RSSB 4th Grade Results 2025-26: राजस्थान चतुर्थ श्रेणी भर्ती का रिजल्ट जारी, बोर्ड ने कटऑफ मार्क्स भी किया रिलीज

आने वाले दिनों में इन 15 नौकरियों पर मंडरा रहा खतरा, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की रिपोर्ट से खुल जाएंगी आंखें!

इंडियन जर्सी में Ayush Badoni की फोटो आते ही इंटरनेट पर मचा कोहराम, होने लगी गुटका बैन की मांग, जानें क्या है माजरा

U19 वर्ल्ड कप में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले 10 बल्लेबाज, लिस्ट में सिर्फ दो भारतीयों का नाम

कौन हैं देश की पहली महिला फॉरेंसिक साइंटिस्ट? 1993 बम ब्लास्ट की जांच में जिन्होंने साइंस को बनाया था हथियार

कुंडली नहीं, राशि बताएगी शादी की सही उम्र, राशिफल के अनुसार जानें शादी का सही समय और ऐज

भारत

भारत

BJP President Election: बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चुनाव का शेड्यूल जारी, यहां जानिए पूरी डिटेल्स, इस नाम पर लग सकती है अंतिम मुहर

BJP president election: भारतीय जनता पार्टी ने राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनाव की अधिसूचना जारी कर दी है. नामांकन 19 जनवरी को होगा और 20 जनवरी को नए अध्यक्ष के नाम की आधिकारिक घोषणा की जाएगी.

Latest News

राजा राम

Updated : Jan 16, 2026, 04:38 PM IST

BJP President Election: बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चुनाव का शेड्यूल जारी, यहां जानिए पूरी डिटेल्स, इस नाम पर लग सकती है अंतिम मुहर
BJP President Election: भारतीय जनता पार्टी ने अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनाव की प्रक्रिया को औपचारिक रूप से शुरू कर दिया है. पार्टी की ओर से जारी अधिसूचना के अनुसार यह चुनाव संगठन पर्व 2024  के तहत कराया जा रहा है. रिटर्निंग ऑफिसर डॉ. के लक्ष्मण ने पूरे चुनाव कार्यक्रम की जानकारी दी है. दरअसल, भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष पद के चुनाव को लेकर पार्टी ने पूरी तैयारी कर ली है. रिटर्निंग ऑफिसर डॉ. के लक्ष्मण ने चुनाव कार्यक्रम जारी करते हुए बताया कि नामांकन प्रक्रिया 19 जनवरी को दोपहर 2 बजे से शाम 4 बजे तक होगी. इस दौरान इच्छुक उम्मीदवार अपना नामांकन पत्र दाखिल कर सकेंगे.

सर्वसम्मति से नाम तय होने की संभावना

नामांकन प्रक्रिया पूरी होने के बाद उसी दिन शाम 4 बजे से 5 बजे तक नामांकन पत्रों की जांच की जाएगी. यदि किसी उम्मीदवार को अपना नाम वापस लेना है, तो उन्हें शाम 5 बजे से 6 बजे तक का समय दिया जाएगा. इसके बाद शाम साढ़े 6 बजे राष्ट्रीय चुनाव अधिकारी की ओर से आधिकारिक बयान जारी किया जाएगा. पार्टी ने साफ किया है कि यदि एक से अधिक उम्मीदवार मैदान में रहते हैं, तो 20 जनवरी को राष्ट्रीय अध्यक्ष पद के लिए चुनाव कराया जाएगा. हालांकि, पार्टी सूत्रों का कहना है कि सर्वसम्मति से नाम तय होने की संभावना अधिक है.

एक बड़ा निर्वाचन मंडल तैयार

इस चुनाव के लिए पार्टी ने देशभर से एक बड़ा निर्वाचन मंडल तैयार किया है. 30 राज्यों से कुल 5708 मतदाताओं का इलेक्टोरल रोल जारी किया गया है. इसमें पार्टी के राष्ट्रीय, प्रदेश और संगठनात्मक स्तर के प्रतिनिधि शामिल हैं. यह सूची पार्टी मुख्यालय में सार्वजनिक की गई है. बीजेपी ने बताया कि संगठन पर्व 2024 अब अपने अंतिम चरण में पहुंच रहा है और राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव इसका अहम हिस्सा है. नए अध्यक्ष के सामने संगठन को मजबूत करने के साथ-साथ आने वाले विधानसभा चुनावों की बड़ी चुनौती होगी.

यह भी पढ़ें: Dinesh Waghmare: कौन हैं IAS दिनेश वाघमारे? जिन पर BMC चुनाव के बीच उद्धव ठाकरे ने लगाए गंभीर आरोप

 

नितिन नबीन सबसे आगे 

निकट में पार्टी को चार राज्यों और एक केंद्र शासित प्रदेश में चुनावों का सामना करना है. इनमें पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, केरल, असम और पुडुचेरी शामिल हैं. इन राज्यों में फिलहाल केवल असम में ही बीजेपी की सरकार है. फिलहाल नितिन नबीन को कार्यकारी अध्यक्ष बनाया गया है और राजनीतिक गलियारों में माना जा रहा है कि उन्हें ही पार्टी की कमान सौंपी जा सकती है. इसके अलावा अगले साल उत्तर प्रदेश, मणिपुर, पंजाब, गोवा, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और गुजरात में विधानसभा चुनाव होने हैं. इन सात राज्यों में से चार में बीजेपी सत्ता में है. मणिपुर में राष्ट्रपति शासन लागू है, जबकि हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस और पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार है. ऐसे में नए राष्ट्रीय अध्यक्ष की भूमिका न सिर्फ संगठन को दिशा देने की होगी, बल्कि चुनावी रणनीति को मजबूत करने की भी बड़ी जिम्मेदारी उनके कंधों पर होगी.

