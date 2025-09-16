BMW Accident Case: नवजोत को Nulife अस्पताल में भर्ती कराने क्यों ले गई थी गगनप्रीत? पुलिस जांच में चौंकाने वाला खुलासा

Delhi BMW Car Accident: पीड़िता संदीप कौर का आरोप है कि अगर उसके पति को समय पर प्राथमिक उपचार मिल जाता तो उनकी जान बचाई जा सकती थी. लेकिन आरोपी गगनदीप ने उसकी एक नही सुनी.

दिल्ली के बीएमडब्ल्यू एक्सिडेंट (Delhi BMW Accident) मामले में बड़ा खुलासा हुआ है. पुलिस जांच में सामने आया है कि पीड़िता संदीप कौर अपने खून में लहूलुहान पति को नजदीकी अस्पताल में ले जाने की गुहार लगाती रही, लेकिन आरोपी गगनप्रीत ने एक न सुनी और 19KM दूर नॉर्थ दिल्ली स्थित Nulife अस्पताल में भर्ती कराया. क्योंकि यह अस्पताल उसके करीबी का था.

संदीप कौर का आरोप है कि अगर उसके पति को समय पर प्राथमिक उपचार मिल जाता तो उनकी जान बचाई जा सकती थी. पुलिस ने Nulife अस्पताल के दस्तावेजों की जांच की तो पता चला है कि गगनप्रीत और अस्पताल मालिक के बीच नजदीकी संबंध हैं. शायद इस मामले का गलत एंगल घुमाने के लिए गगनप्रीत ने ऐसा किया.

वहीं, गगनप्रीत का कहना है कि उसने 20 किलोमीटर दूर मुखर्जी नगर के इस अस्पताल में इस लिए भर्ती कराया कि कोविड के समय मेरी बेटी का इलाज वहां बेहतर तरीके से हुआ था. जबकि जांच में खुलासा हुआ है कि अस्पताल के मालिक के साथ उसके निजी ताल्लुकात थे. पुलिस इस मामले में हर एंगर से जांच कर रही है.

क्या था पूरा मामला?

बता दें कि 14 सितंबर को दिल्ली छावनी मेट्रो स्टेशन के पास एक BMW कार ने केंद्रीय वित्त मंत्रालय में कार्यरत वरिष्ठ अधिकारी नवजोत सिंह की बाइक को टक्कर मार दी थी. इस हादसे में नवजोत, उनकी पत्नी संदीप कौर गंभीर रूप से घायल हो गए. हादसा उस वक्त हुआ जब वो बंगला साहिब से दर्शन करके लौट रहे थे. कार को गगनप्रीत चला रही थी.

