तम‍िलनाडु में बीजेपी की सि‍यासत का चेहरा रहे के.अन्‍नामलाई ने जब मंगलवार को बीजेपी के आलाकमान से मुलाकात की तो कयास उठने लगे क‍ि अब वह अलग राह लेने वाले हैं.

तम‍िलनाडु की राजनीत‍ि के 'स‍िंघम' कहलाए जाने वाले पूर्व आईपीएस के.अन्‍नामलाई एक बार फ‍िर से चर्चा में हैं. 2021 से 2025 तक धुर ह‍िंदी व‍िरोधी राज्‍य तम‍िलनाडु में बीजेपी के प्रदेश अध्‍यक्ष रहे अन्‍नामलाई ने बीजेपी को साउथ में खड़ा क‍िया और वोट शेयर 3.6 से 11.2 फीसद बढ़ाने में बड़ी भूम‍िका न‍िभाई. वही अन्‍नामलाई अब बीजेपी से ही छुटकारा पाना चाहते हैं और अकेले ही राज्‍य की राजनीत‍ि में कमाल करने की सोच रहे हैं.

यही वजह है क‍ि मंगलवार (2 जून 2026) को जब अन्‍नामलाई द‍िल्‍ली में आकर गृहमंत्री अम‍ित शाह, बीजेपी के संगठन महामंत्री बीएल संतोष और बीजेपी प्रदेश अध्‍यक्ष न‍ित‍िन नबीन से म‍िले तो राजनीत‍िक हलको में हलचल मच गई. खबरें तो यहां तक आ गईं थी क‍ि अन्‍नामलाई ने बीजेपी छोड़ दी है जो बात बाद में कयास साब‍ित हुई. लेक‍िन, इस मामले में एक बात तो स्‍पष्‍ट नजर आ रही है क‍ि अन्‍नामलाई अब बीजेपी से अलग राह अपनाने का मन बना चुके हैं और कभी भी वह जमीनी हकीकत समझते हुए बीजेपी का साथ छोड़ सकते हैं.

के. अन्‍नामलाई क्‍यों छोड़ रहे हैं बीजेपी का साथ?

इस बार तम‍िलनाडु व‍िधानसभा चुनावों में बीजेपी को बहुत उम्‍मीद थी क‍ि वह राज्‍य में अच्‍छा प्रदर्शन करेगी, लेक‍िन उसे स‍िर्फ एक सीट पर जीत म‍िली, लेक‍िन वोट शेयर 11 से घटकर 3 फीसद रह गया. वहीं, साउथ के स‍िने स्‍टार और TVK पार्टी के मुख‍िया सी. जोसेफ विजय ने धमाका करते हुए 234 में से 108 सीटें जीत लीं और कांग्रेस की मदद से सरकार भी बना ली. इसका असर बीजेपी पर गहरा पड़ रहा है और एक समय बीजेपी के ल‍िए साउथ का बड़ा चेहरा अन्‍नामलाई बगावती सुर में हैं. उन्‍हें ऐसा लग रहा है क‍ि दक्षिण में अभी बीजेपी की सत्ता दूर है और यहां की राजनीत‍ि अभी भी उत्तर भारतीय व‍िरोधी ही है.

बीजेपी के साउथ म‍िशन पर क्‍या हो सकता है असर?

बीजेपी ने तम‍िलनाडु व‍िधानसभा चुनावों से पहले भले ही अन्‍नामलाई को दरक‍िनार कर बीजेपी का नया अध्यक्ष नैनार नागेंद्रन को बनाया था, लेक‍िन अब यही दांव उलटा पड़ता नजर आ रहा है. बीजेपी, तम‍िलनाडु व‍िधानसभा चुनाव में बेहतर प्रदर्शन तो कर नहीं पाई, अब उनका साउथ का बड़ा चेहरा भी अलग राह अपनाने की मंशा जाह‍िर कर चुका है.

अगर ऐसा होता है बीजेपी को लंबे समय में इसका नुकसान उठाना पड़ सकता है. यही वजह है क‍ि बीजेपी इस प्रयास में है क‍ि अन्‍नामलाई बीजेपी में बने रहें और उनकी दक्षिण व‍िजय के सपने को पूरा करने में मदद करें. कयास यह भी लग रहे हैं क‍ि अन्‍नामलाई 7 जून को बीजेपी की सदस्‍यता से इस्‍तीफा दे सकते हैं, लेक‍िन अभी इस बारे में अन्‍नामलाई और बीजेपी की तरफ से कोई भी आध‍िकार‍िक बयान नहीं द‍िया गया है.