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हिंदी न्यूज़भारत

भारत

'बाहर निकालो इनको...', घुसपैठियों को देश से खदेड़ने की तैयारी, HC ने केंद्र और राज्यों को दे दिए सख्त निर्देश

महाराष्ट्र सरकार ने अनुरोध किया है कि UIDAI को यह निर्देश दिया जाए कि वह अफगानिस्तान के रहने वाले माजिद खान शाह की पहचान से जुड़ी जानकारी और सत्यापन रिकॉर्ड का खुलासा करे. आरोप है कि वह वीजा की समयसीमा खत्म होने के बाद भी भारत में रुका रहा.

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Neelam

Updated : Aug 26, 2026, 06:10 PM IST

'बाहर निकालो इनको...', घुसपैठियों को देश से खदेड़ने की तैयारी, HC ने केंद्र और राज्यों को दे दिए सख्त निर्देश

घुसपैठियों के मुद्दे पर बॉम्बे हाईकोर्ट सख्त (Image Source: Bombay High Court)

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  • हाईकोर्ट ने चिंता जताई कि भारतीय नागरिकता का दावा करने के लिए घुसपैठिए आधार और पैन कार्ड का इस्तेमाल कर रहे
  • कोर्ट ने केंद्र और राज्यों को निर्देश दिया कि सख्त कदम उठाकर फर्जी दस्तावेज हासिल करने  पर रोक लगाई जाए
  • कोर्ट ने निर्देश दिए कि  राज्य और एजेंसियां मिलकर काम करें और घुसपैठियों को डिपोर्ट करें
  • मिराज खान नाम के एक शख्स के खिलाफ महाराष्ट्र सरकार की याचिका पर कोर्ट ने यह आदेश दिया

भारतीय नागरिकता का दावा करने के लिए घुसपैठियों के फर्जी आधार और पैन कार्ड जैसे दस्तावेज बनवाए जाने के मुद्दे पर बॉम्बे हाईकोर्ट ने चिंता जताई है. कोर्ट ने केंद्र से इस मामले में तुरंत कदम उठाने को कहा है. कोर्ट ने केंद्र सरकार के संबंधित विभाग को आधार अधिनियम में आवश्यक बदलाव करने पर विचार करने का आदेश दिया, ताकि जांच एजेंसियों को ऐसे लोगों का तुरंत पता लगाने और उन्हें बाहर भेजकर दोबारा देश में घुसने से रोकने के लिए मदद मिल सके. जस्टिस ए.ए. गडकरी और जस्टिस कमल खाता की बेंच इस मामले में सुनवाई कर रही थी.

देश से बाहर निकालें ऐसे लोगों को- कोर्ट ने कहा

पीटीआई की रिपोर्ट के अनुसार पिछले महीने बेंच ने कहा था कि उन्होंने एक पैटर्न देखा है, जिसमें विदेशी नागरिक घुसपैठ करके भारत में आते हैं और फिर अपनी असली पहचान छिपाने के लिए धोखाधड़ी से फर्जी दस्तावेज हासिल कर लेते हैं. फिर भारतीय नागरिकता का दावा करने के लिए आधार कार्ड भी बनवा लेते हैं. कोर्ट ने कहा कि यह पैटर्न चिंताजनक है, जो अलग-अलग एजेंसियों के बीच तालमेल और दस्तावेजों की जांच-पड़ताल की प्रक्रियाओं में एक बड़ी खामी को दिखाता है. कोर्ट ने कहा कि ऐसे विदेशी नागरिकों का पता लगाकर उन्हें डिपोर्ट करने के लिए सभी राज्यों और केंद्रीय एजेंसियों को मिलकर काम करना होगा.

फर्जी दस्तावेजों के साथ देश में रह रहा अफगान नागरिक

हाईकोर्ट ने इस बात पर भी जोर दिया कि ऐसे मामलों में जांच तय समयसीमा के भीतर पूरी होनी चाहिए, ताकि घुसपैठिए प्रक्रियाओं में देरी का फायदा न उठा सकें. महाराष्ट्र सरकार की एक याचिका पर कोर्ट ने यह आदेश दिया है. याचिका में अनुरोध किया गया है कि भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (UIDAI) को यह निर्देश दिया जाए कि वह अफगानिस्तान के रहने वाले माजिद खान शाह की पहचान से जुड़ी जानकारी और सत्यापन रिकॉर्ड का खुलासा करे. आरोप है कि वह वीजा की समयसीमा खत्म होने के बाद भी भारत में रुका रहा. बाद में उसने अपना असली पासपोर्ट नष्ट कर दिया और अब मिराज ताहिर खान नाम से एक झूठी पहचान बना ली. इस व्यक्ति ने पैन कार्ड, आधार कार्ड और स्कूल छोड़ने का प्रमाणपत्र जैसे नकली और जाली पहचान दस्तावेज भी हासिल कर लिए, जिनका इस्तेमाल कर उसने भारतीय पासपोर्ट बनवाया.

पुलिस ने 2019 में मिराज खान और उन कई अन्य लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया था, जिन्होंने फर्जी दस्तावेज तैयार करने में उसकी मदद की थी. राज्य सरकार की याचिका पर कोर्ट ने यूआईडीएआई को आदेश दिया कि वह मिराज खान का आधार बनाने की प्रक्रिया के समय जमा किए गए जरूरी दस्तावेज दो हफ्ते के अंदर पुलिस को सौंप दे. साथ ही चार हफ्ते में उसे देश से निकालने की कार्यवाही शुरू करने का भी आदेश दिया गया है.

 

यह भी पढ़ें:- 'बार-बार लग रहे भ्रष्टाचार के आरोप', यूपी बेसिक शिक्षा विभाग पर HC सख्त, क्यों कहा 'चिंताजनक हालात' हैं?

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