FacebookTwitterYoutubeInstagram
Advertisement
  • LATEST
20 बार हुई रिजेक्ट, कबाड़ में फेंक दी गई थी फिल्म की स्क्रिप्ट; फिर ऐसे बनी रातोंरात ब्लॉकबस्टर

20 बार हुई रिजेक्ट, कबाड़ में फेंक दी गई थी फिल्म की स्क्रिप्ट; फिर ऐसे बनी रातोंरात ब्लॉकबस्टर

'विराट-रोहित और गिल के साथ खेलना...' अफगानिस्तान के खिलाफ सीरीज से पहले हर्ष दुबे ने दिया बड़ा बयान

'विराट-रोहित और गिल के साथ खेलना...' अफगानिस्तान के खिलाफ सीरीज से पहले हर्ष दुबे ने दिया बड़ा बयान

RUHS CUET Result 2026: राजस्थान के मेडिकल कॉलेजों में एडमिशन का रास्ता साफ, इस डायरेक्ट लिंक से तुरंत चेक करें रिजल्ट

RUHS CUET Result 2026: राजस्थान के मेडिकल कॉलेजों में एडमिशन का रास्ता साफ, इस डायरेक्ट लिंक से तुरंत चेक करें रिजल्ट

  • PHOTOS
  • ENTERTAINMENT
डायन, भूत और रोंगटे खड़े कर देने वाली दहशत! 2005 में आई 122 मिनट की वो Horror Film, जिसे देख थर्रा उठेगी रूह

डायन, भूत और रोंगटे खड़े कर देने वाली दहशत! 2005 में आई 122 मिनट की वो Horror Film, जिसे देख थर्रा उठेगी रूह

भूत जैसी शार्क और शीश महल के कीड़े, वैज्ञानिकों ने खोज निकाली समुद्र की 'एलियन' दुनिया

भूत जैसी शार्क और शीश महल के कीड़े, वैज्ञानिकों ने खोज निकाली समुद्र की 'एलियन' दुनिया

Salman Khan संग डेब्यू करने वाली वो एक्ट्रेस कौन है? जिन्होंने बिना आवाज-डायलॉग के ही करोड़ों फैंस को बनाया दीवाना; बनीं साइलेंट सुपरस्टार

Salman Khan संग डेब्यू करने वाली वो एक्ट्रेस कौन है? जिन्होंने बिना आवाज-डायलॉग के ही करोड़ों फैंस को बनाया दीवाना; बनीं साइलेंट सुपरस्टार

Homeभारत

भारत

साउथ के 'स‍िंघम' K. Annamalai को लेकर बीजेपी में टेंशन, इस्‍तीफे को लेकर बना सस्‍पेंस

तम‍िलनाडु में बीजेपी की सि‍यासत का चेहरा रहे के.अन्‍नामलाई ने जब मंगलवार को बीजेपी के आलाकमान से मुलाकात की तो कयास उठने लगे क‍ि अब वह अलग राह लेने वाले हैं.

Latest News

डीएनए हिंदी वेब डेस्क

Updated : Jun 03, 2026, 02:40 PM IST

साउथ के 'स‍िंघम' K. Annamalai को लेकर बीजेपी में टेंशन, इस्‍तीफे को लेकर बना सस्‍पेंस

के.अन्‍नामलाई (Image Source- X/@annamalai_k)

Add DNA as a Preferred Source

TRENDING NOW

तम‍िलनाडु की राजनीत‍ि के 'स‍िंघम' कहलाए जाने वाले पूर्व आईपीएस के.अन्‍नामलाई एक बार फ‍िर से चर्चा में हैं. 2021 से 2025 तक धुर ह‍िंदी व‍िरोधी राज्‍य तम‍िलनाडु में बीजेपी के प्रदेश अध्‍यक्ष रहे अन्‍नामलाई ने बीजेपी को साउथ में खड़ा क‍िया और वोट शेयर 3.6 से 11.2 फीसद बढ़ाने में बड़ी भूम‍िका न‍िभाई. वही अन्‍नामलाई अब बीजेपी से ही छुटकारा पाना चाहते हैं और अकेले ही राज्‍य की राजनीत‍ि में कमाल करने की सोच रहे हैं.

यही वजह है क‍ि मंगलवार (2 जून 2026) को जब अन्‍नामलाई द‍िल्‍ली में आकर गृहमंत्री अम‍ित शाह, बीजेपी के संगठन महामंत्री बीएल संतोष और बीजेपी प्रदेश अध्‍यक्ष न‍ित‍िन नबीन से म‍िले तो राजनीत‍िक हलको में हलचल मच गई. खबरें तो यहां तक आ गईं थी क‍ि अन्‍नामलाई ने बीजेपी छोड़ दी है जो बात बाद में कयास साब‍ित हुई. लेक‍िन, इस मामले में एक बात तो स्‍पष्‍ट नजर आ रही है क‍ि अन्‍नामलाई अब बीजेपी से अलग राह अपनाने का मन बना चुके हैं और कभी भी वह जमीनी हकीकत समझते हुए बीजेपी का साथ छोड़ सकते हैं.

के. अन्‍नामलाई क्‍यों छोड़ रहे हैं बीजेपी का साथ?

इस बार तम‍िलनाडु व‍िधानसभा चुनावों में बीजेपी को बहुत उम्‍मीद थी क‍ि वह राज्‍य में अच्‍छा प्रदर्शन करेगी, लेक‍िन उसे स‍िर्फ एक सीट पर जीत म‍िली, लेक‍िन वोट शेयर 11 से घटकर 3 फीसद रह गया. वहीं, साउथ के स‍िने स्‍टार और TVK पार्टी के मुख‍िया सी. जोसेफ विजय ने धमाका करते हुए 234 में से 108 सीटें जीत लीं और कांग्रेस की मदद से सरकार भी बना ली. इसका असर बीजेपी पर गहरा पड़ रहा है और एक समय बीजेपी के ल‍िए साउथ का बड़ा चेहरा अन्‍नामलाई बगावती सुर में हैं. उन्‍हें ऐसा लग रहा है क‍ि दक्षिण में अभी बीजेपी की सत्ता दूर है और यहां की राजनीत‍ि अभी भी उत्तर भारतीय व‍िरोधी ही है.

