BJP विधायक संगीत सोम ने शाहरुख खान को कहा गद्दार, बॉलीवुड के 'बादशाह' को लेकर देवकी नंदन ठाकुर के भी बिगड़े बोल

केकेआर में बांग्लादेशी खिलाड़ी को शामिल करने को लेकर शाहरुख खान विवादों में हैं. भाजपा नेता संगीत सोम के बाद कथावाचक देवकी नंदन ठाकुर ने भी चेतावनी देते हुए बहिष्कार की बात कही है.

राजा राम

Updated : Dec 31, 2025, 04:31 PM IST

केकेआर में बांग्लादेशी खिलाड़ी को शामिल करने को लेकर शाहरुख खान विवादों में हैं

आईपीएल में कोलकाता नाइट राइडर्स (KKR) द्वारा एक बांग्लादेशी खिलाड़ी को मौका देने को लेकर विवाद लगातार बढ़ता जा रहा है. भाजपा नेता संगीत सोम के बयान के बाद अब प्रसिद्ध कथावाचक देवकी नंदन ठाकुर ने भी केकेआर के मालिक शाहरुख खान को खुली चेतावनी दी है. दोनों नेताओं ने बांग्लादेश में हिंदुओं पर कथित अत्याचारों का हवाला देते हुए इस फैसले पर सवाल खड़े किए हैं. दरअसल, आईपीएल टीम कोलकाता नाइट राइडर्स में एक बांग्लादेशी खिलाड़ी को शामिल किए जाने को लेकर राजनीतिक और धार्मिक हलकों में तीखी प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं. भाजपा नेता और सरधना से पूर्व विधायक ठाकुर संगीत सोम के बाद अब प्रसिद्ध कथावाचक देवकी नंदन ठाकुर ने भी शाहरुख खान पर सीधा हमला बोला है. 

भारत में किसी भी बांग्लादेशी खिलाड़ी को खेलने की अनुमति नहीं

देवकी नंदन ठाकुर ने एक कथा कार्यक्रम के दौरान कहा कि भारत में किसी भी बांग्लादेशी खिलाड़ी को खेलने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए. उन्होंने केकेआर प्रबंधन से उस खिलाड़ी को तुरंत टीम से बाहर करने की मांग की. साथ ही चेतावनी दी कि अगर ऐसा नहीं हुआ तो हिंदू समाज को केकेआर का बहिष्कार करना पड़ेगा. कथावाचक ने बिना नाम लिए शाहरुख खान पर निशाना साधते हुए कहा कि एक टीम मालिक मुंबई में रहता है और उसने बांग्लादेशी खिलाड़ी को करोड़ों रुपये में खरीदा है. उनका आरोप था कि ऐसे देशों से जुड़े लोगों को बढ़ावा देना गलत है, जहां हिंदुओं पर अत्याचार की खबरें आती रही हैं. उन्होंने मंच से लोगों से हाथ उठवाकर केकेआर मैनेजमेंट के फैसले के खिलाफ समर्थन भी मांगा।
देवकी नंदन ठाकुर ने कहा कि जो लोग भारत और हिंदुओं के समर्थन से लोकप्रिय बने हैं, उन्हें यह नहीं भूलना चाहिए कि वही लोग समर्थन वापस भी ले सकते हैं. उन्होंने यह भी कहा कि करोड़ों रुपये में खरीदे गए खिलाड़ी पर खर्च होने वाला पैसा कहां जाएगा, यह भी सोचने का विषय है. 

यह भी पढ़ें: स्विगी और जोमैटो जैसे प्लेटफॉर्म ने हड़ताल के सामने टेके घुटने, बढ़ाये गिग वर्कर्स के इंसेंटिव

बांग्लादेशी खिलाड़ियों पर बड़ी रकम खर्च की जा रही है

इससे पहले भाजपा नेता संगीत सोम ने भी एक जनसभा में शाहरुख खान पर आरोप लगाते हुए कहा था कि एक तरफ बांग्लादेश में हिंदुओं की हत्या और महिलाओं के साथ हिंसा हो रही है, वहीं दूसरी तरफ आईपीएल में बांग्लादेशी खिलाड़ियों पर बड़ी रकम खर्च की जा रही है. उन्होंने इसे देशहित के खिलाफ बताया था. अपने भाषण में उन्होंने बॉलीवुड अभिनेता शाहरुख खान को देश का गद्दार बता दिया. संगीत सोम ने अपनी सभा में केंद्र और उत्तर प्रदेश की भाजपा सरकार की तारीफ करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व की सराहना की. उन्होंने दावा किया था कि राज्य में अपराध पर लगाम लगी है और आगे भी भाजपा मजबूत जनादेश के साथ सत्ता में लौटेगी.  बहरहाल, केकेआर और शाहरुख खान को लेकर दिए गए इन बयानों के बाद मामला अब और गरमाता दिख रहा है. 

