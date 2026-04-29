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भारत

'ईगो क्लैश' बताकर बॉम्बे HC ने 2046 तक टाल दिया था केस, अब 15 जुलाई को सुनवाई, जानिए क्या है पूरा मामला?

जब माफी मिलने के बावजूद महिला केस वापस लेने को तैयार नहीं हुई, तो कोर्ट ने इसे 'अहंकार की लड़ाई' बताते हुए सुनवाई 2046 तक टाल दी थी.

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Gaurav Barar

Updated : Apr 29, 2026, 04:28 PM IST

'ईगो क्लैश' बताकर बॉम्बे HC ने 2046 तक टाल दिया था केस, अब 15 जुलाई को सुनवाई, जानिए क्या है पूरा मामला?
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अदालतों में अक्सर तारीख पर तारीख मिलने की शिकायतें तो आपने सुनी होंगी, लेकिन बॉम्बे हाई कोर्ट ने हाल ही में एक ऐसा आदेश दिया जिसने कानूनी गलियारों में हलचल मचा दी. कोर्ट ने एक मानहानि के मुकदमे को सीधा 20 साल बाद, यानी साल 2046 के लिए टाल दिया. हालांकि, बाद में कोर्ट ने अपना यह सख्त फैसला वापस ले लिया, लेकिन इस पूरी घटना ने न्यायपालिका के बोझ और पक्षकारों के बीच एक बड़ी बहस छेड़ दी है.

क्या है पूरा मामला?

यह विवाद दक्षिण मुंबई की एक पॉश हाउसिंग सोसायटी से जुड़ा है. यहां रहने वाली एक 90 साल की बुजुर्ग महिला और उनकी बेटी ने सोसायटी की मैनेजमेंट कमेटी के कुछ सदस्यों के खिलाफ 20 करोड़ रुपये की मानहानि का केस दर्ज कराया था. ये कानूनी लड़ाई पिछले लगभग 10 सालों से खिंच रही थी.

कोर्ट ने इस मामले को सुलझाने की कोशिश की और 20 अप्रैल को सुझाव दिया कि अगर मैनेजमेंट कमेटी के लोग बिना शर्त माफी मांग लेते हैं, तो इस केस को यहीं खत्म कर देना चाहिए.

जब माफी की पेशकश ठुकरा दी गई

28 अप्रैल को हुई सुनवाई के दौरान मैनेजमेंट कमेटी के सदस्य झुकने को तैयार थे और उन्होंने कोर्ट के सामने बिना शर्त माफी मांगने की पेशकश की. लेकिन सबको तब हैरानी हुई जब 90 साल की शिकायतकर्ता महिला ने इस पेशकश को ठुकरा दिया. वह माफी स्वीकार कर केस खत्म करने के बजाय कानूनी कार्रवाई को जारी रखने पर अड़ी रहीं.

महिला के इस अड़ियल रुख पर जस्टिस जितेंद्र जैन का धैर्य जवाब दे गया. उन्होंने सख्त टिप्पणी करते हुए कहा कि यह उन मामलों में से एक है जहां पक्षकारों का 'आपसी अहंकार' कोर्ट के कीमती समय को बर्बाद कर रहा है. जज ने नाराजगी जताते हुए कहा कि लोग अपने जीवन के अंतिम पड़ाव पर हैं, फिर भी समझौते के लिए तैयार नहीं हैं.

2046 तक के लिए टाल दिया केस

जस्टिस जैन ने अपने आदेश में लिखा कि ऐसे मामलों की वजह से अदालत उन केसों पर ध्यान नहीं दे पा रही है जो वास्तव में बहुत जरूरी हैं. उन्होंने कड़ा रुख अपनाते हुए आदेश दिया कि इस मामले को अगले 20 सालों तक नहीं सुना जाएगा और इसे सीधा वर्ष 2046 में लिस्ट किया जाए. 

पुराना आदेश

कोर्ट ने यह भी साफ कर दिया कि केवल सीनियर सिटीजन होने के नाते इस मामले को कोई प्राथमिकता नहीं दी जाएगी, क्योंकि प्राथमिकता उन लोगों को मिलनी चाहिए जो कोर्ट का सहयोग करते हैं, न कि उन्हें जो प्रक्रिया में बाधा डालते हैं.

अब क्या है स्थिति?

20 साल तक केस टालने का यह आदेश चर्चा का विषय बन गया. इसके अगले ही दिन, यानी आज (29 अप्रैल 2026) को शिकायतकर्ता के वकील ने दोबारा कोर्ट का दरवाजा खटखटाया और आदेश में सुधार की विनती की.

नया आदेश

वकील की दलीलों को सुनने के बाद कोर्ट ने थोड़ा नरम रुख अपनाया और अपने पुराने आदेश को वापस ले लिया. अब इस मामले की अगली सुनवाई 15 जुलाई 2026 को तय की गई है.

 

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