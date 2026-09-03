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पंजाब की वोटर लिस्ट से गायब हुआ राघव चड्ढा का नाम, बोले-'जब से आप छोड़ी है, पार्टी ...'

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हिंदी न्यूज़भारत

भारत

पंजाब की वोटर लिस्ट से गायब हुआ राघव चड्ढा का नाम, बोले-'जब से आप छोड़ी है, पार्टी ...'

राघव चड्ढा इसी साल आम आदमी पार्टी छोड़कर भाजपा में शामिल हो गये थे. उनके साथ कई और नेताओं ने भी आप को छोड़ दिया था. अब चड्ढा ने आप को घेरते हुए कई आरोप लगाये हैं.

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Nitin Sharma

Updated : Sep 03, 2026, 09:40 AM IST

पंजाब की वोटर लिस्ट से गायब हुआ राघव चड्ढा का नाम, बोले-'जब से आप छोड़ी है, पार्टी ...'

Credit Image-Social Media

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चुनाव आयोग द्वारा चलाए जा रहे SIR अभियान के बाद 13 अगस्त को आयोग की तरफ से ड्राफ्ट वोटर लिस्ट जारी कर दी गई है. इस वोटर लिस्ट से राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा का नाम गायब है. उन्हें लिस्ट में अनुपस्थित स्थाानांतरित दिखाया गया है. वोटर लिस्ट से नाम हटाए जाने पर राघव चड्ढा ने भी नाराजगी जताते हुए बयान दिया ​है. उन्होंने वोटर लिस्ट से अपने नाम हटाने के पीछे की वजह राजनीतिक बदले की भावना बताया है. 

जानकारी के अनुसार, SIR के तहत पंजाब में अब तक कुल 20.66 लाख मतदाताओं के नाम वोटर लिस्ट से काट दिये गये हैं. यह संख्या राज्य के पुनरीक्षण से पहले की है, जो टोटल वोटर्स का करीब 9.7 प्रतिशत है. इसमें राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा का नाम भी शामिल है. उनके नाम के सामने अनुपस्थित, स्थानांतरित लिखकर मृत और डुप्लिकेट' (ASDD) लिस्ट में शामिल किया गया है. इसको लेकर राघव चड्ढा सामने आ गये हैं. उन्होंने आप सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि आम आदमी पार्टी पंजाब सरकार अपनी शक्ति प्रशासनिक तंत्र और पुलिस का गलत इस्तेमाल कर रही है. उन्होंने कहा कि यह कोई  लिपिकीय त्रुटि नहीं है. इसे जानबूझकर कराया गया है. राघव चड्ढा ने कहा कि मुझे स्थानां​तरित के रूप में किसने मार्क किया, पंजाब सरकार के अधिकारी ने. उसका सत्यापण भी किसने किया पंजाब सरकार के अधिकारी और उच्च स्तर पर किसने संसाधित किया सरकार के अधिकार है. इतने हाथों से निकालने पर नाम निकालने जाने की यह गलती नहीं सुनियोजित काम सरकार द्वारा अधिकारियों पर दबाव डालकर कराया गया है.  

आम आदमी पार्टी छोड़ने वालों को बनाया जा रहा निशाना

राघव चड्ढा ने आरोप लगाया कि जब से उन्होंने आप आदमी पार्टी छोड़ी है. तभी से पंजाब सरकार और आम आदमी पार्टी बौखलाई हुई है. आरोप है कि उनके अलावा आम आदमी पार्टी छोड़कर भाजपा में शामिल हुए दूसरे नेताओं को भी पार्टी परेशान कर रही है. क्योंकि पार्टी का नेतृत्व बौखला गया है. उन्होंने कहा कि जो लोग उनके खिलाफ शांत नहीं है. उनसे बदला लेने के लिए आम आदमी पार्टी पंजाब सरकार, प्रशासन और पुलिस की शक्तियों का इस्तेमाल कर रही है. 

चुनाव आयोग की गाइडलाइंस का किया गया उल्लंघन

राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा ने कहा कि वोटर लिस्ट में से नाम निकालकर चुनाव आयोगी धारा 4 डी का उल्लंघन किया गया है. SIR के विस्तृत दिशानिर्देशों के पैरा 4 (डी) के तहत जनप्रतिनिधियों- जज, सांसद और विधायकों के लिए एक संरक्षित सूची का प्रावधान है. ऐसे में जनप्रतिनिधियों का नाम डेटाबेस में फ्लैग भी किया जाता है. तब भी उसे ड्राफ्ट वोटर लिस्ट में शामिल किया जाना जरूरी है. ताकि दावे और आपत्तियों के बीच जरूरी दस्तावेज जमा किये जा सकें, लेकिन उनके नाम को वोटर लिस्ट से निकालना कोई गलती नहीं है. यह जानबूझकर कानून का उल्लंघन ​है. 

अगले महीने जारी होगी अंतिम मतदाता सूची

वहीं आपको बता दें कि अंतिम मतदाता सूची अक्टूबर 2026 में जारी की जाएगी. इस दौरान कोई भी अपना नाम या वोटर लिस्ट में हुई गड़बड़ियों का सुधरवा सकता है. उस पर आपत्ति जता सकता है. राघव चड्ढा ने कहा कि वे अब SIR के नियमों के तहत दावे और आपत्तियां प्रक्रिया के जरिए अपना नाम सुधरवाने की कानूनी प्रक्रिया पूरी करेंगे.

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