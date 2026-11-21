निशिकांत दुबे ने दावा किया कि संजय गांधी ने मारुति टेक्निकल सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड के साथ एग्रीमेंट किया था, जो कंपनी कथित तौर पर सोनिया गांधी से जुड़ी हुई थी.

बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने दावा किया कि 1970 में बिना कोई पैसा इन्वेस्ट किए सोनिया गांधी मारुति कंपनी में 50 फीसदी की ऑनर बन गईं. निशिकांत ने पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की सरकार में बैंकों के राष्ट्रीयकरण, पीएमओ में प्राइवेट कंपनी का ऑफिस और पीएम के प्राइवेट सेक्रेटरी के डायरेक्टर बनने पर भी सवाल किए.

गोड्डा सांसद ने सोनिया गांधी को मारुति कंपनी का 'असली मालिक' बताया और विदेशी नागरिक होने के बावजूद कंपनी में उनकी पॉजिशन का मुद्दा भी उठाया. बीजेपी सांसद ने 21 नवंबर, 1970 का जिक्र करते हुए दावा किया कि संजय गांधी ने मारुति टेक्निकल सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड के साथ एग्रीमेंट किया था, जो कंपनी कथित तौर पर सोनिया गांधी से जुड़ी हुई थी. उन्होंने पूछा कि 1970 में बनी कंपनी को 1968 में कार बनाने के लिए सरकारी मंजूरी कैसे मिल गई?

सोनिया गांधी मारुति कंपनी में 50% की हिस्सेदार थीं: निशिकांत दुबे

निशिकांत दुबे ने एक्स पर लिखा, 'क्या आपको पता है कि विदेशी नागरिक होने के बावजूद सोनिया गांधी जी मारुति की मैनेजिंग डायरेक्टर और 50 फीसदी की हिस्सेदार थीं. 21 नवंबर को संजय गांधी जी ने सोनिया गांधी जी की मारुति टेक्निकल प्राइवेट लिमिटेड के साथ समझौता किया था. मारुति कंपनी की असली मालकिन सोनिया गांधी जी थीं.'

सरकार के पैसे पर कंपनी के लिए दुनिया घूम रहे थे संजय गांधी: निशिकांत

बीजेपी सांसद ने आरोप लगाया कि संजय गांधी भारत सरकार के खर्च पर कंपनी के लिए दुनिया घूमने गए थे. उन्होंने ये भी दावा किया भारत सकार के नियमों के अनुसार, कोई भी विदेशी नागरिक भारतीय कंपनी में डायरेक्टर नहीं बन सकता था तो फिर सोनिया गांधी 1970 में डायरेक्टर कैसे बन गईं.

निशिकांत दुबे ने इंदिरा गांधी सरकार के बैंकों के राष्ट्रीयकरण के फैसले पर सवाल उठाया. उन्होंने कहा कि उनकी कंपनी को लोन दिलाने के लिए ही बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया.

निशिकांत दुबे ने पूछे 10 सवाल

मारुति कंपनी 1970 में बनी तो इंदिरा गांधी सरकार ने 1969 में कार बनाने का आदेश जारी कैसे कर दिया? 3 अप्रैल, 1972 को भारत सरकार के खर्च पर संजय गांधी कंपनी के लिए दुनिया घूमने गए? सोनिया गांधी बिना एक पैसा इन्वेस्ट किए मारुति की 50% मालकिन कैसे बनीं? भारतीय कंपनी में विदेशी नागरिक होने के बावजूद सोनिया गांधी डायरेक्टर कैसे बन गईं? सोनिया गांधी की कंपनी को लोन देने के लिए बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ? हरियाणा सरकार ने विदेशी के नाम पर 1970 में जमीन का आवंटन कैसे कर दिया? प्रधानमंत्री कार्यालय में प्राइवेट कंपनी का दफ्तर कैसे खोला गया? प्रधानमंत्री के प्राइवेट सेक्रेटरी धवन साहब कंपनी में डायरेक्टर कैसे बने? बिना कंपनी बने राज्य सरकारों ने मारुति को बसों की बॉडी बनाने के लिए अग्रिम भुगतान कर दिया? सीमेंट, स्टील और कोयले सीधे भुगतान के बिना सरकारी कंपनियों ने मारुति को कैसे दिए?

निशिकांत दुबे ने कहा कि काश सोनिया गांधी अपनी किताब में ये बतातीं कि बिना पैसों के निवेश के बड़ी कंपनी कैसे बनी. प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी ने मुंह दिखाई में उनको मारुति कंपनी कैसे दी, इसके बारे में बतातीं.