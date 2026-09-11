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गणेशोत्सव पर पुणे में लगी शराब बेचने पर रोक तो HC पहुंचे ठेके वाले, चीफ जस्टिस ने ली चुटकी, बोले- इनकी तो तबीयत बिगड़ जाएगी....

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हिंदी न्यूज़भारत

भारत

गणेशोत्सव पर पुणे में लगी शराब बेचने पर रोक तो HC पहुंचे ठेके वाले, चीफ जस्टिस ने ली चुटकी, बोले- इनकी तो तबीयत बिगड़ जाएगी....

पुणें में 10 दिन के गणेशोत्सव के दौरान शराब की बिक्री पर पाबंदी को लेकर बॉम्बे हाईकोर्ट ने कड़ी फटकार लगाई है. कोर्ट ने प्रशासन से पूछा है कि सिर्फ इसी जिले में ऐसा क्यों किया गया, जबकि मुंबई और अन्य इलाकों में ऐसा कोई प्रतिबंध नहीं है. 14 सितंबर को गणेश चतुर्थी से गणेशोत्सव शुरू हो रहा है, जो 10 दिन चलेगा. पुणे प्रशासन ने यहां इन 10 दिनों के लिए शराब की बिक्री पर रोक लगा दी है. होटल मालिकों और शराब के ठेकों के मालिकों के संगठनों ने याचिका दायर करके प्रशासन के नोटिस को चुनौती दी है.

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Neelam

Updated : Sep 11, 2026, 04:07 PM IST

गणेशोत्सव पर पुणे में लगी शराब बेचने पर रोक तो HC पहुंचे ठेके वाले, चीफ जस्टिस ने ली चुटकी, बोले- इनकी तो तबीयत बिगड़ जाएगी....

बॉम्बे हाईकोर्ट (Image Source: ANI)

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पुणें में 10 दिन के गणेशोत्सव के दौरान शराब की बिक्री पर पाबंदी को लेकर बॉम्बे हाईकोर्ट ने कड़ी फटकार लगाई है. कोर्ट ने प्रशासन से पूछा है कि सिर्फ इसी जिले में ऐसा क्यों किया गया, जबकि मुंबई और अन्य इलाकों में ऐसा कोई प्रतिबंध नहीं है. 14 सितंबर को गणेश चतुर्थी से गणेशोत्सव शुरू हो रहा है, जो 10 दिन चलेगा. पुणे प्रशासन ने यहां इन 10 दिनों के लिए शराब की बिक्री पर रोक लगा दी है. होटल मालिकों और शराब के ठेकों के मालिकों के संगठनों ने याचिका दायर करके प्रशासन के नोटिस को चुनौती दी है.

चीफ जस्टिस एम सी त्रिपाठी और जस्टिस अद्वैत सेठना की बेंच ने प्रशासन से कहा कि वे इस पाबंदी को हटा दें या न्यायिक हस्तक्षेप का सामना करें. कोर्ट ने कहा कि एक जिले में इस तरह की मनमानी कार्रवाई का आदेश देकर अधिकारी पुणे और वहां के निवासियों को बदनाम कर रहे हैं. हाईकोर्ट ने अधिकारियों से पूछा, 'सिर्फ पुणे में ही ऐसा करने के पीछे क्या तर्क है? हमारे अनुसार, ऐसा करना गलत है. यह पुणे के निवासियों के लिए एक कलंक है. आप क्या यह दिखाना चाह रहे हैं कि शराब पीने के बाद सिर्फ पुणे के लोग ही बुरा बर्ताव करते हैं? आप पूरे राज्य में से सिर्फ एक जिले को निशाना बना रहे हैं.’

पुणे जिलाधिकारी की ओर से पेश वकील से हाईकोर्ट ने कहा कि वह बताएं कि क्या आदेश वापस लिया जा सकता है या नहीं, वरना कोर्ट खुद उपयुक्त आदेश पारित करेगा. कोर्ट ने कहा, 'हमारा मानना है कि अधिकारियों को कानून-व्यवस्था बनाए रखने और अव्यवस्था को रोकने की जरूरत है, लेकिन लाइसेंस धारकों को 10 दिन तक अपना कारोबार करने से रोकने वाला कोई एकतरफा आदेश जारी नहीं किया जा सकता.'

चीफ जस्टिस एम सी त्रिपाठी ने चुटकी लेते हुए कहा कि ऐसी रोक से शराब पीने वालों को स्वास्थ्य से जुड़ी समस्याएं भी हो सकती हैं. अगर उन्हें 10 दिन तक शराब पीने को नहीं मिली, तो वे अस्पतालों में उमड़ पड़ेंगे. हाईकोर्ट ने अधिकारियों से उनके फैसले पर फिर से विचार करने को कहा है. कोर्ट ने कहा कि यह नहीं कहा जा सकता कि शराब पीने वाला हर व्यक्ति सड़क पर हंगामा करेगा या कानून-व्यवस्था की समस्या पैदा करेगा.

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