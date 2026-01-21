FacebookTwitterYoutubeInstagram
तकनीकी खराबी के कारण 2 घंटे देरी से स्विटजरलैंड पहुंचे अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप. ज्यूरिख एयरपोर्ट पर लैंड हुआ ट्रंप का विमान. एयरफोर्स वन में तकनीकी खराबी आई थी. | जोमैटो के CEO दीपेंदर गोयल ने दिया इस्तीफा. अब अल्बिंदर ढिंडसा जोमैटो के नए CEO होंगे.

प्रयागराज: वायुसेना विमान हादसे का सामने आया VIDEO, आसमान में लड़खड़ाता दिखा प्लेन

'हार्दिक के बिना अधूरी है टीम इंडिया...' पूर्व दिग्गज ने बताई Hardik Pandya की अहमियत, जानिए क्या कहा

Zomato के को-फाउंडर दीपिंदर गोयल ने छोड़ा Eternal का CEO पद, जानिए इस्तीफे की वजह, अब कौन संभालेगा जिम्मेदारी

कितनी पढ़ी-लिखी हैं सिमरन बाला जो रिपब्लिक डे परेड में संभालेंगी CRPF की कमान? जानें UPSC में लाई थीं कौन सी रैंक

ICC ODI Rankings: आईसीसी रैंकिंग में विराट कोहली से छिना नंबर-1 का ताज, रोहित को भी हुआ नुकसान; देखें टॉप-5 लिस्ट

तब्बू की जगह मोना सिंह! 'बॉर्डर 2' में सनी देओल संग दिखेगी नई केमिस्ट्री, जानें किन 5 नए चेहरों पर है सबकी नजर

BMC Mayor Election: क्या है एनसीपी का 3+2+1 का प्लान? जिसे मिलकर बना रहे चाचा-भतीजे, सपा को भी किया शामिल

BMC Mayor Election News: बीएमसी में कुल 227 सीटें हैं. मेयर बनने के लिए 114 पार्षदों का बहुमत चाहिए. महायुति के अलावा किसी को पूर्ण बहुमत नहीं मिला है. ऐसे में जोड़तोड़ की रणनीति शुरू हो गई है.

रईश खान

Updated : Jan 21, 2026, 04:34 PM IST

BMC Mayor Election: क्या है एनसीपी का 3+2+1 का प्लान? जिसे मिलकर बना रहे चाचा-भतीजे, सपा को भी किया शामिल

Ajit Pawar and Sharad Pawar (file photo)

बृहन्मुंबई म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन (BMC) चुनाव के नतीजों के बाद मेयर पद को लेकर घमासान मचा है. जहां एक तरफ बीजेपी और शिवसेना के बीच टकराव चल रहा है. वहीं, अजित पवार ने भी अपने चाचा शरद पवार के साथ मिलकर अलग नया फ्रंट बनाने की कवायद शुरू कर दी है. इसमें समाजवादी पार्टी को भी शामिल करने पर चर्चा हो रही है.

दरअसल, अजीत पवार की NCP ने मुंबई में तीन सीटों पर जीत दर्ज की. वहीं, शरद पवार की NCP (SP) को 1 सीट मिली औ दो सीटें समाजवादी पार्टी के खाते में गईं. सूत्रों की मानें तो अजित अपने चाचा शरद पवार के साथ यह रणनीति बनाने में जुटे हैं कि क्यों न 6 पार्षदों का अलग एक नया फ्रंट बना लिया जाए. इसमें सपा के 2 पार्षदों भी शामिल कर लेंगे.

उनका कहना है कि अगर 6 पार्षद मिलकर नया फ्रंट बनाएंगे, तो स्टैंडिंग कमेटी में 1 सीट, रिफॉर्म कमेटी में 1 सीट और एजुकेशन कमेटी में 1 सीट मिल जाएगी. इसके अलावा ग्रुप को छोटी कमेटी में भी जगह मिलने का चांस है.

इससे यह भी संकेत मिलने शुरू हो गए हैं कि चाचा-भतीजे की जोड़ी एक बार फिर साथ आती दिख रही हैं. महानगरपालिका चुनाव में शरद पवार और अजित पवार ने पुणे जिले की पिंपरी-चिंचवड़ महानगरपालिका में हाथ मिलाया था. हालांकि, यहां दोनों को कुछ खास सफलता नहीं मिली. बीएमसी चुनाव भले ही दोनों ने अलग-अलग लड़े हों, लेकिन भविष्य के समीकरणों को फिर से जिंदा कर दिया है.

अजित पवार ने अकेले लड़ा था चुनाव

बता दें कि अजित पवार की एनसीपी अकेले बृहन्मुंबई म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन (BMC) चुनाव में उतरी थी. वह महायुति का हिस्सा नहीं थे. जबकि शरद पवार की एनसीपी (एसपी) ने सपा के साथ गठबंधन में चुनाव लड़ा था. 

बीएमसी में कुल 227 सीटें हैं. मेयर बनने के लिए 114 पार्षदों का बहुमत चाहिए. भाजपा और एकनाथ शिंदे महायुति गठबंधन के तहत चुनाव मैदान में उतरे थे. जिसमें बीजेपी ने 89 सीटें और एकनाथ शिंदे की शिवसेना ने 29 सीटों पर जीत दर्ज की. इसके अलावा शिवसेना (यूबीटी) 65 सीटें, कांग्रेस 24 सीटें, AIMIM 8 सीटें और मनसे ने 6 सीटें हासिल कीं.

बीजेपी और एकनाथ शिंदे मिलकर मेयर बना सकते हैं. लेकिन दोनों में खींचतान चल रही है. शिंदे चाहते हैं कि मेयर का पद उसको दिया जाए, जो पार्टी के संस्थापक स्वर्गीय बाल ठाकरे के "सम्मान में" है. जिनकी जन्म शताब्दी अगले साल है. जबकि बीजेपी इस चुनाव में 89 सीटें जीतकर सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है. इसलिए वह भी मेयर का पद वह चाहती है. 

