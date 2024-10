महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के लिए भारतीय जनता पार्टी ने सोमवार को उम्मीदवारों की तीसरी लिस्ट जारी कर दी है. पार्टी ने 25 प्रत्याशियों के नाम का ऐलान किया है. बीजेपी ने नागपुर पश्चिम से सुधाकर कोहले और नागपुर-उत्तर से मिलिंद पांडुरंग माने को टिकट दिया है. इससे पहले बीजेपी ने 99 की पहली लिस्ट और 22 उम्मीदवारों की दूसरी लिस्ट जारी कर चुकी है. अब तक 146 नामों की घोषणा हो चुकी है.

बीजेपी ने नागपुर-मध्य सीट से प्रवीण प्रभाकरराव दटके, सावनेर से आशीष रंजीत देशमुख, कटोल से चरणसिंग ठाकुर, आर्वी से सुमित वानखेड़े, साकोली से अविनाश ब्राह्मणकर, चंद्रपुर से किशोर जोरगेवार, वसई से स्नेहा दुबे, बोरीवली से संजय उपाध्याय, वर्सोवा से भारती हेमंत लव्हेकर और लातूर शहर से अर्चना चाकुरकर को उम्मीदवार बनाया है.

इसी प्रकार कराड उत्तर सीट से मनोज घोरपड़े, मालशिरस से राम सतपुते, आष्टी से सुरेश धस, घाटकोपर पूर्व से पराग शाह और मुर्तिजापुर से हरीश पिंपले को टिकट दिया गया है. विधानसभा चुनाव के लिए भाजपा ने गत शनिवार को 22 उम्मीदवारों की दूसरी सूची जारी की थी. इससे पहले भाजपा ने अपनी पहली सूची में 99 उम्मीदवारों की घोषणा की थी. इस सूची में उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस समेत तमाम दिग्गज नेताओं के नाम शामिल थे.

महायुति और MVA में टकराव

देवेंद्र फडणवीस नागपुर दक्षिण-पश्चिम से उम्मीदवार हैं, जबकि प्रदेश इकाई के अध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुले, मंत्री गिरीश महाजन, सुधीर मुनगंटीवार, अतुल सावे जैसे वरिष्ठ नेताओं को भी टिकट दिया गया. महाराष्ट्र में बीजेपी महायुति गठबंधन का हिस्सा है. बीजेपी, एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली शिवसेना और अजित पवार की NCP मिलकर चुनावी मैदान में है.

