BMC Mayor Election: क्या है एनसीपी का 3+2+1 का प्लान? जिसे मिलकर बना रहे चाचा-भतीजे, सपा को भी किया शामिल

बृहन्मुंबई म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन (BMC) चुनाव के नतीजों के बाद मेयर पद को लेकर घमासान मचा है. जहां एक तरफ बीजेपी और शिवसेना के बीच टकराव चल रहा है. वहीं, अजित पवार ने भी अपने चाचा शरद पवार के साथ मिलकर अलग नया फ्रंट बनाने की कवायद शुरू कर दी है. इसमें समाजवादी पार्टी को भी शामिल करने पर चर्चा हो रही है.

दरअसल, अजीत पवार की NCP ने मुंबई में तीन सीटों पर जीत दर्ज की. वहीं, शरद पवार की NCP (SP) को 1 सीट मिली औ दो सीटें समाजवादी पार्टी के खाते में गईं. सूत्रों की मानें तो अजित अपने चाचा शरद पवार के साथ यह रणनीति बनाने में जुटे हैं कि क्यों न 6 पार्षदों का अलग एक नया फ्रंट बना लिया जाए. इसमें सपा के 2 पार्षदों भी शामिल कर लेंगे.

उनका कहना है कि अगर 6 पार्षद मिलकर नया फ्रंट बनाएंगे, तो स्टैंडिंग कमेटी में 1 सीट, रिफॉर्म कमेटी में 1 सीट और एजुकेशन कमेटी में 1 सीट मिल जाएगी. इसके अलावा ग्रुप को छोटी कमेटी में भी जगह मिलने का चांस है.

इससे यह भी संकेत मिलने शुरू हो गए हैं कि चाचा-भतीजे की जोड़ी एक बार फिर साथ आती दिख रही हैं. महानगरपालिका चुनाव में शरद पवार और अजित पवार ने पुणे जिले की पिंपरी-चिंचवड़ महानगरपालिका में हाथ मिलाया था. हालांकि, यहां दोनों को कुछ खास सफलता नहीं मिली. बीएमसी चुनाव भले ही दोनों ने अलग-अलग लड़े हों, लेकिन भविष्य के समीकरणों को फिर से जिंदा कर दिया है.

अजित पवार ने अकेले लड़ा था चुनाव

बता दें कि अजित पवार की एनसीपी अकेले बृहन्मुंबई म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन (BMC) चुनाव में उतरी थी. वह महायुति का हिस्सा नहीं थे. जबकि शरद पवार की एनसीपी (एसपी) ने सपा के साथ गठबंधन में चुनाव लड़ा था.

बीएमसी में कुल 227 सीटें हैं. मेयर बनने के लिए 114 पार्षदों का बहुमत चाहिए. भाजपा और एकनाथ शिंदे महायुति गठबंधन के तहत चुनाव मैदान में उतरे थे. जिसमें बीजेपी ने 89 सीटें और एकनाथ शिंदे की शिवसेना ने 29 सीटों पर जीत दर्ज की. इसके अलावा शिवसेना (यूबीटी) 65 सीटें, कांग्रेस 24 सीटें, AIMIM 8 सीटें और मनसे ने 6 सीटें हासिल कीं.

बीजेपी और एकनाथ शिंदे मिलकर मेयर बना सकते हैं. लेकिन दोनों में खींचतान चल रही है. शिंदे चाहते हैं कि मेयर का पद उसको दिया जाए, जो पार्टी के संस्थापक स्वर्गीय बाल ठाकरे के "सम्मान में" है. जिनकी जन्म शताब्दी अगले साल है. जबकि बीजेपी इस चुनाव में 89 सीटें जीतकर सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है. इसलिए वह भी मेयर का पद वह चाहती है.

