्य बताया.

भारत में दिए जाने वाले सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न, पद्म श्री, पद्म भूषण और पद्म विभूषण को लेकर बॉम्बे हाईकोर्ट ने एक अहम निर्देश दिया है. कोर्ट ने कहा है कि इन सम्मानों को किसी भी पुरस्कार विजेता के नाम के आगे या पीछे लिखना कानून के खिलाफ है. हाईकोर्ट ने साफ किया कि ये सम्मान किसी तरह की उपाधि नहीं हैं और इनका इस्तेमाल नाम के हिस्से के रूप में नहीं किया जा सकता. दरअसल, यह टिप्पणी बॉम्बे हाईकोर्ट की न्यायमूर्ति सोमशेखर सुंदरेशन की पीठ ने एक सार्वजनिक ट्रस्ट से जुड़े विवाद की सुनवाई के दौरान की. सुनवाई के समय अदालत की नजर याचिका के शीर्षक पर पड़ी, जहां एक पद्म श्री पुरस्कार विजेता का नाम “पद्म श्री डॉ. शरद एम. हर्डीकर” के रूप में दर्ज था.

नागरिक सम्मान को नाम के साथ जोड़ना सही नहीं

कोर्ट ने इस पर नाराजगी जताते हुए कहा कि किसी भी कानूनी दस्तावेज में इस तरह से नागरिक सम्मान को नाम के साथ जोड़ना सही नहीं है. न्यायमूर्ति सुंदरेशन ने कहा कि अदालत का यह कर्तव्य है कि वह इस विषय पर पहले से मौजूद कानून और सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों को दोहराए हाईकोर्ट ने 1995 में सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ के ऐतिहासिक फैसले का हवाला दिया. उस फैसले में साफ कहा गया था कि भारत रत्न और पद्म पुरस्कार सम्मान हैं, न कि उपाधियां. इसलिए इनका इस्तेमाल उपसर्ग (Prefix) या प्रत्यय (Suffix) के रूप में नहीं किया जा सकता.

कोई भी व्यक्ति इस नियम को नजरअंदाज नहीं कर सकती

कोर्ट ने यह भी कहा कि संविधान के अनुच्छेद 141 के तहत सुप्रीम कोर्ट का फैसला देश की सभी अदालतों और नागरिकों पर लागू होता है. इसका मतलब है कि कोई भी व्यक्ति या संस्था इस नियम को नजरअंदाज नहीं कर सकती. हाईकोर्ट ने निर्देश दिया कि भविष्य में अदालती कार्यवाही के दौरान सभी पक्ष इस नियम का सख्ती से पालन करें. साथ ही निचली अदालतों को भी यह सुनिश्चित करने को कहा गया कि उनके रिकॉर्ड में किसी व्यक्ति के नाम के साथ पद्म या अन्य नागरिक सम्मान न जोड़े जाएं. बहरहाल, अदालत के मुताबिक, इन सम्मानों की गरिमा इसी में है कि उन्हें सम्मान के रूप में देखा जाए, न कि नाम का हिस्सा बनाकर.

