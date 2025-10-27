UP: चंदौली में छठ पूजा के दौरान बड़ा हादसा, नदी में नाव पलटी, कई लोगों के डूबने की आशंका

घटना चंदौली के बबुरी थाना क्षेत्र में हुई, जहां टीन की नाव में सवार होकर 6 लोग छठ पूजा करने पहुंचे थे. नदी के अंदर कुछ लोग सेल्फी लेने लगे और हादसा हो गया.

उत्तर प्रदेश के चंदौली में सोमवार शाम छठ पूजा के दौरान बड़ा हादसा हो गया. बबुरी थाना क्षेत्र के कोदोचक गांव में एक नाव चंद्रप्रभा नदी में पलट गई. इसमें 6 लोग नदी में डूब गए. इनमें से तीन की मौत की खबर आ रही है. जबकि तीन किशोर हादसे के दौरान तैरकर किनारे पर आ लगे. बताया जा रहा है कि टीन की नाव में सवार सभी युवक छठ पूजा करने पहुंचे थे.

जानकारी के मुताबिक, यह हादसा सेल्फी लेने के चक्कर में हुआ. नाव पर सवार कुछ युवक सेल्फी लेने के लिए इधर-उधर हिलने लगे, जिससे नाव का संतुलन बिगड़ गया और वह पलट गई. अचानक हुए इस हादसे से हडकंप मच गया. आसपास मौजूद लोग बचाने के लिए नदी में कूद पड़े.

पुलिस और गोताखोर की टीम ने तीन किशोरों को तैरकर निकाल लिया, जबकि तीन अभी भी लापता हैं. अंधेरा होने का वजह से किशोरों की तलाश में काफी दिक्कतें आ रही हैं. बताया जा रहा है कि तीन लोग गहरे पानी में समा गए.

नदी में डूबने वाले युवकों के नाम

उपजिलाअधिकारी विनय मिश्रा ने बताया कि युवक दूसरे स्थान से छठ पूजा स्थल पर पहुंचे थे. इसी दौरान हादसा हो गया. पुलिस के मुताबिक, पानी में डूबने वाले युवकों की पहचान यश (16 वर्ष), पीयूष (13 वर्ष) और अरुण (13 वर्ष) के रूप में हुई है.

