BJP-SAD Alliance: 2022 का पंजाब विधानसभा चुनाव दोनों दलों ने अलग-अलग लड़ा, जिसमें बीजेपी को सिर्फ 2 सीटों पर जीत मिली थी. वहीं, अकाली दल 3 सीटें ही जीत सका था.

दिल्ली के BJP मुख्यालय में संयुक्त प्रेस कांफ्रेंस में गठबंधन का ऐलान किया गया

प्रेस कांफ्रेंस में अमित शाह, नितिन नवीन और सुखबीर सिंह बादल मौजूद रहे

BJP-SAD Alliance: पंजाब की राजनीति में 24 नवंबर को नया सियासी मोड आया. बीजेपी और शिरोमणि अकाली दल (SAD) करीब 6 साल बाद फिर एक साथ हुए. दोनों पार्टियां पंजाब में आगामी विधानसभा चुनाव मिलकर लड़ेंगी. बीजेपी और अकाली दल ने गुरु नानक जयंती के मौके पर मंगलवार को गठबंधन का ऐलान कर दिया. प्रेस कांफ्रेंस में अमित शाह ने कहा कि यह पंजाब में हिंदू-सिक्ख भाईचारे का सबसे बड़ा गठबंधन है. पंजाब से नशा खत्म करना हमारा लक्ष्य होगा. शाह ने कहा कि अकादी दल बड़े भाई की भूमिका में रहेगा.

केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन और शिरोमणि अकाली दल (एसएडी) के अध्यक्ष सुखबीर सिंह बादल ने संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस में गठबंधन का ऐलान किया. बादल ने कहा कि पंजाब के विकास के लिए गठबंधन किया गया है. उन्होंने कहा कि हमें पंजाब को बचाने की जरूरत है. कांग्रेस के बाद आम आदमी पार्टी राज्य को लूट रही है. वहीं अमित शाह ने कहा कि हम मिलकर राज्य से भ्रष्टाचार दूर करेंगे. अकाली दल के साथ हमारा अटूट रिश्ता है और SAD एनडीए का पुराना साथी है. शाह ने कहा कि गठबंधन भाईचारे की मिशाल बनेगा.

अमित शाह ने बताया कौन बनेगा CM?

गठबंधन के ऐलान के साथ ही अमित शाह ने यह भी बता दिया कि पंजाब चुनाव में मुख्यमंत्री कौन होगा. उन्होंने कहा कि अकाली दल गठबंधन में बड़े भाई की भूमिका में रहेगा और बड़ा भाई ही सीएम बनता है. इस बयान से स्पष्ट है कि गठबंधन की सरकार बनने पर मुख्यमंत्री का चेहरा अकाली दल की ओर से होगा. उन्होंने कहा कि दिसंबर 2029 तक पंजाब को नशामुक्त बनाया जाएगा. शाह ने कहा कि दोनों पार्टियां पंजाब की सभी 117 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ेंगी. वहीं अभी दोनों के बीच सीट शेयरिंग को लेकर कोई ऐलान नहीं किया गया.

2020 में टूटा अकाली-बीजेपी का साथ, अब हुए एक

BJP और अकाली दल का गठबंधन सितंबर 2020 में टूट गया था. केंद्र सरकार के तीन कृषि कानूनों के विरोध में SAD ने NDA से अलग होने का फैसला किया था. उस समय अकाली दल ने किसानों के मुद्दे पर BJP से करीब 24 साल पुराना गठबंधन तोड़ दिया था. कृषि कानून वापस लिए जाने के करीब 6 साल बाद अब दोनों दल फिर से एक साथ हो गए हैं.

2027 के विधानसभा चुनाव पर नजर

दोनों पार्टियों का गठबंधन 2027 के पंजाब विधानसभा चुनाव के लिए किया गया है. राज्य में कुल 117 विधानसभा सीटें हैं. गठबंधन की वापसी के साथ ही दोनों दलों के बीच सीटों के बंटवारे को लेकर बातचीत भी महत्वपूर्ण हो गई है. सीट शेयरिंग की शर्तों को लेकर अभी अंतिम तस्वीर सामने नहीं आई है.

पहले क्या था SAD- BJP में सीट शेयरिंग का फाॅर्मूला?

राजनीतिक विश्लेषक विनोद शुक्ला ने कहा कि पुराने गठबंधन में अकाली दल 94 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ता था, जबकि BJP के हिस्से में 23 सीटें आती थीं. अब सीट शेयरिंग को लेकर नए सिरे से बातचीत की संभावना जताई जा रही है, क्योंकि पहले और अब की स्थिति में बहुत अंतर है. BJP अब पहले की तुलना में अधिक सीटों की मांग कर सकती है. उन्होंने कहा कि कौन कितनी सीटों पर चुनाव लड़ेगा? यह दोनों दलों के बीच सीट बंटवारे के बाद ही क्लियर होगा.

#WATCH | Delhi: Formally announcing the Bharatiya Janata Party (BJP)–Shiromani Akali Dal (SAD) alliance for the 2027 Punjab Assembly elections, Union Home Minister Amit Shah says, "Under the leadership of our National President, a meeting just concluded in his room today, in which prominent leaders of both the Shiromani Akali Dal (SAD) and the Bharatiya Janata Party (BJP) sat together and took a decision that the next Punjab Legislative Assembly election will be contested jointly by the BJP and the Akali Dal, and from today, the Akali Dal will function in politics as an official partner of the NDA." — ANI (@ANI) November 24, 2026

पिछले चुनाव में कैसा रहा दोनों का प्रदर्शन?

गठबंधन खत्म होने के बाद 2022 का पंजाब विधानसभा चुनाव दोनों पार्टियों ने अलग-अलग लड़ा. बीजेपी को सिर्फ 2 सीटों पर जीत मिली थी. वहीं, अकाली दल 3 सीटें ही जीत सका था. वहीं आम आदमी पार्टी ने 117 में से 92 सीटें जीतकर सरकार बनाई थी. ऐसे में 2027 के चुनाव से पहले दोनों पुराने सहयोगियों का फिर साथ आना राज्य की राजनीति में नए समीकरण बनाना तय माना जा रहा है.

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