भारत
निशिकांत दुबे ने दावा किया कि संजय गांधी ने मारुति टेक्निकल सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड के साथ एग्रीमेंट किया था, जो कंपनी कथित तौर पर सोनिया गांधी से जुड़ी हुई थी.
बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने दावा किया कि 1970 में बिना कोई पैसा इन्वेस्ट किए सोनिया गांधी मारुति कंपनी में 50 फीसदी की ऑनर बन गईं. निशिकांत ने पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की सरकार में बैंकों के राष्ट्रीयकरण, पीएमओ में प्राइवेट कंपनी का ऑफिस और पीएम के प्राइवेट सेक्रेटरी के डायरेक्टर बनने पर भी सवाल किए.
गोड्डा सांसद ने सोनिया गांधी को मारुति कंपनी का 'असली मालिक' बताया और विदेशी नागरिक होने के बावजूद कंपनी में उनकी पॉजिशन का मुद्दा भी उठाया. बीजेपी सांसद ने 21 नवंबर, 1970 का जिक्र करते हुए दावा किया कि संजय गांधी ने मारुति टेक्निकल सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड के साथ एग्रीमेंट किया था, जो कंपनी कथित तौर पर सोनिया गांधी से जुड़ी हुई थी. उन्होंने पूछा कि 1970 में बनी कंपनी को 1968 में कार बनाने के लिए सरकारी मंजूरी कैसे मिल गई?
निशिकांत दुबे ने एक्स पर लिखा, 'क्या आपको पता है कि विदेशी नागरिक होने के बावजूद सोनिया गांधी जी मारुति की मैनेजिंग डायरेक्टर और 50 फीसदी की हिस्सेदार थीं. 21 नवंबर को संजय गांधी जी ने सोनिया गांधी जी की मारुति टेक्निकल प्राइवेट लिमिटेड के साथ समझौता किया था. मारुति कंपनी की असली मालकिन सोनिया गांधी जी थीं.'
बीजेपी सांसद ने आरोप लगाया कि संजय गांधी भारत सरकार के खर्च पर कंपनी के लिए दुनिया घूमने गए थे. उन्होंने ये भी दावा किया भारत सकार के नियमों के अनुसार, कोई भी विदेशी नागरिक भारतीय कंपनी में डायरेक्टर नहीं बन सकता था तो फिर सोनिया गांधी 1970 में डायरेक्टर कैसे बन गईं.
निशिकांत दुबे ने इंदिरा गांधी सरकार के बैंकों के राष्ट्रीयकरण के फैसले पर सवाल उठाया. उन्होंने कहा कि उनकी कंपनी को लोन दिलाने के लिए ही बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया.
निशिकांत दुबे ने कहा कि काश सोनिया गांधी अपनी किताब में ये बतातीं कि बिना पैसों के निवेश के बड़ी कंपनी कैसे बनी. प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी ने मुंह दिखाई में उनको मारुति कंपनी कैसे दी, इसके बारे में बतातीं.
कांग्रेस का काला अध्याय, चैप्टर - 250 250. क्या आपको पता है कि विदेशी नागरिक होने के बावजूद सोनिया गांधी जी मारुति की मैनेजिंग डायरेक्टर और 50 प्रतिशत की हिस्सेदार थीं ? 21 नवंबर 1970 संजय गांधी जी ने सोनिया गांधी जी के मारुति टेक्निकल सर्विस प्राइवेट लिमिटेड के साथ समझौता किया ।मारुति कम्पनी की असली मालकिन सोनिया गांधी जी थी।मारुति कम्पनी 1970 में बनी, कार बनाने का पत्र भारत सरकार को 1968 में ही मिला ।1969 में प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी ने अपने बहू यानि सोनिया गांधी जी के नेतृत्व वाली कम्पनी को कैबिनेट से कार बनाने का आदेश जारी कर दिया? अप्रैल 3 1972 को भारत सरकार के खर्च पर संजय गांधी जी कम्पनी के लिए दुनिया घुमने गए? सोनिया गॉंधी जी इस कंपनी की प्रबंध निदेशक और 50 प्रतिशत की मालिक कैसे बनी? भारत सरकार के नियमों के अनुसार कोई भी विदेशी नागरिक भारतीय कंपनी में निदेशक नहीं बन सकता था? 1970 में वह निदेशक कैसे बनी ? उनके कम्पनियों को लोन देने के लिए ही बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ? हरियाणा सरकार के नियमों के अनुसार उस वक़्त ज़मीनों का आवंटन विदेशी के नाम नहीं हो सकता था,सोनिया गांधी जी को 1970 में ज़मीन आवंटित हुआ? प्रधानमंत्री कार्यालय में प्राइवेट कंपनी का दफ्तर कैसे खोला गया? प्रधानमंत्री के निजी सचिव धवन साहब इसके डायरेक्टर कैसे बने? प्रधानमंत्री के सीधे आदेश पर बिना कम्पनी बने सभी राज्य सरकारों ने मारुति को बसों का बॉडी बनाने के लिए अग्रिम भुगतान किया? सीमेंट,स्टील और कोयले सीधे बिना भुगतान के सरकारी कंपनियों ने मारुति को कैसे दिया? काश सोनिया जी अपनी किताब में बिना अपने पैसे के निवेश के बड़ी कम्पनी कैसे बनी, प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी ने मुँह दिखाई में उनको मारुति कम्पनी कैसे दिया के बारे में बतातीं #CongressDarkHistory— Dr Nishikant Dubey (@nishikant_dubey) November 21, 2026