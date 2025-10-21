FacebookTwitterYoutubeInstagram
रेलवे की NTPC नौकरियों के लिए कौन कर सकता है अप्लाई? क्लर्क से लेकर स्टेशन मास्टर तक बनने का मौका

डॉर्क सर्कल्स के लिए नहीं लगाना होगा कोई क्रीम या पेस्ट, ये एक्सरसाइज चेहरे पर करेंगे जादू

कौन हैं दिग्गज अभिनेता गोवर्धन असरानी की पत्नी? ऐसे पूरी की पति की आखिरी इच्छा

ये है दुनिया की सबसे लंबी नॉनस्टॉप फ्लाइट, उतरने से पहले नेटफ्लिक्स की एक सीरीज निपटा देंगे आप!

इन देशों में सबसे ज्यादा लंबी और हेल्दी लाइफ जीते हैं लोग, जानिए भारत में जीवन प्रत्याशा का स्टेट्स क्या है?

खुश रहने का ये है 7 हिट फार्मूला, नेचुरली शरीर में बढ़ने लगेगा हैप्पी हार्मोन

भारत

दिल्ली में दमघोंटू हवा का पंजाब पर मढ़ा दोष, BJP के अमित मालवीय ने AAP सरकार पर साधा निशाना

बीजेपी नेता अमित मालवीय ने राजधानी दिल्ली में बढ़ते वायु प्रदूषण के स्तर के लिए पंजाब की आप सरकार को जिम्मेदार ठहराया है. उन्होंने अरविंद केजरीवाल की पार्टी पर आरोप लगाते हुए कहा कि दिल्ली पर अभी भी उनकी काली साया मंडरा रही है...

जया पाण्डेय

Updated : Oct 21, 2025, 12:51 PM IST

दिल्ली में दमघोंटू हवा का पंजाब पर मढ़ा दोष, BJP के अमित मालवीय ने AAP सरकार पर साधा निशाना

बीजेपी नेता अमित मालवीय ने राजधानी दिल्ली में बढ़ते वायु प्रदूषण के स्तर के लिए आम आदमी पार्टी (आप) शासित पंजाब सरकार को जिम्मेदार ठहराया है. एक्स पर एक पोस्ट में मालवीय ने दावा किया कि दिवाली या पटाखे नहीं, बल्कि पंजाब में पराली जलाने की प्रथा दिल्ली और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (एनसीआर) में वायु प्रदूषण का अहम कारण है.

उन्होंने दिल्ली की खराब वायु गुणवत्ता के लिए आप को जिम्मेदार ठहराया और कहा कि पराली जलाने के मामले में पार्टी की निष्क्रियता, पारंपरिक त्योहारों के आयोजनों की तुलना में प्रदूषण में अधिक योगदान देती है. मालवीय ने एक्स पर लिखा, 'जब तक अरविंद केजरीवाल शासित पंजाब पराली जलाना बंद नहीं करता, दिल्ली और एनसीआर का दम घुटता रहेगा. आम आदमी पार्टी के पापों के लिए दीपावली को दोष देना बंद करें. यह उनका धुआं है न कि त्योहार के दीये या पटाखे का, जो दिल्ली के आसमान को काला कर रहे हैं. उनकी काली छाया अभी भी राजधानी पर मंडरा रही है.'

दिल्ली की वायु गुणवत्ता हुई बहुत खराब

दिवाली के एक दिन बाद मंगलवार की सुबह राष्ट्रीय राजधानी नई दिल्ली में घने और भारी धुंध की चादर छाई रही और वायु गुणवत्ता बिगड़कर 'बहुत खराब' श्रेणी में पहुंच गई. दिल्ली के अधिकतर जगहों को 'रेड जोन' में चिह्नित किया गया. केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) के अनुसार आज सुबह 10 बजे तक दिल्ली में समग्र वायु गुणवत्ता सूचकांक (एक्यूआई) 359 रहा.

सीपीसीबी के अनुसार सुबह 10 बजे तक बवाना में एक्यूआई 432 दर्ज किया गया, जहांगीरपुरी में एक्यूआई 405, अशोक विहार में एक्यूआई 408 और वजीरपुर में एक्यूआई 408 के साथ सबसे अधिक प्रभावित क्षेत्र बने हुए हैं, जहां वायु गुणवत्ता 'गंभीर' श्रेणी में है. 0-50 के बीच AQI को अच्छा, 51-100 के बीच को संतोषजनक, 101-200 के बीच को मध्यम, 201-300 के बीच को खराब, 301-400 के बीच को बहुत खराब और 401-500 के बीच को गंभीर माना जाता है.

दिवाली के बाद वायु प्रदूषण बढ़ने से दिल्ली के निवासियों को सांस लेने में कठिनाई और आंखों में जलन होने लगी. दिवाली से पहले सुप्रीम कोर्ट ने राष्ट्रीय राजधानी में आतिशबाजी पर अपने पहले के पूर्ण प्रतिबंध में ढील दे दी और कुछ शर्तों के साथ ग्रीन पटाखों की बिक्री और उपयोग की अनुमति दी थी. वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (सीएक्यूएम) ने रविवार को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान (जीआरएपी) के चरण 2 को तत्काल प्रभाव से लागू कर दिया.

अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगल, फेसबुक, x, इंस्टाग्राम, यूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से.

