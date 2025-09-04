पश्चिम बंगाल विधानसभा में भिड़े BJP-TMC के विधायक, जमकर हुई हाथापाई, मार्शलों ने बाहर निकाला, चीफ व्हिप सस्पेंड, Video

विधानसभा में सीएम ममता बनर्जी के भाषण के दौरान बीजेपी विधायक आसन में आ गए और नारेबाजी करने लगे. इस दौरान टीएमसी और बीजेपी विधायक आपस में भिड़ गए.

पश्चिम बंगाल विधानसभा में गुरुवार को जबरदस्त हंगामा देखने को मिला. सत्ता पक्ष टीएमसी और विपक्ष बीजेपी के विधायक आपस में भिड़ गए. सदन के अंदर दोनों पार्टियों के नेताओं में जमकर हाथापाई हुई. विधानसभा अध्यक्ष को मार्शल बुलाने पड़े और सभी को बाहर निकलवाया. इसके बाद स्पीकर भाजपा व्हिप शंकर घोष को सस्पेंड कर दिया गया.

दरअसल, पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी विधानसभा में वोटर लिस्ट में गड़बड़ी को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृहमंत्री अमित शाह पर निशाना साध रही थीं. उन्होंने कहा कि बीजेपी भ्रष्ट और वोट चोरों की पार्टी है. बीजेपी बांग्ला और बंगाल विरोधी है. वह बंगाल की जनता के उत्पीड़न के बारे में संसद में चर्चा ही नहीं करना चाहती. लेकिन हम ऐसा नहीं होने देंगे.

मार्शलों ने BJP विधायकों को बाहर निकाला

सीएम ममता ने कहा कि हम हिंदी या किसी अन्य भाषा के खिलाफ नहीं हैं, लेकिन बीजेपी बंगाली विरोधी है. उसकी मानसकिता तानाशाही और औपनिवेशिक वाली है, जिससे बंगाल को अपना उपनिवेश बनाना चाहती है. मुख्यमंत्री के बयान पर बीजेपी ने आपत्ति जताई और हंगामा करना शुरू कर दिया. इसपर स्पीकर ने उन्हें रोकने की कोशिश की. लेकिन जब वो नहीं माने तो स्पीकर ने मार्शल बुलाकर बीजेपी विधायकों को बाहर निकलवा दिया.

बीजेपी विधायक आसन में आ गए और 'जय श्री राम' के नारे लगाने लगे. इस दौरान टीएमसी और बीजेपी विधायकों में झड़प हो गई. मार्शलों को बीच-बचाव करना पड़ा. बीजेपी नेता सुवेंदु अधिकारी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक वीडियो पोस्ट किया है. जिसमें उन्होंने लिखा, 'आज पश्चिम बंगाल विधानसभा में ममता बनर्जी और उनके गुलाम प्रशासन द्वारा लोकतंत्र की हत्या कर दी.'

विधानसभा स्पीकर बिमान बनर्जी ने भाजपा के चीफ व्हिप शंकर घोष को निलंबित कर दिया गया है. बता दें कि ममता सरकार ने 1 सितंबर से तीन दिन का विशेष सत्र बुलाया था. लेकिन 3 सितंबर को करम पूजा के कारण राजकीय छुट्टी होने की वजह से सत्र एक दिन आगे यानी 4 सितंबर तक कर दिया गया. लेकिन सदन में सीएम ममता के वक्तव्य शुरू होते ही बीजेपी विधायकों ने हंगामा शुरू कर दिया. जिसके बाद सदन की कार्यवाही स्थगित करनी पड़ी.

