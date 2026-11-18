राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक की तारीख का ऐलान बीजेपी ने कर दिया है. बैठक में गृहमंत्री अमित शाह, रक्षामंत्री राजनाथ सिंह समेत बीजेपी के सभी बड़े नेता शामिल होंगे.

सितंबर 2012 में भी बीजेपी राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक हरियाणा के सुरजकुंड में हुई थी

पहले भी भाजपा और आरएसएस की समन्वय बैठकें हरियाणा के सुरजकुंड में हो चुकी हैं

बीजेपी ने राष्ट्रीय कार्यकारिणी बैठक का ऐलान किया है. बैठक हरियाणा के सूरजकुंड में 27 और 28 नवंबर को होगी, जिसमें बीजेपी शासित राज्यों के सीएम भी शामिल होंगे. नितिन नवीन के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के बाद पहली बार बीजेपी के राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक होगी.

बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के बाद नितिन नवीन ने 17 अगस्त 2026 को नई नेशनल टीम का ऐलान किया था, जिसमें स्मृति ईरानी और बिप्लब देव समेत 8 महासचिव और 13 नए राष्ट्रीय उपाध्यक्ष की घोषणा की गई थी. नई टीम में कई नए चेहरों को जगह दी गई, जबकि अनुभवी नेताओं को भी संगठन में महत्वपूर्ण जिम्मेदारी सौंपी गई.

बीजेपी ने पूर्व केंद्रीय मंत्री और अमेठी की पूर्व सांसद स्मृति ईरानी, त्रिपुरा के पूर्व मुख्यमंत्री बिप्लब कुमार देव, सुनील बंसल, विनोद तावड़े, गजेंद्र पटेल, सतीश पूनिया, हरीश द्विवेदी और संजय भाटिया को राष्ट्रीय महासचिव नियुक्त किया. बीएल संतोष राष्ट्रीय महासचिव (संगठन) के पद पर बरकरार रखा गया.

13 राष्ट्रीय उपाध्यक्षों की नियुक्ति

पार्टी ने 13 राष्ट्रीय उपाध्यक्षों की भी नियुक्ति की. इनमें राजस्थान की पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे, उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत, राम माधव, बैजयंत पांडा, डी. पुरंदेश्वरी, रेखा वर्मा, वर्षाबेन नरेंद्रभाई दोशी, भारती प्रवीण पवार, मनप्रीत सिंह बादल, लाल सिंह आर्य, प्रो. एम. नागराजा, प्रो. तारिक मंसूर और मधुचंद्र कर शामिल हैं. खास बात यह रही है नितिन नवीन ने नई टीम में 13 में से 6 महिलाएं को भी शामिल किया.

सूरजकुंड में हुई BJP-RSS की कितनी बैठकें?

सिंतबर 2012 में सूरजकुंड में बीजेपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक के बाद 27 और 28 सितंबर को राष्ट्रीय परिषद की बैठक हुई थी. इसके बाद 2014 लोकसभा चुनाव में जीत के बाद करीब 200 नवनिर्वाचित सांसदों का प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया था. 2016 में 10 से 12 सितंबर तक तीन दिवसीय बैठक हुई थी. इसमें RSS के सरकार्यवाह भैयाजी जोशी और सह-सरकार्यवाह कृष्ण गोपाल शामिल हुए थे.

ये भी पढ़ें - सपा-कांग्रेस में कैसे बंटेगी सीटें? कोऑर्डिनेशन कमेटी सेट करेगी शेयरिंग फाॅर्मूला, 3 दिन दिल्ली में होगी बैठक; बन रहे नए समीकरण