बीजेपी के साउथ म‍िशन पर क्‍या हो सकता है असर?

बीजेपी ने तम‍िलनाडु व‍िधानसभा चुनावों से पहले भले ही अन्‍नामलाई को दरक‍िनार कर बीजेपी का नया अध्यक्ष नैनार नागेंद्रन को बनाया था, लेक‍िन अब यही दांव उलटा पड़ता नजर आ रहा है. बीजेपी, तम‍िलनाडु व‍िधानसभा चुनाव में बेहतर प्रदर्शन तो कर नहीं पाई, अब उनका साउथ का बड़ा चेहरा भी अलग राह अपनाने की मंशा जाह‍िर कर चुका है.

अगर ऐसा होता है बीजेपी को लंबे समय में इसका नुकसान उठाना पड़ सकता है. यही वजह है क‍ि बीजेपी इस प्रयास में है क‍ि अन्‍नामलाई बीजेपी में बने रहें और उनकी दक्षिण व‍िजय के सपने को पूरा करने में मदद करें. कयास यह भी लग रहे हैं क‍ि अन्‍नामलाई 7 जून को बीजेपी की सदस्‍यता से इस्‍तीफा दे सकते हैं, लेक‍िन अभी इस बारे में अन्‍नामलाई और बीजेपी की तरफ से कोई भी आध‍िकार‍िक बयान नहीं द‍िया गया है.

Read More
Advertisement
सर्वाधिक देखे गए
डायन, भूत और रोंगटे खड़े कर देने वाली दहशत! 2005 में आई 122 मिनट की वो Horror Film, जिसे देख थर्रा उठेगी रूह
डायन, भूत और रोंगटे खड़े कर देने वाली दहशत! 2005 में आई 122 मिनट की वो Horror Film, जिसे देख थर्रा उठेगी रूह
भूत जैसी शार्क और शीश महल के कीड़े, वैज्ञानिकों ने खोज निकाली समुद्र की 'एलियन' दुनिया
भूत जैसी शार्क और शीश महल के कीड़े, वैज्ञानिकों ने खोज निकाली समुद्र की 'एलियन' दुनिया
Salman Khan संग डेब्यू करने वाली वो एक्ट्रेस कौन है? जिन्होंने बिना आवाज-डायलॉग के ही करोड़ों फैंस को बनाया दीवाना; बनीं साइलेंट सुपरस्टार
Salman Khan संग डेब्यू करने वाली वो एक्ट्रेस कौन है? जिन्होंने बिना आवाज-डायलॉग के ही करोड़ों फैंस को बनाया दीवाना; बनीं साइलेंट सुपरस्टार
Annapurna Bhandar Yojana: इस योजना के तहत महिलाओं के खाते में हर महीने आएंगे 3000 रुपये, जानें पात्रता और आवेदन प्रक्रिया
इस योजना के तहत महिलाओं के खाते में हर महीने आएंगे 3000 रुपये, जानें पात्रता और आवेदन प्रक्रिया
भारत का वो रेलवे स्टेशन जहां कुली भी अलाउड नहीं हैं, जानिए क्यों है ऐसी पाबंदी
भारत का वो रेलवे स्टेशन जहां कुली भी अलाउड नहीं हैं, जानिए क्यों है ऐसी पाबंदी
MORE
Advertisement
धर्म
Ratna Shastra: कौन-सा रत्न पहनने से चमकता है भाग्य? राशि के अनुसार जानें अपना शुभ रत्न और इसके लाभ
कौन-सा रत्न पहनने से चमकता है भाग्य? राशि के अनुसार जानें अपना शुभ रत्न और इसके लाभ
Vastu Tips: घर में रखा एक्वेरियम बदल सकता है किस्मत, लेकिन गलत दिशा में रखने से बढ़ सकती हैं आर्थिक और मानसिक परेशानियां
घर में रखा एक्वेरियम बदल सकता है किस्मत, लेकिन गलत दिशा में रखने से बढ़ सकती हैं आर्थिक और मानसिक परेशानियां
Numerology: आंखों में किरकिरी बनकर क्यों चुभते हैं ये 4 मूलांक, जानिए क्यों लोग इनसे खुन्नस खाकर करते हैं साजिश, लेकिन फिर भी...
आंखों में किरकिरी बनकर क्यों चुभते हैं ये 4 मूलांक, जानिए क्यों लोग इनसे खुन्नस खाकर करते हैं साजिश, लेकिन फिर भी...
Numerology: स्वभाव से बहुत जिद्दी होते हैं इस मूलांक के लोग, लेकिन दिल के होते हैं बेहद साफ, हर हाल में पाते हैं सफलता
स्वभाव से बहुत जिद्दी होते हैं इस मूलांक के लोग, लेकिन दिल के होते हैं बेहद साफ, हर हाल में पाते हैं सफलता
Rahu Gochar: राहु इन राशियों देने आ रहे मनचाहा गिफ्ट, किस्मत लेगी 100 डिग्री टर्न, जॉब-पैसा मिलने से लाइफ होगी चकाचक  
राहु इन राशियों देने आ रहे मनचाहा गिफ्ट, किस्मत लेगी 100 डिग्री टर्न, जॉब-पैसा मिलने से लाइफ होगी चकाचक
MORE
Advertisement