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हिंदी न्यूज़भारत

भारत

नीली टी-शर्ट, नीली जींस और लाल टोपी... समाजवादी छात्र सभा की नई ड्रेस का क्या है सियासी मतलब, क्यों रंग बदल रही सपा?

यूपी में आगामी विधानसभा चुनाव से पहले समाजवादी पार्टी एक्शन मोड में है. सपा ने अपने छात्र संगठन समाजवादी छात्र सभा के लिए नया ड्रेस कोड जारी कर दिया है. नीली टी-शर्ट, नीली जींस और लाल टोपी छात्र सभा की अब नई ड्रेस होगी. आइए जानते हैं कि सपा के प्लान 'ब्लू' का मतलब क्या है?

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Manoj Mishra

Updated : Sep 09, 2026, 08:53 AM IST

नीली टी-शर्ट, नीली जींस और लाल टोपी... समाजवादी छात्र सभा की नई ड्रेस का क्या है सियासी मतलब, क्यों रंग बदल रही सपा?

अखिलेश यादव ने समाजवादी छात्र सभा के लिए नया ड्रेस जारी किया (इमेज क्रेडिट - X)

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  • यूपी में आगामी विधानसभा चुनाव के पहले सपा एक्शन मोड में है 
  • सपा ने अपने छात्र संगठन के ड्रेस कोड में बदलाव किया है
  • नीली टी-शर्ट, नीली जींस और लाल टोपी अब नया ड्रेस होगा 
  • आइए जानते हैं कि चुनाव से पहले सपा क्यों रंग बदल रही है?

यूपी में आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर सियासत तेज हो गई है. समाजवादी पार्टी ने अपने पारंपरिक रंग में बदलाव करते हुए समाजवादी छात्र सभा के लिए नया ड्रेस कोड जारी कर दिया है. पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कल लखनऊ स्थित पार्टी मुख्यालय में नया ड्रेस जारी किया. समाजवादी छात्र सभा की नई ड्रेस में नीली टी-शर्ट, नीली जींस और लाल टोपी शामिल है. ऐसे में आइए जानते हैं कि अखिलेश यादव के प्लान 'ब्लू' का क्या मतलब है और यह आगामी चुनाव में कितना कारगर होगा. 

छात्र सभा के लिए नया ड्रेस कोड जारी करते हुए सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने नीले रंग को लोकतंत्र, संविधान, बहुजन आंदोलन और अन्याय के खिलाफ संघर्ष का प्रतीक बताया. उन्होंने कहा कि नई पीढ़ी की सोच बदल रही है. इसलिए पार्टी की यूनिफॉर्म भी नई सोच के साथ, नई होनी चाहिए.

क्यों चुना नीला रंग?

अखिलेश यादव ने कहा कि नीला रंग बहुजन समाज और डॉ. भीमराव आंबेडकर से भी जुड़ा रहा है. सपा अध्यक्ष ने कहा कि नीला रंग लोकतांत्रिक मूल्यों, संविधान और नई सोच का प्रतीक है. उन्होंने यह भी कहा कि पार्टी ने नीले रंग को अपनी विचारधारा से जोड़ने का प्रयास किया है.

samajwadi party

यूनिफॉर्म का उद्देश्य केवल कपड़े तय करना नहीं है, बल्कि छात्रों के बीच एकरूपता और समानता की भावना पैदा करना भी है. उनके मुताबिक जब छात्र एक जैसी यूनिफॉर्म में साथ खड़े होते हैं तो सामाजिक असमानताएं पीछे छूट जाती हैं.

क्या है नई ड्रेस में नीली जींस का मतलब?

अखिलेश यादव ने नीली जींस के चयन को भी खास बताया. उन्होंने कहा कि कभी जींस फैक्ट्रियों, खदानों और खेतों में काम करने वाले मजदूरों का पहनावा हुआ करती थी और इसे अन्याय के खिलाफ बगावत के प्रतीक के तौर पर देखा जाता था.

samajwadi party

उन्होंने कहा कि आज जींस फैशन का हिस्सा बन चुकी है और नई पीढ़ी के बीच बेहद लोकप्रिय है. ऐसे में नीली जींस के जरिए पार्टी युवा सोच और वैश्विक नागरिक होने की भावना से भी जुड़ना चाहती है.

Gen Z और Gen Alpha पर सपा की नजर

समाजवादी पार्टी ने छात्रों के बीच अपनी पकड़ मजबूत करने के लिए शिक्षण संस्थानों में दो सप्ताह हफ्ते के 'छात्र जागरूकता सप्ताह' की भी घोषणा की है. पार्टी का फोकस खास तौर पर Gen Z और Gen Alpha के छात्रों पर है. अखिलेश यादव ने कहा कि पार्टी का मकसद सिर्फ छात्रों को सदस्य बनाना नहीं है, बल्कि उन्हें पार्टी की विचारधारा से जोड़ना और उनके साथ संवाद स्थापित करना भी है.

BJP पर साधा निशाना

नीले रंग को लेकर बीजेपी की आलोचना पर अखिलेश यादव ने पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक (PDA) का जिक्र किया. उन्होंने कहा कि PDA प्रगतिशील, सकारात्मक और लोकतांत्रिक है. उन्होंने कहा कि इसका उद्देश्य लोगों को जोड़ना, भाईचारा और सद्भाव बढ़ाना, संविधान का सम्मान करना और लोगों को विश्व नागरिक बनाना है.

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छात्रों को विदेश भेजने का भी दावा

अखिलेश यादव ने कहा कि अगर समाजवादी पार्टी की सरकार यूपी में बनती है तो  छात्र संघों के पुराने पदाधिकारियों की एक समिति बनाई जाएगी. इस समिति के सदस्यों को ऑक्सफोर्ड, कैम्ब्रिज और यूरोप के अन्य संस्थानों में भेजने की योजना होगी.

उन्होंने कहा कि इसका उद्देश्य यह समझना होगा कि विदेशों में छात्र अपनी आवाज कैसे उठाते हैं और वहां छात्र संगठन किस तरह काम करते हैं. इन अनुभवों को उत्तर प्रदेश में भी लागू करने की कोशिश की जाएगी.

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क्यों चुनाव से पहले रंगों की राजनीति कर रही सपा?

समाजवादी पार्टी की पहचान उसकी स्थापना से ही लाल टोपी और लाल रंग से जुड़ी रही है. अब छात्र सभा की ड्रेस में नीली टी-शर्ट और जींस को शामिल करना पार्टी की सामाजिक और राजनीतिक पहुंच को नए वर्गों तक बढ़ाने की कोशिश के तौर पर देखा जा सकता है.

खासकर PDA राजनीति, अंबेडकर और बहुजन प्रतीकों से नीले रंग का जुड़ाव देखते हुए सपा का यह कदम युवाओं और दलित-पिछड़े वर्गों के बीच अपनी राजनीतिक पहुंच मजबूत करने की रणनीति भी मानी जा रही है.

नई ड्रेस में लाल टोपी को बरकरार रखकर पार्टी ने अपनी पारंपरिक पहचान और नए सामाजिक-राजनीतिक संदेश, दोनों को साथ रखने की कोशिश की है.

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