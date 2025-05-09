Maharashtra Civic Polls: क्या ठाकरे ब्रदर्स का गठजोड़ दिखा पाएगा कमाल या BJP-कांग्रेस मारेगी बाजी? महाराष्ट्र में आज वोटिंग

महाराष्ट्र नगर निगम चुनाव में 3.48 करोड़ से ज्यादा मतदाता 5,908 उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला करेंगे. इसके लिए 39,092 मतदान केंद्र बनाए गए हैं.

महाराष्ट्र की 29 महानगरपालिकाओं के चुनावों के लिए आज यानी 15 जनवरी को मतदान होगा. सुबह 7:30 बजे से वोटिंग शुरू होगी. प्रशासन ने इसके लिए पूरी तैयारी कर ली है. कुल 2,869 सीटों पर चुनाव हो रहा है. जिसमें 3 करोड़ 48 लाख 79 हजार 337 मतदाता 15,908 उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला करेंगे. कुल 39,092 मतदान केंद्रों पर वोट डाले जाएंगे.

राज्य निर्वाचन आयोग के अनुसार, 15 जनवरी को मतदान सुबह 7:30 बजे से शाम 5:30 बजे तक होगा. मतगणना संबंधित स्थानों पर 16 जनवरी 2026 को सुबह 10 बजे से शुरू होगी. कुल मतदाताओं में 1 करोड़ 81 लाख 94 हजार 292 पुरुष, 1 करोड़ 66 लाख 80 हजार 449 महिलाएं और 4,596 अन्य मतदाता शामिल हैं. इनके लिए बनाए गए कुल 39,092 मतदान केंद्रों में से 3,196 मतदान केंद्रों को संवेदनशील घोषित किया गया है.

कहां-कहां होगा मतदान?

आयोग ने 29 महानगरपालिकाओं के सार्वत्रिक चुनावों का कार्यक्रम 15 दिसंबर 2025 को घोषित किया था. इसके अनुसार बृहन्मुंबई, छत्रपति संभाजीनगर, नवी मुंबई, वसई–विरार, कोल्हापुर, कल्याण–डोंबिवली, ठाणे, उल्हासनगर, नासिक, पुणे, पिंपरी–चिंचवड़, सोलापुर, अकोला, अमरावती, नागपुर, चंद्रपुर, लातूर, परभणी, भिवंडी–निजामपुर, मालेगांव, पनवेल, मीरा–भायंदर, नांदेड–वाघाला, सांगली–मिरज–कुपवाड़, जलगांव, धुले, अहिल्यनगर, इचलकरंजी और जालना महानगरपालिकाओं के लिए मतदान हो रहा है.

महानगरपालिका चुनावों के लिए पर्याप्त इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों (EVM) की व्यवस्था की गई है. इसके अंतर्गत 43,958 कंट्रोल यूनिट और 87,916 बैलेट यूनिट उपलब्ध कराई गई हैं. बृहन्मुंबई महानगरपालिका के लिए 11,349 कंट्रोल यूनिट और 22,698 बैलेट यूनिट की व्यवस्था की गई है.

बृहन्मुंबई को छोड़कर अन्य सभी 28 महानगरपालिकाओं के चुनाव बहु-सदस्यीय पद्धति से हो रहे हैं. बृहन्मुंबई महानगरपालिका में एक प्रभाग से केवल एक ही सदस्य चुना जाना है, इसलिए प्रत्येक मतदाता को केवल एक ही वोट देना होगा. शेष 28 महानगरपालिकाओं में बहु-सदस्यीय प्रभाग पद्धति के कारण प्रत्येक प्रभाग में सामान्यत चार सीटें होंगी. कुछ नगर निगम में तीन या पांच सीटें हो सकती हैं.

हर मतदाता को देने होंगे 3-4 वोट

बृहन्मुंबई को छोड़कर अन्य सभी महानगरपालिकाओं में प्रत्येक मतदाता को सामान्यतः चार वोट देने होंगे. कुछ स्थानों पर तीन से पांच वोट देने होंगे. बृहन्मुंबई महानगरपालिका में 227 प्रभाग हैं और सभी महानगरपालिकाओं को मिलाकर कुल 893 प्रभाग हैं. इनमें कुल 2,869 सीटें शामिल हैं. इन सीटों के लिए कुल 15,908 उम्मीदवार चुनावी मैदान में हैं.

(With IANS input)

