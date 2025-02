Political controversy over Murmu comment: भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के सांसदों ने सोमवार को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू पर 'बेचारी' टिप्पणी को लेकर सोनिया गांधी के खिलाफ विशेषाधिकार हनन का प्रस्ताव पेश किया.

न्यूज एजेंसी ANI के मुताबिक, भाजपा सांसदों ने राज्यसभा सांसद सोनिया गांधी द्वारा 'सर्वोच्च पद की गरिमा को कम करने के इरादे से भारत के राष्ट्रपति के खिलाफ अपमानजनक और निंदनीय शब्दों का उपयोग करके' संसदीय विशेषाधिकार, नैतिकता और मर्यादा के उल्लंघन का नोटिस पेश किया.

सोनिया गांधी ने 31 जनवरी को संसद के संयुक्त अधिवेशन में राष्ट्रपति मुर्मू के संबोधन के दौरान उन्हें 'बेचारी' कहकर विवाद खड़ा कर दिया था. सांसदों ने राज्यसभा के सभापति को लिखा, 'हम हाल ही में राज्यसभा सांसद सोनिया गांधी द्वारा भारत के माननीय राष्ट्रपति के खिलाफ की गई कुछ असंसदीय, अपमानजनक और अपमानजनक टिप्पणियों के बारे में बहुत निराशा के साथ लिख रहे हैं, जो गंभीर विचार और अनुशासनात्मक कार्रवाई की मांग करती हैं.'

'सोनिया गांधी की आदिवासी विरोधी मानसिकता'

सांसदों ने आरोप लगाया कि यह बयान सोनिया गांधी की 'एलीट क्लास और आदिवासी विरोधी मानसिकता को दिखाता है.' और उन्होंने दावा किया कि 'सोनिया गांधी को अभी भी आदिवासी गरीबों के संघर्ष और संवेदनशीलता को समझना बाकी है.' सांसदों ने चेयरमैन से कहा, 'इस मुद्दे की गंभीरता को देखते हुए, हम आपसे विनम्रतापूर्वक आग्रह करते हैं कि आप इस मामले का संज्ञान लें और सोनिया गांधी के खिलाफ उचित अनुशासनात्मक कार्रवाई शुरू करें.' 'ऐसी कार्रवाई न केवल संसदीय नियमों की पवित्रता को बनाए रखने के लिए बल्कि शिष्टाचार और आपसी सम्मान के सिद्धांतों को मजबूत करने के लिए भी जरूरी है जो हमारे लोकतांत्रिक संस्थानों के प्रभावी कामकाज के लिए आधारभूत हैं.'

BJP MPs move Notice for Breach of Parliamentary Privilege, Ethics and Propriety "through usage of derogatory and slanderous words against President of India with the motive to lower the dignity of the highest office" by Rajya Sabha MP Sonia Gandhi. pic.twitter.com/8N695xgPl6