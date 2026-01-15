FacebookTwitterYoutubeInstagram
करोड़ों की लग्जरी गाड़ियां... CM योगी के करीबी, कौन हैं सतुआ बाबा? माघ मेले में क्यों बने चर्चा का केंद्र

अमेरिका ने शुरू किया गाजा संघर्ष को खत्म करने की योजना का दूसरा चरण, ये चीजे होंगी शामिल...

BMC Exit Poll 2026: ठाकरे ब्रॉदर्स या शिंदे-फडणवीस... बीएमसी पर किसका राज? जानें क्या कह रहे एग्जिट पोल्स

इन तारीखों पर जन्मे लोगों की तकदीर सोने की कलम से लिखी होती है, जिस चीज पर रखते हैं हाथ हो जाती है उनकी

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 10 सबसे खास IAS-IPS अफसर, हर बड़े फैसले में रहती है इनकी राय

टेस्ट, वनडे और टी20 में साल 2026 का पहला शतक लगाने वाले बल्लेबाज, इस फॉर्मेट में भारतीय बल्लेबाज का नाम

BMC Exit Poll 2026: ठाकरे ब्रॉदर्स या शिंदे-फडणवीस... बीएमसी पर किसका राज? जानें क्या कह रहे एग्जिट पोल्स

एग्जिट पोल्स के अनुमानों के मुताबिक, ठाकरे बंधु बड़े अंतर से पिछड़ते नजर आ रहे हैं, जबकि कांग्रेस के नेतृत्व वाले गठबंधन एक बार फिर निराशा हाथ लग रही है.

रईश खान

Updated : Jan 15, 2026, 10:05 PM IST

बृहन्मुंबई महानगरपालिका (BMC) समेत महाराष्ट्र की 29 नगर निगमों के लिए गुरुवार (15 जनवरी) को मतदान हुआ. 15,908 उम्मीदवारों की किस्मत ईवीएम में बंद हो गई है. वोटों की गिनती 16 जनवरी को सुबह 10 बजे से शुरू होगी. लेकिन उससे पहले तमाम एजेंसियों के एग्जिट पोल्स सामने आ गए हैं. जिनमें 'एकजुट' ठाकरे बंधुओं को कड़ी चुनौती के बावजूद सफलता नहीं मिलती दिखा रहे हैं. ज्यादातर एग्जिट पोल्स बीजेपी-शिवसेना गठबंधन को स्पष्ट और निर्णायक जनादेश दिखा रहे हैं.

एग्जिट पोल्स के अनुमानों के मुताबिक, ठाकरे बंधु बड़े अंतर से पिछड़ते नजर आ रहे हैं, जबकि कांग्रेस के नेतृत्व वाले गठबंधन एक बार फिर निराशा हाथ लग रही है. एग्जिट पोल्स के अनुसार, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाला महायुति गठबंधन उत्तर और दक्षिण भारत से आए प्रवासी मतदाताओं की पहली पसंद बनकर उभरा है. इसके अलावा मराठाओं के बड़े हिस्सा का वोट इस गठबंधन को मिलने की संभावना है.

Axis My India एग्जिट पोल
भाजपा–शिवसेना गठबंधन को 131 से 151 वार्डों में जीत का अनुमान लगाया है, जबकि शिवसेना (यूबीटी) के नेतृत्व वाले गठबंधन को 58 से 68 सीटें मिलने की संभावना है. कांग्रेस गठबंधन की हालत बुरी नजर आ रही है. उसको सर्वे में महज 12 से 16 सीटें मिलने की उम्मीद है.

जेवीसी एग्जिट पोल
महायुति गठबंधन 138 सीटें मिलने का अनुमान है. शिवसेना (यूबीटी) को 50-60 सीटें मिलने की संभावना है. कांग्रेस के नेतृत्व वाला गठबंधन काफी पीछे बताया गया है. उसके खाते में केवल 23 वार्ड आने का अनुमान है.

एक अन्य एजेंसी 'द सकाळ पोल' के मुताबिक, BMC चुनाव में मुकाबला बीजेपी–शिवसेना और शिवसेना (यूबीटी)–मनसे गठबंधन के बीच कड़ा हो सकता है. हालांकि, इसने भी भाजपा–शिवसेना गठबंधन को मजबूती वाली बढ़त दिखाई है. इस एजेंसी के अनुसार, भाजपा–शिवसेना गठबंधन 119 वार्ड जीत सकता है, जबकि शिवसेना (यूबीटी) को 75 वार्ड मिल सकते हैं. कांग्रेस की सीटें 20 से कम रहने का अनुमान है.

मेयर बनने के लिए कितनी सीटों की जरूरत
बीएमसी में कुल 227 सीटें हैं. मेयर बनने के लिए 114 सीटों की जरूरत है. बीएमसी देश का सबसे अमीर नगर निकाय माना जाता है, जिसपर अविभाजित शिवसेना 25 सालों से राज कर रही है. 16 जनवरी को फैसला हो जाएगा की इस बार किसका राज होगा.

बीएमसी चुनाव के लिए ठाकरे चचेरे भाई उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे करीब 20 वर्षों के राजनीतिक अलगाव के बाद एक साथ आए थे। उद्धव ठाकरे की शिवसेना (यूबीटी) और राज ठाकरे की मनसे ने भाजपा–शिवसेना गठबंधन की चुनौती से निपटने के लिए अपने पुराने मतभेद भुला दिए थे. इस चुनाव में शिवसेना (यूबीटी) ने करीब 160 वार्डों में उम्मीदवार उतारे, जबकि मनसे ने लगभग 53 सीटों पर प्रत्याशी खड़े किए.

इन तारीखों पर जन्मे लोगों की तकदीर सोने की कलम से लिखी होती है, जिस चीज पर रखते हैं हाथ हो जाती है उनकी
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 10 सबसे खास IAS-IPS अफसर, हर बड़े फैसले में रहती है इनकी राय
टेस्ट, वनडे और टी20 में साल 2026 का पहला शतक लगाने वाले बल्लेबाज, इस फॉर्मेट में भारतीय बल्लेबाज का नाम
होम कोचिंग देकर IAS पति ने पत्नी को भी बनाया अधिकारी, जानें इस पावर कपल की सफलता और प्रेम की कहानी
1 करोड़ की नौकरी पर लात मारकर शुरू किया बिजनेस, आज करोड़ों का है टर्नओवर
दिल टूटने के बाद भी लॉयल रहते हैं इन तारीखों में जन्मे लोग, क्या आपका बर्थडे भी है इसमें शामिल
माघ मेला प्रयागराज में मकर संक्रांति पर उमड़ा आस्था का सैलाब, 2 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालु करेंगे संगम स्नान
मकर संक्रांति के बाद बना रहा महालक्ष्मी राजयोग, इन 3 राशियों के जीवन में खुलेंगे तरक्की के रास्ते
72 साल बाद क्यों बदल जाएगी मकर संक्रांति की तारीख? जनवरी में इस तारीख पर हर साल होगी खिचड़ी, नहीं रहेगा कोई कंफ्यूजन
षटतिला एकादशी के अगले दिन द्वादशी पर जरूर करें तिल का दान, अश्वमेध यज्ञ का मिलता है फल
