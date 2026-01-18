जिस पर किया कई सालों से भरोसा वही निकला गद्दार, सांसद मनोज तिवारी के घर से लाखों की चोरी का कौन गुनहगार?

सांसद मनोज तिवारी के मुंबई स्थित आवास से लाखो की चोरी की घटना सामने आई आई है. खबरों के मुताबिक चोर पिछले 20 सालों से मनोज तिवारी के मैनेजर के तौर पर उनके साथ काम कर रहा था.

अभिनेता-गायक और भारतीय जनता पार्टी (BJP) के सांसद मनोज तिवारी के मुंबई स्थित आवास से लाखो की चोरी की घटना सामने आई आई है. खबरों के मुताबिक अंधेरी पश्चिम के शास्त्री नगर इलाके में स्थित सुंदरबन अपार्टमेंट्स में मनोज तिवारी के फ्लैट से 54 लाख रुपये चोरी हुई है. इस मामले में पुलिस ने उनके एक पूर्व कर्मचारी को गिरफ्तार किया है. इस संबंध में मनोज तिवारी के मैनेजर प्रमोद जोगेंद्र पांडे ने अंबोली पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई थी.

20 साल मनोज तिवारी के मैनेजर की कर रहा था नौकरी

बात दें कि शिकायत दर्ज होने के बाद पुलिस ने तुरंत कार्यवाई की और सुरेंद्र कुमार दीनानाथ शर्मा को गिरफ्तार किया, ये मनोज तिवारी का ही कर्माचारी था, जिसे 2 साल पहले नौकरी से निकाल दिया गया था. पुलिस के अनुसार, सीसीटीवी फुटेज की जांच के दौरान आरोपी की पहचान हुई। जांच में सामने आया कि आरोपी ने चोरी के लिए डुप्लीकेट चाबियों का इस्तेमाल किया था। अंबोली पुलिस ने बताया कि प्रमोद पांडे पिछले 20 वर्षों से मनोज तिवारी के मैनेजर के तौर पर काम कर रहे हैं.

घर में लगाए गए थे सीसीटीवी कैमरे

जांच में पता चला कि शर्मा ने कथित तौर पर फ्लैट में घुसने और चोरी करने के लिए नकली चाबियों का इस्तेमाल किया था. अपनी शिकायत में पांडे ने कहा कि एक कमरे में रखे 54 लाख रुपये गायब हो गए हैं. इस राशि में से 44 लाख रुपये जून 2025 में एक अलमारी से कथित तौर पर गायब हो गए थे, हालांकि उस समय अपराधी का पता नहीं चल सका था. मामले को सुलझाने के लिए दिसंबर 2025 में घर के अंदर सीसीटीवी कैमरे लगाए गए. जानकारी के अनुसार, पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज जब्त कर लिया है और आगे की जांच जारी है.

