भारत

भारत

'कांग्रेस अगर सत्ता में नहीं तो भारत का लोकतंत्र...' कोलंबिया में दिए राहुल गांधी के बयान पर भड़की बीजेपी

बीजेपी ने कहा कि राहुल गांधी टुकड़े-टुकड़े गैंग के नेता तो थे ही, अब वह ऐसी विदेशी शक्तियों के हाथों में खेल रहे हैं, जो भारत को कमजोर होते देखना चाहती हैं.

रईश खान

Updated : Oct 03, 2025, 12:14 AM IST

'कांग्रेस अगर सत्ता में नहीं तो भारत का लोकतंत्र...' कोलंबिया में दिए राहुल गांधी के बयान पर भड़की बीजेपी

लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने कोलंबिया में लोकतंत्र और भारत-चीन रिश्तों को लेकर बयान दिए. इस पर बीजेपी तिलमिला गई है. पूर्व केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कहा कि राहुल गांधी को देश के खिलाफ विदेश में बोलने की आदत है. वो प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ झूठे आरोप लगाते हैं. वो कहते हैं कि भारत में अब लोकतंत्र नहीं है.

रविशंकर प्रसाद ने कहा कि राहुल गांधी को देश में न विकास दिखता और न ही लोकतंत्र. उनके मुताबिक भारत में बोलने की आजादी नहीं है. बीजेपी नेता ने कहा कि अगर कोई देश के विकास और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को गाली देता है तो वह राहुल गांधी हैं. वो निराधार बातें करते हैं. अगर आप (राहुल गांधी) विदेश में जाकर भारत का अपमान करेंगे तो जो सीटें आपको मिली हैं, अगली बार वो भी नहीं मिलेंगी.

भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता प्रदीप भंडारी ने राहुल गांधी पर देशहित के खिलाफ खड़े होने का आरोप लगाया. उन्होंने कहा कि राहुल गांधी भारतीय लोकतंत्र के खिलाफ हैं, साथ ही वे भारत की प्रोग्रेस के भी खिलाफ हैं, क्योंकि इस तरह का बयान ऐसा व्यक्ति ही दे सकता है, जो भारत की तरक्की से नफरत करता हो.

उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में भारत चार ट्रिलियन की इकोनॉमी के साथ विश्व की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है और तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की राह पर है, लेकिन राहुल गांधी भारत को तरक्की करते नहीं देखना चाहते.

बीजेपी ने बताया टुकड़े-टुकड़े गैंग के नेता
भाजपा प्रवक्ता ने कहा कि राहुल गांधी टुकड़े-टुकड़े गैंग के नेता तो थे ही, अब वह ऐसी विदेशी शक्तियों के हाथों में खेल रहे हैं, जो भारत को कमजोर होते देखना चाहती हैं. ऐसी शक्तियां अपनी धरती से भारत के खिलाफ बयानबाजी कराती है. राहुल गांधी नेता विपक्ष नहीं, बल्कि भारत के खिलाफ हैं. कांग्रेस अगर सत्ता में नहीं है तो इसका मतलब यह नहीं कि भारतीय लोकतंत्र कमजोर है. भारतीय लोकतंत्र मजबूत है, राहुल गांधी यह जानते भी हैं.

वहीं, भाजपा प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने कहा कि राहुल गांधी एक बार फिर विपक्ष के नेता, दुष्प्रचार के नेता की तरह व्यवहार कर रहे हैं. विदेश जाकर भारतीय लोकतंत्र पर हमला करते हैं. आखिरकार, वह भारतीय राज्य से लड़ना चाहते हैं। वह अमेरिका और ब्रिटेन से हमारे मामलों में हस्तक्षेप करने की मांग करते हैं.

कोलंबिया में क्या बोले राहुल गांधी?
बता दें कि राहुल गांधी ने गुरुवार को कोलंबिया के ईआईए विश्वविद्यालय में एक संवाद कार्यक्रम में कहा कि भारत के लिए सबसे बड़ा खतरा 'लोकतंत्र पर हमला' है. कांग्रेस नेता ने कहा कि भारत में कई धर्म, परंपराएं और भाषाएं हैं. लोकतांत्रिक प्रणाली इन सभी को स्थान देती है, लेकिन अभी भारत में लोकतंत्र पर हर तरफ से हमला हो रहा है.

(With inputs from IANS)

